Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 20.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

20. septembra 2025

Nielen Slovensko rieši štátne sviatky. Zmeny chystá tiež Francúzsko a Taliansko


Tagy: Talianska premiérka

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja nie sú v tomto období témou diskusií iba na Slovensku. Kým Francúzsko navrhlo zrušiť dva štátne sviatky, Taliansko sa uberá opačným smerom a dokonca plánuje pridať nový ...



Zdieľať
italy_politics_50560 676x451 20.9.2025 (SITA.sk) - Štátne sviatky a dni pracovného pokoja nie sú v tomto období témou diskusií iba na Slovensku. Kým Francúzsko navrhlo zrušiť dva štátne sviatky, Taliansko sa uberá opačným smerom a dokonca plánuje pridať nový sviatok na počesť svätého Františka a pápeža, ktorý si zvolil svoje meno podľa neho. Návrh na zavedenie 4. októbra ako štátneho sviatku má podporu všetkých strán vládnej koalície premiérky Giorgie Meloniovej.


Pôvodne sa malo o návrhu hlasovať vo štvrtok v dolnej komore parlamentu, no diskusia bola odložená na začiatok budúceho týždňa. Argentínsky pápež František, ktorý zomrel v apríli, bol prvým pápežom, ktorý si zvolil meno po svätom Františkovi z Assisi, rehoľníkovi z 13. storočia, ktorý sa vzdal majetku a venoval život chudobným.

Štátny sviatok na počesť svätého Františka existoval už pred desaťročiami, no v roku 1977 ho zrušili v rámci úsporných opatrení. Zástancovia návratu sviatku chcú, aby sa Deň svätého Františka obnovil od budúceho roka, keď bude 800. výročie smrti tohto svätca, a to napriek obavám o finančný dopad na štátny rozpočet.

„Zavedenie štátneho sviatku v mene Františka je výzvou k mieru, súdržnosti, hodnote prírody a jeho ponaučeniu o viere a spiritualite," uviedol vo vyhlásení pre agentúru AFP Maurizio Lupi, líder strany Noi Moderati, ktorá zákon navrhla. Taliansko má v súčasnosti 12 štátnych sviatkov, v porovnaní s 15 na Cypre, 14 v krajinách ako Chorvátsko a Španielsko či 11 vo Francúzsku, Grécku a Švédsku.

Bývalý francúzsky premiér Francois Bayrou nedávno vyvolal pobúrenie návrhom na zrušenie dvoch štátnych sviatkov, ktoré by podľa neho priniesli štátu "niekoľko miliárd eur". Jeho nástupca Sébastien Lecornu však tento plán musel stiahnuť.

V Taliansku niektorí zákonodarcovia tiež presadzujú zavedenie ďalšieho štátneho sviatku 19. marca na počesť Dňa otcov, resp. Dňa svätého Jozefa, no zatiaľ bez úspechu.


Zdroj: SITA.sk - Nielen Slovensko rieši štátne sviatky. Zmeny chystá tiež Francúzsko a Taliansko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Talianska premiérka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Žilinka reagoval na Ficovu tlačovku, ak má vedomosť o spáchaní trestného činu, je povinný to oznámiť
<< predchádzajúci článok
Ficova úchylná obsesia mojou rodinou je za všetkými čiarami, tvrdí Šimečka – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 