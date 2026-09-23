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23. septembra 2026
Nigérijské elity odčerpávali štátne peniaze a kupovali za ne nehnuteľnosti v USA
Tagy: Boko Haram Korupcia Štátne peniaze
Vyšetrovatelia identifikovali 284 amerických nehnuteľností v hodnote približne 271 miliónov dolárov spojených so 61 súčasnými a bývalými vysokopostavenými predstaviteľmi. Desiatky predstaviteľov ...
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23.9.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia identifikovali 284 amerických nehnuteľností v hodnote približne 271 miliónov dolárov spojených so 61 súčasnými a bývalými vysokopostavenými predstaviteľmi.
Desiatky predstaviteľov nigérijskej politickej elity podľa správy mimovládnej organizácie Platform to Protect Whistleblowers in Africa (PPLAAF) počas desaťročí odčerpávali zo štátu stovky miliónov dolárov a peniaze prali prostredníctvom nákupu nehnuteľností v Spojených štátoch. Vyšetrovanie sa zameralo na majetok získaný od skončenia vojenskej vlády v roku 1999.
PPLAAF vo svojej správe uvádza „284 nehnuteľností v Spojených štátoch“ v celkovej hodnote približne 271 miliónov dolárov, ktoré sú spojené so 61 súčasnými a bývalými vysokopostavenými nigérijskými predstaviteľmi. Z týchto osôb už 39 verejne čelilo obvineniam, obžalobe alebo odsúdeniu za korupciu.
Viac ako polovicu identifikovaných nehnuteľností si predstavitelia podľa správy kúpili počas výkonu funkcie, teda v období, keď mali najväčší prístup k štátnym zdrojom a politickému vplyvu. Väčšina nákupov sa uskutočnila bez hypotekárneho financovania, čo podľa PPLAAF predstavuje varovný signál možného prania špinavých peňazí.
Medzi osobami identifikovanými v správe sú zákonodarcovia aj predstavitelia regionálnych vlád a bezpečnostných zložiek. Najväčší počet nehnuteľností bol spojený práve s predstaviteľmi bezpečnostného sektora. PPLAAF tvrdí, že rozsiahle výdavky na obranu a bezpečnosť vytvárajú príležitosti na netransparentné uzatváranie zmlúv.
Správa osobitne poukazuje na výdavky súvisiace s bojom proti džihádistickej skupine Boko Haram. Podľa organizácie priniesli obrovské výdavky na bezpečnosť a obranu, ktoré zároveň vytvorili priestor pre netransparentné postupy pri verejnom obstarávaní. Medzi menovanými sú aj vysokopostavení predstavitelia, ktorí už čelia obvineniam, pričom jeden z nich je podľa správy spájaný s nákupom približne 20 nehnuteľností v USA.
„Nehnuteľnosti identifikované v tejto správe sú iba špičkou ľadovca a predstavujú viac než finančné previnenia,“ uviedla PPLAAF. Podľa organizácie predstavujú „školy, ktoré neboli postavené, nemocnice bez personálu a elektrickú sieť, ktorá nedokáže udržať svetlá zapnuté“ a ukazujú každodenné dôsledky korupcie pre obyvateľov Nigérie.
Nigérijská protikorupčná agentúra EFCC na žiadosť AFP o vyjadrenie nereagovala. Hovorca prezidenta Daniel Bwala uviedol: „Podporujeme každý boj proti korupcii a v tomto úsilí spolupracujeme s vládou USA.“ Zistenia prichádzajú niekoľko mesiacov pred januárovými prezidentskými voľbami, v ktorých sa prezident Bola Tinubu uchádza o znovuzvolenie.
Zdroj: SITA.sk - Nigérijské elity odčerpávali štátne peniaze a kupovali za ne nehnuteľnosti v USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Desiatky predstaviteľov nigérijskej politickej elity podľa správy mimovládnej organizácie Platform to Protect Whistleblowers in Africa (PPLAAF) počas desaťročí odčerpávali zo štátu stovky miliónov dolárov a peniaze prali prostredníctvom nákupu nehnuteľností v Spojených štátoch. Vyšetrovanie sa zameralo na majetok získaný od skončenia vojenskej vlády v roku 1999.
PPLAAF vo svojej správe uvádza „284 nehnuteľností v Spojených štátoch“ v celkovej hodnote približne 271 miliónov dolárov, ktoré sú spojené so 61 súčasnými a bývalými vysokopostavenými nigérijskými predstaviteľmi. Z týchto osôb už 39 verejne čelilo obvineniam, obžalobe alebo odsúdeniu za korupciu.
Varovný signál možného prania špinavých peňazí
Viac ako polovicu identifikovaných nehnuteľností si predstavitelia podľa správy kúpili počas výkonu funkcie, teda v období, keď mali najväčší prístup k štátnym zdrojom a politickému vplyvu. Väčšina nákupov sa uskutočnila bez hypotekárneho financovania, čo podľa PPLAAF predstavuje varovný signál možného prania špinavých peňazí.
Medzi osobami identifikovanými v správe sú zákonodarcovia aj predstavitelia regionálnych vlád a bezpečnostných zložiek. Najväčší počet nehnuteľností bol spojený práve s predstaviteľmi bezpečnostného sektora. PPLAAF tvrdí, že rozsiahle výdavky na obranu a bezpečnosť vytvárajú príležitosti na netransparentné uzatváranie zmlúv.
Výdavky súvisiace s bojom proti džihádistickej skupine
Správa osobitne poukazuje na výdavky súvisiace s bojom proti džihádistickej skupine Boko Haram. Podľa organizácie priniesli obrovské výdavky na bezpečnosť a obranu, ktoré zároveň vytvorili priestor pre netransparentné postupy pri verejnom obstarávaní. Medzi menovanými sú aj vysokopostavení predstavitelia, ktorí už čelia obvineniam, pričom jeden z nich je podľa správy spájaný s nákupom približne 20 nehnuteľností v USA.
„Nehnuteľnosti identifikované v tejto správe sú iba špičkou ľadovca a predstavujú viac než finančné previnenia,“ uviedla PPLAAF. Podľa organizácie predstavujú „školy, ktoré neboli postavené, nemocnice bez personálu a elektrickú sieť, ktorá nedokáže udržať svetlá zapnuté“ a ukazujú každodenné dôsledky korupcie pre obyvateľov Nigérie.
Nigérijská protikorupčná agentúra EFCC na žiadosť AFP o vyjadrenie nereagovala. Hovorca prezidenta Daniel Bwala uviedol: „Podporujeme každý boj proti korupcii a v tomto úsilí spolupracujeme s vládou USA.“ Zistenia prichádzajú niekoľko mesiacov pred januárovými prezidentskými voľbami, v ktorých sa prezident Bola Tinubu uchádza o znovuzvolenie.
Zdroj: SITA.sk - Nigérijské elity odčerpávali štátne peniaze a kupovali za ne nehnuteľnosti v USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Boko Haram Korupcia Štátne peniaze
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