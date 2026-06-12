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12. júna 2026
Kallasová je odvážna a v otázkach Ruska komunikuje jasne, zastal sa Valášek šéfky diplomacie, ktorej právomoci chcú obmedziť štáty EÚ – VIDEO
Kallasovej sa vyčíta, že častokrát koná svojvoľne bez konzultácie s ostatnými. Niektoré členské štáty Európskej únie (EÚ) ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Kallasovej sa vyčíta, že častokrát koná svojvoľne bez konzultácie s ostatnými.
Niektoré členské štáty Európskej únie (EÚ) navrhujú obmedziť právomoci šéfky európskej diplomacie Kaje Kallasovej.
Podľa piatich vysokopostavených zdrojov britského denníka Financial Times zvažujú dva najväčšie členské štáty – Nemecko a Francúzsko, odobrať kompetencie vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), pričom by ich chceli vrátiť Európskej komisii a členským štátom. Cieľom je, aby EÚ lepšie reagovala na globálne krízy.
Financial Times pripomína, že EÚ sa musí vyrovnávať s viacerými krízami, ako sú vojny na Ukrajine a v Iráne, návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu a s tým spojená colná politika Spojených štátov alebo energetická kríza. Mnohí spochybňujú, či je ESVČ schopná na tieto výzvy adekvátne reagovať.
Jedným z návrhov, ktorý predložil Paríž, je obmedziť autonómiu šéfky ESVČ. Tou je od minulého roka bývalá estónska premiérka Kaja Kallasová a v súčasnosti sa zodpovedá členským štátom aj Európskej komisii.
Kallasovej sa vyčíta, že častokrát koná svojvoľne bez konzultácie s ostatnými. Napríklad v otázke vzťahov medzi EÚ a Čínou sa zrejme vyjadrovala podľa vlastného uváženia a predkladala návrhy, ktoré ešte neboli schválené členskými štátmi.
O možnom obmedzení právomocí šéfky európskej diplomacie sme sa pýtali experta Progresívneho Slovenska na zahraničnú politiku, obranu a bezpečnosť, Tomáša Valášeka, ktorý sa naopak Kallasovej zastal.
„Vnímam, že sa stala obľúbeným slameným panákom najmä tých euroskeptikov, a najmä tých, ktorí po vzore našej vlády nie sú schopní pomenovať otvorene nos medzi očami, že Rusko je ozajstnou hrozbou. Kaja Kallas je odvážna v tom, že v otázkach Ruska komunikuje jasne a robí to dlhodobo,“ povedal Valášek pre SITA.
„Dávam do pozornosti, že aj samotní západní lídri, ktorí mali pochybnosti o tom, či to tí Balti a Estónci nepreháňajú; po agresii Ruska voči Ukrajine dali za pravdu práve týmto estónskym a pobaltským lídrom ako Kaja Kallas,“ doplnil ďalej.
Ako ďalej uviedol, na Globsecu v roku 2024 francúzsky prezident Emmanuel Macron otvorene povedal: vy ste mali pravdu, a myslel tým Kaju Kallas a zvyšok strednej Európy. Západná Európa ruskú hrozbu podcenila, podčiarkol Valášek.
„Preto som rád, že máme na čele zahraničnej politiky EÚ niekoho, kto má integritu, kto v čase, keď to nebolo populárne, hovoril nepríjemné a nepohodlné pravdy o Rusku. A nech sa pýtajú tí ako Robert Fico a Robert Kaliňák, ktorí si do nej kopú, že prečo nechcú priznať to, čo už priznali oveľa múdrejší a skúsenejší lídri ako prezident Emmanuel Macron, že podceňovať Rusko bolo strategickou chybou, a keby že to robíme naďalej, dopadneme ako Ukrajina,“ zdôraznil na záver Valášek.
Zdroj: SITA.sk - Kallasová je odvážna a v otázkach Ruska komunikuje jasne, zastal sa Valášek šéfky diplomacie, ktorej právomoci chcú obmedziť štáty EÚ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Niektoré členské štáty Európskej únie (EÚ) navrhujú obmedziť právomoci šéfky európskej diplomacie Kaje Kallasovej.
Podľa piatich vysokopostavených zdrojov britského denníka Financial Times zvažujú dva najväčšie členské štáty – Nemecko a Francúzsko, odobrať kompetencie vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), pričom by ich chceli vrátiť Európskej komisii a členským štátom. Cieľom je, aby EÚ lepšie reagovala na globálne krízy.
Financial Times pripomína, že EÚ sa musí vyrovnávať s viacerými krízami, ako sú vojny na Ukrajine a v Iráne, návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu a s tým spojená colná politika Spojených štátov alebo energetická kríza. Mnohí spochybňujú, či je ESVČ schopná na tieto výzvy adekvátne reagovať.
Obmedzenie autonómie
Jedným z návrhov, ktorý predložil Paríž, je obmedziť autonómiu šéfky ESVČ. Tou je od minulého roka bývalá estónska premiérka Kaja Kallasová a v súčasnosti sa zodpovedá členským štátom aj Európskej komisii.
Kallasovej sa vyčíta, že častokrát koná svojvoľne bez konzultácie s ostatnými. Napríklad v otázke vzťahov medzi EÚ a Čínou sa zrejme vyjadrovala podľa vlastného uváženia a predkladala návrhy, ktoré ešte neboli schválené členskými štátmi.
Valášek: Kallasová o Rusku komunikuje jasne
O možnom obmedzení právomocí šéfky európskej diplomacie sme sa pýtali experta Progresívneho Slovenska na zahraničnú politiku, obranu a bezpečnosť, Tomáša Valášeka, ktorý sa naopak Kallasovej zastal.
„Vnímam, že sa stala obľúbeným slameným panákom najmä tých euroskeptikov, a najmä tých, ktorí po vzore našej vlády nie sú schopní pomenovať otvorene nos medzi očami, že Rusko je ozajstnou hrozbou. Kaja Kallas je odvážna v tom, že v otázkach Ruska komunikuje jasne a robí to dlhodobo,“ povedal Valášek pre SITA.
„Dávam do pozornosti, že aj samotní západní lídri, ktorí mali pochybnosti o tom, či to tí Balti a Estónci nepreháňajú; po agresii Ruska voči Ukrajine dali za pravdu práve týmto estónskym a pobaltským lídrom ako Kaja Kallas,“ doplnil ďalej.
Ako ďalej uviedol, na Globsecu v roku 2024 francúzsky prezident Emmanuel Macron otvorene povedal: vy ste mali pravdu, a myslel tým Kaju Kallas a zvyšok strednej Európy. Západná Európa ruskú hrozbu podcenila, podčiarkol Valášek.
„Preto som rád, že máme na čele zahraničnej politiky EÚ niekoho, kto má integritu, kto v čase, keď to nebolo populárne, hovoril nepríjemné a nepohodlné pravdy o Rusku. A nech sa pýtajú tí ako Robert Fico a Robert Kaliňák, ktorí si do nej kopú, že prečo nechcú priznať to, čo už priznali oveľa múdrejší a skúsenejší lídri ako prezident Emmanuel Macron, že podceňovať Rusko bolo strategickou chybou, a keby že to robíme naďalej, dopadneme ako Ukrajina,“ zdôraznil na záver Valášek.
Zdroj: SITA.sk - Kallasová je odvážna a v otázkach Ruska komunikuje jasne, zastal sa Valášek šéfky diplomacie, ktorej právomoci chcú obmedziť štáty EÚ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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