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12. júna 2026

Kallasová je odvážna a v otázkach Ruska komunikuje jasne, zastal sa Valášek šéfky diplomacie, ktorej právomoci chcú obmedziť štáty EÚ – VIDEO



Kallasovej sa vyčíta, že častokrát koná svojvoľne bez konzultácie s ostatnými. Niektoré členské štáty Európskej únie (EÚ) ...



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12.6.2026 (SITA.sk) - Kallasovej sa vyčíta, že častokrát koná svojvoľne bez konzultácie s ostatnými.


Niektoré členské štáty Európskej únie (EÚ) navrhujú obmedziť právomoci šéfky európskej diplomacie Kaje Kallasovej.

Podľa piatich vysokopostavených zdrojov britského denníka Financial Times zvažujú dva najväčšie členské štáty – Nemecko a Francúzsko, odobrať kompetencie vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), pričom by ich chceli vrátiť Európskej komisii a členským štátom. Cieľom je, aby EÚ lepšie reagovala na globálne krízy.

Financial Times pripomína, že EÚ sa musí vyrovnávať s viacerými krízami, ako sú vojny na Ukrajine a v Iráne, návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu a s tým spojená colná politika Spojených štátov alebo energetická kríza. Mnohí spochybňujú, či je ESVČ schopná na tieto výzvy adekvátne reagovať.

Obmedzenie autonómie


Jedným z návrhov, ktorý predložil Paríž, je obmedziť autonómiu šéfky ESVČ. Tou je od minulého roka bývalá estónska premiérka Kaja Kallasová a v súčasnosti sa zodpovedá členským štátom aj Európskej komisii.

Kallasovej sa vyčíta, že častokrát koná svojvoľne bez konzultácie s ostatnými. Napríklad v otázke vzťahov medzi EÚ a Čínou sa zrejme vyjadrovala podľa vlastného uváženia a predkladala návrhy, ktoré ešte neboli schválené členskými štátmi.

Valášek: Kallasová o Rusku komunikuje jasne


O možnom obmedzení právomocí šéfky európskej diplomacie sme sa pýtali experta Progresívneho Slovenska na zahraničnú politiku, obranu a bezpečnosť, Tomáša Valášeka, ktorý sa naopak Kallasovej zastal.

„Vnímam, že sa stala obľúbeným slameným panákom najmä tých euroskeptikov, a najmä tých, ktorí po vzore našej vlády nie sú schopní pomenovať otvorene nos medzi očami, že Rusko je ozajstnou hrozbou. Kaja Kallas je odvážna v tom, že v otázkach Ruska komunikuje jasne a robí to dlhodobo,“ povedal Valášek pre SITA.




Dávam do pozornosti, že aj samotní západní lídri, ktorí mali pochybnosti o tom, či to tí Balti a Estónci nepreháňajú; po agresii Ruska voči Ukrajine dali za pravdu práve týmto estónskym a pobaltským lídrom ako Kaja Kallas,“ doplnil ďalej.

Ako ďalej uviedol, na Globsecu v roku 2024 francúzsky prezident Emmanuel Macron otvorene povedal: vy ste mali pravdu, a myslel tým Kaju Kallas a zvyšok strednej Európy. Západná Európa ruskú hrozbu podcenila, podčiarkol Valášek.

„Preto som rád, že máme na čele zahraničnej politiky EÚ niekoho, kto má integritu, kto v čase, keď to nebolo populárne, hovoril nepríjemné a nepohodlné pravdy o Rusku. A nech sa pýtajú tí ako Robert Fico a Robert Kaliňák, ktorí si do nej kopú, že prečo nechcú priznať to, čo už priznali oveľa múdrejší a skúsenejší lídri ako prezident Emmanuel Macron, že podceňovať Rusko bolo strategickou chybou, a keby že to robíme naďalej, dopadneme ako Ukrajina,“ zdôraznil na záver Valášek.



Zdroj: SITA.sk - Kallasová je odvážna a v otázkach Ruska komunikuje jasne, zastal sa Valášek šéfky diplomacie, ktorej právomoci chcú obmedziť štáty EÚ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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