Sobota 20.9.2025
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
Denník - Správy
20. septembra 2025
Ficova úchylná obsesia mojou rodinou je za všetkými čiarami, tvrdí Šimečka – VIDEO
Robert Fico je v koncoch, má strach a vidí, že mu padajú volebné preferencie, preto útočí na rodinu svojho politického súpera. Myslí si to predseda
20.9.2025 (SITA.sk) - Robert Fico je v koncoch, má strach a vidí, že mu padajú volebné preferencie, preto útočí na rodinu svojho politického súpera. Myslí si to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka, ktorý v sobotu na tlačovej besede reagoval na tlačovku premiéra venovanú jeho matke Marte Šimečkovej a jej údajným podvodom.
„Táto úchylná obsesia mojou rodinou, to nie je normálne, to je za všetkými čiarami. Je to presne to – a teraz parafrázujem Roberta Fica – čo by ani najväčšie prasce neurobili v politike,“ povedal Šimečka. Dodal, že bohužiaľ, aj on bude musieť byť dnes trochu osobný k predsedovi vlády.
„Čo si to dovoľuje? Tento človek, ktorý tu celý svoj život žije z našich peňazí, z našich daní, zruinoval Slovensko, on si dovoľuje hovoriť o mojej rodine, že sú príživníci a podvodníci? Štvornásobný premiér, ktorý má luxusný byt, ktorý nevie vysvetliť, ako si ho kúpil, má vilu v Chorvátsku, drahé, luxusné hodinky a perá a s celou smeráckou bandou prikryli celú generáciu mafiánov a oligarchov... On ide niečo vyčítať mojej mame a šermovať s nejakou faktúrou?“ pýtal sa Šimečka na tlačovej besede.
Zdôraznil, že jeho rodičia nemajú žiadnu haciendu, ale bývajú v tom istom malom rodinnom domčeku, ktorý kúpili v 70-tych rokoch minulého storočia a ktorý je menší než Ficova terasa. Po dvadsiatich rokoch si kúpili nové auto, malú Toyotu Yaris.
„Nemajú žiadne drahé autá, žiadne dovolenky vo Vietname. Kým Fico sa tam niekde váľa v zlatej vani vo Vietname a lieta tryskáčmi, moja mama išla každé ráno vlakom do Plaveckého Štvrtku, aby tam učila rómske deti. Celý svoj život zasvätila službe spoločnosti, vzdelávaniu aj organizovaniu konferencií, kde tisíce ľudí mohli prísť zadarmo a kde vystupovali nositelia Nobelových cien. A táto partia jej ide niečo vyčítať? Ako pardon. Minister Susko, ktorý pustil z basy pána Kováčika, ktorý bol odsúdený za korupciu?“ pokračoval Šimečka.
Fico a jeho blízki spolupracovníci podľa lídra PS nevedia pochopiť, ako môže niekto žiť normálny život. Ako príklad uviedol svoju partnerku, ktorej príjmy z tanečných vystúpení sú na úrovni minimálnej mzdy. „Im tento svet úplne uniká. Ale moju mamu aj otca už šikanovali eštebáci aj Mečiar, oni sa nenechajú zastrašiť,“ dodal. Ak sú nejaké podozrenia, vyzýva orgány, aby to skontrolovali.
Ficova vláda podľa lídra PS za 14 rokov zruinovala našu ekonomiku, dostáva Slovensko do recesie a to, že začne urážať jeho rodinu, premiérovu vinu nijako nezmyje. Ak si Fico myslí, že to bude fungovať, uráža tým inteligenciu svojich voličov a všetkých ľudí na Slovensku, dodal Šimečka. „Fico sa snaží všetkým zalepiť oči, aby ste nenávideli mňa a moju mamu a nevšimli si, že vás ide ožobračiť,“ prízvukoval.
Konsolidácia je podľa neho frontálny útok na všetkých pracujúcich ľudí, vláda pritom nevie šetriť na sebe. „Stavajú si haciendy, kupujú si limuzíny, tryskáče, schválili si dvojnásobné platy,“ vymenoval líder opozície a dodal, že proti vláde sa obracajú odbory, hasiči, policajti, samosprávy, ľudia na námestiach, zamestnávania a všetci, s ktorými jeho vláda jedná arogantne.
Člen predsedníctva PS Ivan Korčok doplnil, že všetci v PS stoja za Michalom Šimečkom. To, čo Fico v sobotu hovoril, je podľa neho odraz jeho pokriveného, bizarného sveta, v ktorom žije a jeho predstavy, že ľudia sú primitívni a uveria lživým útokom na Šimečku.
Andrea Puková, ktorú premiér nazval spolu s Martou Šimečkovou príživníčkou a podvodníčkou, zareagovala statusom na Facebooku, v ktorom píše, že má mimoriadne rada fotografiu, ktorú Fico zverejnil. "Urobila ju naša spoločná neter pred pár rokmi. A nie, nie je to fotka od nikoho zo Smeru," napísala.
Dodala, že Stredoeurópske fórum bude aj tento rok a nezastrašia ich. „PS: Mimochodom, pán premiér mohol spomenúť, že sme v ten rok zavolali na Stredoeurópske fórum Josepha E. Stiglitza, nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu. Keby ho čítal alebo aspoň počúval, šla by mu tá konsolidácia lepšie,“ uviedla Puková.
K sobotňajšej tlačovej besede Fica spolu s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom a šéfom zboru premiérových poradcov Erikom Kaliňákom sa vyjadrila aj strana SaS: „Fico a jeho pomocníčkovia sa 10 dní na centrále pripravovali na dnešnú zásadnú tlačovú besedu a potom dopoludnia v sobotu odpálili takú kolotočarinu, že by bolo trápne aj Pavlovi Kapustovi týždeň pred voľbami 1998.“
Ficovu tlačovku skritizoval na sociálnej sieti aj jeho bývalý poradca Eduard Chmelár. „Je smutné, že nikto v Smere nemá odvahu povedať Robertovi Ficovi, že jeho posadnutosť Šimečkovou rodinou je už trápna a že takto sa poctivá politika nerobí. Schovávať sa pred najväčšími problémami, nechať svojich kolegov vysvetľovať najťažšie veci vo financiách, zdravotníctve, školstve a tváriť sa, že to nie sú ,premiérske témy', a potom zvolať náhle na sobotu tlačovku a sústrediť sa na kauzu jednej rodiny, v ktorej nelietajú ani miliardy, ani milióny, ale desaťtisíce... toto je na premiéra až nedôstojné,“ napísal.
Robert Fico v sobotu na tlačovej besede poukázal na to, že Šimečkova matka Marta Šimečková spolu s Andreou Pukovou dostali spolu 130-tisíc eur na projekt Stredoeurópske fórum v roku 2021 z troch rôznych zdrojov – z ministerstva spravodlivosti, ministerstva kultúry a Fondu na podporu umenia. „Z toho si do vlastného vrecka vyúčtovali 87 500 eur. Z projektu sa realizoval jeden rozhovor s Čaputovou o covide a 32 hereckých prejavov o 17. novembri. Pani Šimečková nemala problém si duplicitne až triplicitne vyplatiť tie isté faktúry,“ uviedol Fico. Podľa neho ide o „subvenčný podvod ako hrom“, nebude však podávať žiadne trestné oznámenia. „Budeme však žiadať vrátenie tých peňazí naspäť,“ dodal. Šimečkovú s Pukovou nazval podvodníčkami.
Zdroj: SITA.sk - Ficova úchylná obsesia mojou rodinou je za všetkými čiarami, tvrdí Šimečka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
