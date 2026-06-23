|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 23.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sidónia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. júna 2026
Nikdy nedopovala, a predsa dostala štvorročný trest. Vondroušová: Neviem, čo bude so mnou
Češka vysvetlila, že stres a zlé duševné zdravie ovplyvnili jej rozhodovanie, okrem obáv o bezpečnosť. Wimbledonská šampiónka spred troch rokov Markéta Vondroušová dostala štvorročný zákaz ...
Zdieľať
23.6.2026 (SITA.sk) - Češka vysvetlila, že stres a zlé duševné zdravie ovplyvnili jej rozhodovanie, okrem obáv o bezpečnosť.
Wimbledonská šampiónka spred troch rokov Markéta Vondroušová dostala štvorročný zákaz činnosti za odmietnutie antidopingového testu.
Dvadsaťšesťročná Češka bola obvinená a následne aj potrestaná Medzinárodnou agentúrou pre integritu tenisu (ITIA) po tom, čo v decembri 2025 odmietla vpustiť do svojho domu antidopingového komisára, aby vykonal test.
Česká hráčka na svoju obranu uviedla, že sa obávala o svoju bezpečnosť, keď jej úradník zavolal a povedal, že nedodržala protokol.
Tribunál však rozhodol, že Vondroušová neposkytla "žiadne presvedčivé zdôvodnenie" pre odmietnutie testu. Vondroušovej trest sa skončí 21. júna 2030, ale má právo odvolať sa proti rozhodnutiu na Športový arbitrážny súd (CAS).
"Nikdy som nedopovala, nikdy som nemala pozitívny test. Počas celej kariéry som absolvovala nespočetné množstvo antidopingových kontrol a vždy som na súd prišla s čistým svedomím,“ napísala Vondroušová vo vyhlásení, cituje z neho aj BBC Sport.
Bývalá svetová šiesta rebríčka WTA vo dvojhre Vondroušová, finalistka Roland Garros 2019, nehrala súťažne od januára a aktuálne klesla na 122. miesto v rebríčku. "Neviem povedať, čo bude ďalej so mnou. Prvýkrát v živote nemám žiadny plán.“
Počas pojednávania Vondroušová vysvetlila, že stres a zlé duševné zdravie ovplyvnili jej rozhodovanie, okrem obáv o bezpečnosť.
Generálna riaditeľka ITIA Karen Moorhouseová uviedla, že hoci agentúra chápe, že proces testovania je nepohodlný a uznáva aj dodatočnú záťaž, ktorú môže pre súťažiacich hráčov predstavovať, "je nevyhnutné chrániť spravodlivú súťaž“.
Vondroušová povedala, že sa bála, keď sa úradník neskoro v noci priblížil k jej dverám bez toho, aby sa riadne identifikoval alebo dodržal protokol, a dodala: "V tej chvíli išlo o pocit bezpečia, nie o to, aby som sa niečomu vyhýbala.“
ITIA uviedla, že Vondroušová povedala dopingovému úradníkovi, že test neabsolvuje, a podpísala formulár o odmietnutí, keď krátko nato išla von venčiť svojho psa.
V rozhovore pre malú skupinu novinárov po oznámení rozhodnutia Moorhouseová povedala, že je mimoriadne zriedkavé, aby hráč odmietol dopingový test.
V roku 2024 dostal ruský hráč Vladislav Ivanov tiež štvorročný zákaz činnosti za to, že odmietol podstúpiť dopingový test počas súťaže.
Zdroj: SITA.sk - Nikdy nedopovala, a predsa dostala štvorročný trest. Vondroušová: Neviem, čo bude so mnou © SITA Všetky práva vyhradené.
Wimbledonská šampiónka spred troch rokov Markéta Vondroušová dostala štvorročný zákaz činnosti za odmietnutie antidopingového testu.
Dvadsaťšesťročná Češka bola obvinená a následne aj potrestaná Medzinárodnou agentúrou pre integritu tenisu (ITIA) po tom, čo v decembri 2025 odmietla vpustiť do svojho domu antidopingového komisára, aby vykonal test.
Česká hráčka na svoju obranu uviedla, že sa obávala o svoju bezpečnosť, keď jej úradník zavolal a povedal, že nedodržala protokol.
Bez plánu
Tribunál však rozhodol, že Vondroušová neposkytla "žiadne presvedčivé zdôvodnenie" pre odmietnutie testu. Vondroušovej trest sa skončí 21. júna 2030, ale má právo odvolať sa proti rozhodnutiu na Športový arbitrážny súd (CAS).
"Nikdy som nedopovala, nikdy som nemala pozitívny test. Počas celej kariéry som absolvovala nespočetné množstvo antidopingových kontrol a vždy som na súd prišla s čistým svedomím,“ napísala Vondroušová vo vyhlásení, cituje z neho aj BBC Sport.
Bývalá svetová šiesta rebríčka WTA vo dvojhre Vondroušová, finalistka Roland Garros 2019, nehrala súťažne od januára a aktuálne klesla na 122. miesto v rebríčku. "Neviem povedať, čo bude ďalej so mnou. Prvýkrát v živote nemám žiadny plán.“
Bála sa
Počas pojednávania Vondroušová vysvetlila, že stres a zlé duševné zdravie ovplyvnili jej rozhodovanie, okrem obáv o bezpečnosť.
Generálna riaditeľka ITIA Karen Moorhouseová uviedla, že hoci agentúra chápe, že proces testovania je nepohodlný a uznáva aj dodatočnú záťaž, ktorú môže pre súťažiacich hráčov predstavovať, "je nevyhnutné chrániť spravodlivú súťaž“.
Vondroušová povedala, že sa bála, keď sa úradník neskoro v noci priblížil k jej dverám bez toho, aby sa riadne identifikoval alebo dodržal protokol, a dodala: "V tej chvíli išlo o pocit bezpečia, nie o to, aby som sa niečomu vyhýbala.“
Podobný prípad
ITIA uviedla, že Vondroušová povedala dopingovému úradníkovi, že test neabsolvuje, a podpísala formulár o odmietnutí, keď krátko nato išla von venčiť svojho psa.
V rozhovore pre malú skupinu novinárov po oznámení rozhodnutia Moorhouseová povedala, že je mimoriadne zriedkavé, aby hráč odmietol dopingový test.
V roku 2024 dostal ruský hráč Vladislav Ivanov tiež štvorročný zákaz činnosti za to, že odmietol podstúpiť dopingový test počas súťaže.
Zdroj: SITA.sk - Nikdy nedopovala, a predsa dostala štvorročný trest. Vondroušová: Neviem, čo bude so mnou © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Takmer štvrtina hráčov na MS reprezentuje inú krajinu než svoje rodisko. Ako migrácia mení futbal – VIDEO
Takmer štvrtina hráčov na MS reprezentuje inú krajinu než svoje rodisko. Ako migrácia mení futbal – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Signály vyšli do bodky. Alžírsko otočilo duel s Jordánskom a raduje sa z prvého víťazstva na MS – VIDEO
Signály vyšli do bodky. Alžírsko otočilo duel s Jordánskom a raduje sa z prvého víťazstva na MS – VIDEO