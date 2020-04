Niektorí zamestnávatelia a SZČO nebudú platiť odvody, musia predložiť čestné vyhlásenie

Poskytnú čestné vyhlásenie

Výrazný pokles príjmov poisťovne

16.4.2020 (Webnoviny.sk) - Časť zamestnávateľov a povinne sociálne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) nebude musieť v máji za tento mesiac zaplatiť do Sociálnej poisťovne odvody. Pôjde o tie subjekty, ktoré v apríli tohto roka najmenej na 15 dní uzatvorili svoje prevádzky, napríklad na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.Na poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho zamestnávateľ, sa táto úľava nebude vzťahovať. Zamestnávateľ bude naďalej povinný odviesť ho v pôvodnom termíne splatnosti. Uzatvorenie prevádzky zamestnávateľ alebo SZČO preukážu Sociálnej poisťovni čestným vyhlásením.Vláda bude môcť nariadením stanoviť aj ďalšie mesiace, za ktoré vymedzení zamestnávatelia a SZČO nebudú povinní zaplatiť sociálne odvody. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý vo štvrtok schválila vláda. Kabinet súčasne schválil návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v zrýchlenom režime.Čestné vyhlásenie o uzatvorení prevádzky za apríl predloží zamestnávateľ alebo SZČO Sociálnej poisťovni najneskôr do ôsmeho dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, za ktorý nebude povinnosť zaplatiť poistné. "Za apríl 2020 ho predloží najneskôr do 11. mája 2020, keďže 8. mája 2020 je štátny sviatok," uviedol rezort práce a sociálnych vecí.Príjmy Sociálnej poisťovne by po odpustení povinnosti zaplatiť odvody za apríl tohto roka pre časť zamestnávateľov a SZČO mali klesnúť o 27,6 milióna eur. "Predpokladá sa, že počet dotknutých bude na úrovni cca 27,4-tisíca zamestnávateľov a cca 21,6-tisíca SZČO. Priemerné nezaplatené poistné u zamestnávateľov sa predpokladá na úrovni cca 863,7 eura a u SZČO na úrovni cca 181,8 eura," uvádza sa v doložke vplyvov návrhu novely zákona na rozpočet verejnej správy.Súčasťou schváleného legislatívneho návrhu je aj návrh novely zákona o službách zamestnanosti. Okruh žiadateľov o príspevok v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest sa má rozšíriť aj o tých žiadateľov, ktorí si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce plnia aj dodatočne prostredníctvom splátkového kalendára alebo pre stratu tržieb v marci tohto roka neboli schopní splniť si tieto povinnosti za február tohto roka. Meniť sa má aj zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení. "Rovnako ako pri poistnom je potrebné v apríli tohto roka oslobodiť od platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnávateľa, ktorý povinne platí príspevky za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.