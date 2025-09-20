|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 20.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. septembra 2025
Nielen Slovensko rieši štátne sviatky. Zmeny chystá tiež Francúzsko a Taliansko
Tagy: Talianska premiérka
Štátne sviatky a dni pracovného pokoja nie sú v tomto období témou diskusií iba na Slovensku. Kým Francúzsko navrhlo zrušiť dva štátne sviatky, Taliansko sa uberá opačným smerom a dokonca plánuje pridať nový ...
Zdieľať
20.9.2025 (SITA.sk) - Štátne sviatky a dni pracovného pokoja nie sú v tomto období témou diskusií iba na Slovensku. Kým Francúzsko navrhlo zrušiť dva štátne sviatky, Taliansko sa uberá opačným smerom a dokonca plánuje pridať nový sviatok na počesť svätého Františka a pápeža, ktorý si zvolil svoje meno podľa neho. Návrh na zavedenie 4. októbra ako štátneho sviatku má podporu všetkých strán vládnej koalície premiérky Giorgie Meloniovej.
Pôvodne sa malo o návrhu hlasovať vo štvrtok v dolnej komore parlamentu, no diskusia bola odložená na začiatok budúceho týždňa. Argentínsky pápež František, ktorý zomrel v apríli, bol prvým pápežom, ktorý si zvolil meno po svätom Františkovi z Assisi, rehoľníkovi z 13. storočia, ktorý sa vzdal majetku a venoval život chudobným.
Štátny sviatok na počesť svätého Františka existoval už pred desaťročiami, no v roku 1977 ho zrušili v rámci úsporných opatrení. Zástancovia návratu sviatku chcú, aby sa Deň svätého Františka obnovil od budúceho roka, keď bude 800. výročie smrti tohto svätca, a to napriek obavám o finančný dopad na štátny rozpočet.
„Zavedenie štátneho sviatku v mene Františka je výzvou k mieru, súdržnosti, hodnote prírody a jeho ponaučeniu o viere a spiritualite," uviedol vo vyhlásení pre agentúru AFP Maurizio Lupi, líder strany Noi Moderati, ktorá zákon navrhla. Taliansko má v súčasnosti 12 štátnych sviatkov, v porovnaní s 15 na Cypre, 14 v krajinách ako Chorvátsko a Španielsko či 11 vo Francúzsku, Grécku a Švédsku.
Bývalý francúzsky premiér Francois Bayrou nedávno vyvolal pobúrenie návrhom na zrušenie dvoch štátnych sviatkov, ktoré by podľa neho priniesli štátu "niekoľko miliárd eur". Jeho nástupca Sébastien Lecornu však tento plán musel stiahnuť.
V Taliansku niektorí zákonodarcovia tiež presadzujú zavedenie ďalšieho štátneho sviatku 19. marca na počesť Dňa otcov, resp. Dňa svätého Jozefa, no zatiaľ bez úspechu.
Zdroj: SITA.sk - Nielen Slovensko rieši štátne sviatky. Zmeny chystá tiež Francúzsko a Taliansko © SITA Všetky práva vyhradené.
Pôvodne sa malo o návrhu hlasovať vo štvrtok v dolnej komore parlamentu, no diskusia bola odložená na začiatok budúceho týždňa. Argentínsky pápež František, ktorý zomrel v apríli, bol prvým pápežom, ktorý si zvolil meno po svätom Františkovi z Assisi, rehoľníkovi z 13. storočia, ktorý sa vzdal majetku a venoval život chudobným.
Štátny sviatok na počesť svätého Františka existoval už pred desaťročiami, no v roku 1977 ho zrušili v rámci úsporných opatrení. Zástancovia návratu sviatku chcú, aby sa Deň svätého Františka obnovil od budúceho roka, keď bude 800. výročie smrti tohto svätca, a to napriek obavám o finančný dopad na štátny rozpočet.
„Zavedenie štátneho sviatku v mene Františka je výzvou k mieru, súdržnosti, hodnote prírody a jeho ponaučeniu o viere a spiritualite," uviedol vo vyhlásení pre agentúru AFP Maurizio Lupi, líder strany Noi Moderati, ktorá zákon navrhla. Taliansko má v súčasnosti 12 štátnych sviatkov, v porovnaní s 15 na Cypre, 14 v krajinách ako Chorvátsko a Španielsko či 11 vo Francúzsku, Grécku a Švédsku.
Bývalý francúzsky premiér Francois Bayrou nedávno vyvolal pobúrenie návrhom na zrušenie dvoch štátnych sviatkov, ktoré by podľa neho priniesli štátu "niekoľko miliárd eur". Jeho nástupca Sébastien Lecornu však tento plán musel stiahnuť.
V Taliansku niektorí zákonodarcovia tiež presadzujú zavedenie ďalšieho štátneho sviatku 19. marca na počesť Dňa otcov, resp. Dňa svätého Jozefa, no zatiaľ bez úspechu.
Zdroj: SITA.sk - Nielen Slovensko rieši štátne sviatky. Zmeny chystá tiež Francúzsko a Taliansko © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Talianska premiérka
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Žilinka reagoval na Ficovu tlačovku, ak má vedomosť o spáchaní trestného činu, je povinný to oznámiť
Žilinka reagoval na Ficovu tlačovku, ak má vedomosť o spáchaní trestného činu, je povinný to oznámiť
<< predchádzajúci článok
Ficova úchylná obsesia mojou rodinou je za všetkými čiarami, tvrdí Šimečka – VIDEO
Ficova úchylná obsesia mojou rodinou je za všetkými čiarami, tvrdí Šimečka – VIDEO