|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 29.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Peter a Pavol, Petra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. júna 2026
Nikotín nie je cigareta. Expert z tabakového priemyslu o tom, prečo Slovensko verí viac mýtom než vede – ROZHOVOR
Tagy: Elektronické cigarety Fajčenie Nikotín nikotínové výrobky Rozhovory Tabakové výrobky Zahrievaný tabak
Tom Hirons, riaditeľ pre externé záležitosti zo spoločnosti JTI, v rozhovore pre agentúru SITA vysvetľuje, ako tento informačný rozpor vzniká, prečo pretrváva a čo by mohlo pomôcť lepšie oddeliť vedecké fakty ...
Zdieľať
29.6.2026 (SITA.sk) - Tom Hirons, riaditeľ pre externé záležitosti zo spoločnosti JTI, v rozhovore pre agentúru SITA vysvetľuje, ako tento informačný rozpor vzniká, prečo pretrváva a čo by mohlo pomôcť lepšie oddeliť vedecké fakty od dlhodobo zakorenených mýtov.
Hoci sa o nikotíne a fajčení hovorí už celé desaťročia, slovenské prieskumy ukazujú, že verejnosť v tejto téme stále tiahne k zjednodušeným a často nesprávnym záverom. Väčšina dospelých si myslí, že má o nikotíne dostatočné znalosti, no zároveň ho mylne spája s ochoreniami súvisiacimi s fajčením, ktoré sú vedecky preukázateľne dôsledkom fajčenia samotného – nie samotnej látky nikotínu. Tento rozpor otvára otázku, kde sa končí informovanosť založená na vede a začína dlhodobý vplyv dezinformácií a skreslených predstáv.
Diskusia o znižovaní škodlivosti tabakových výrobkov tak v Európe aj na Slovensku často naráža na silné emócie, ale aj výrazne protichodný tok informácií. Kým časť odborníkov zdôrazňuje rozdiel medzi fajčením a nikotínom, verejný priestor je presýtený protichodnými tvrdeniami a aktivizmom. Tom Hirons, riaditeľ pre externé záležitosti zo spoločnosti JTI, v rozhovore pre agentúru SITA vysvetľuje, ako tento informačný rozpor vzniká, prečo pretrváva a čo by mohlo pomôcť lepšie oddeliť vedecké fakty od dlhodobo zakorenených mýtov.
SITA: Údaje zo Slovenska ukazujú, že 74 % dospelých tvrdí, že majú dostatočné vedomosti o nikotíne, no mnohí ho stále spájajú s ochoreniami typicky súvisiacimi s fajčením. Ako si vysvetľujete tento rozpor medzi vnímanými a skutočnými znalosťami?
Tom Hirons: Medzi tým, čo si ľudia myslia, že vedia, a tým, čo hovoria vedecké poznatky, je zjavný rozdiel. Hoci sa mnohí považujú za dobre informovaných o nikotíne, ich vedomosti sú často neúplné alebo nesprávne. Tento rozdiel nie je veľmi prekvapivý vzhľadom na desaťročia dezinformácií o nikotíne vo verejnom priestore.
Verejnosť je už dlhé roky oboznamovaná s rizikami fajčenia. Nikotín a fajčenie sa však veľmi často zamieňajú, akoby išlo o to isté, hoci to nie je pravda. Tento fakt je vedecky preukázaný.
Hoci je nikotín návykový, nie je príčinou ochorení súvisiacich s fajčením. Primárnym faktorom nie je nikotín, ale chemické látky, ktoré vznikajú pri spaľovaní tabaku.
Práve preto je dôležitá jasná, zrozumiteľná a na dôkazoch založená komunikácia, ktorá pomôže preklenúť rozdiel medzi vnímaním verejnosti a vedeckými poznatkami.
Slovenské údaje ukazujú, že až 79 % dospelých pripisuje ochorenia súvisiace s fajčením nikotínu, hoci ide o nesprávne chápanie rizík. Prečo si myslíte, že si ľudia stále zamieňajú účinky nikotínu s dôsledkami samotného fajčenia?
Nikotín je už dlhé roky vo verejnej diskusii démonizovaný a často je nesprávne označovaný za hlavnú príčinu ochorení súvisiacich s fajčením. V posledných rokoch sa navyše šíri čoraz viac dezinformácií o nikotíne, ktoré podporujú skupiny presadzujúce úplný zákaz všetkých nikotínových výrobkov.
Hoci tieto tvrdenia nie sú v súlade s vedeckými poznatkami, prispievajú k zmätku medzi verejnosťou aj dospelými fajčiarmi, ktorým sú tak odopierané informácie potrebné na to, aby sa mohli rozhodnúť pri výbere nikotínového výrobku vrátane tých, ktoré majú potenciál znížiť riziká spojené s fajčením.
Až 84 % dospelých na Slovensku uvádza, že pozná alternatívy ku klasickým cigaretám, ako sú elektronické cigarety alebo výrobky na zahrievanie tabaku. Znamená to, že výzvou už nie je povedomie, ale skôr dôvera a správne porozumenie týmto výrobkom?
Samotné povedomie už nestačí, čo výsledky prieskumu jasne ukazujú. To, že ľudia tieto výrobky poznajú, ešte neznamená, že im rozumejú. Výzvou preto nie je samotná znalosť ich existencie, ale ich správne pochopenie.
Skutočnou výzvou je umožniť dospelým užívateľom nikotínu robiť informované rozhodnutia na základe spoľahlivých informácií – teda vedieť, čo tieto výrobky sú, ako fungujú a prečo majú výrobky, pri ktorých nedochádza k spaľovaniu tabaku, potenciál znížiť riziká spojené s fajčením.
Možnosť slobodnej voľby spotrebiteľa funguje iba vtedy, ak sú dostupné informácie spoľahlivé, transparentné, založené na vedeckých dôkazoch, primerané a zrozumiteľné pre cieľovú skupinu.
Údaje ukazujú, že ľudia najviac dôverujú informáciám od lekárov, no zároveň od nich dostávajú pomerne málo informácií o nikotíne a jeho alternatívach. Kde vidíte najväčšiu bariéru medzi vedeckými poznatkami a tým, čo sa skutočne dostáva k verejnosti?
Existujú príklady krajín, ako sú Švédsko či Nový Zéland, ktoré si cielene zvolili politiku poskytovania presných informácií svojim občanom. Je teda zrejmé, že dôveryhodné autority, ako sú lekári a vedci, by mali zohrávať výraznejšiu úlohu. Verejnosť je však čoraz viac vystavená neustálemu prúdu dezinformácií zo strany zdrojov, ktoré mylne presadzujú zákaz nikotínových výrobkov.
Dobre financované siete protifajčiarskych aktivistov často nesprávne interpretujú úlohu nikotínu a zamieňajú ho s príčinami ochorení spôsobených fajčením, aby podporili prísnejšiu reguláciu alebo zákazy. Tieto nepresné informácie následne preberajú médiá aj politická diskusia.
Spotrebitelia sú tak vystavení veľkému množstvu protichodných a nekonzistentných informácií, čo im sťažuje rozlíšiť fakty od fikcie.
Odstraňovanie týchto bariér preto znamená predovšetkým eliminovať informačný šum a dezinformácie a zabezpečiť, aby sa k dospelým spotrebiteľom dostávali fakty založené na vede, transparentnosti a dôkazoch, nie na ideológii.
Mnohí dospelí a fajčiari uvádzajú, že by boli ochotnejší zvoliť si alternatívy, ak by mali istotu, že sú výrazne menej škodlivé. Čo je podľa vás kľúčom k posilneniu dôvery v princíp znižovania škodlivosti?
Kľúčom je kombinácia kvalitných vedeckých dôkazov, transparentnej komunikácie a vyváženej regulácie. Prístup založený na znižovaní škodlivosti môže fungovať len vtedy, ak sú splnené dve základné podmienky. Prvou je kvalitný výrobok, ktorý je cenovo dostupný a spĺňa očakávania, potreby a meniace sa preferencie spotrebiteľov. Druhou sú informovaní dospelí spotrebitelia, ktorí môžu robiť vlastné rozhodnutia na základe presných a dostupných informácií.
Aby sa dospelí fajčiari mohli rozhodovať informovane, potrebujú mať prístup k jasným a spoľahlivým informáciám o všetkých nikotínových výrobkoch. Ak je komunikácia založená na dôkazoch, transparentná, konzistentná a dôveryhodná, spotrebitelia môžu mať istotu pri vlastnom rozhodovaní.
Dôveru významne ovplyvňuje aj regulácia. Regulačné rámce by mali zohľadňovať charakteristiky a rizikový profil jednotlivých kategórií výrobkov, pričom musia zároveň zachovať prísne opatrenia na zabránenie prístupu mladistvých k týmto výrobkom. Ak regulácia ukladá neprimerane prísne podmienky, ktoré nie sú podložené vedeckými dôkazmi, obmedzuje informovanú voľbu dospelých spotrebiteľov.
Ďakujeme za rozhovor!
Zdroj: SITA.sk - Nikotín nie je cigareta. Expert z tabakového priemyslu o tom, prečo Slovensko verí viac mýtom než vede – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Hoci sa o nikotíne a fajčení hovorí už celé desaťročia, slovenské prieskumy ukazujú, že verejnosť v tejto téme stále tiahne k zjednodušeným a často nesprávnym záverom. Väčšina dospelých si myslí, že má o nikotíne dostatočné znalosti, no zároveň ho mylne spája s ochoreniami súvisiacimi s fajčením, ktoré sú vedecky preukázateľne dôsledkom fajčenia samotného – nie samotnej látky nikotínu. Tento rozpor otvára otázku, kde sa končí informovanosť založená na vede a začína dlhodobý vplyv dezinformácií a skreslených predstáv.
Diskusia o znižovaní škodlivosti tabakových výrobkov tak v Európe aj na Slovensku často naráža na silné emócie, ale aj výrazne protichodný tok informácií. Kým časť odborníkov zdôrazňuje rozdiel medzi fajčením a nikotínom, verejný priestor je presýtený protichodnými tvrdeniami a aktivizmom. Tom Hirons, riaditeľ pre externé záležitosti zo spoločnosti JTI, v rozhovore pre agentúru SITA vysvetľuje, ako tento informačný rozpor vzniká, prečo pretrváva a čo by mohlo pomôcť lepšie oddeliť vedecké fakty od dlhodobo zakorenených mýtov.
SITA: Údaje zo Slovenska ukazujú, že 74 % dospelých tvrdí, že majú dostatočné vedomosti o nikotíne, no mnohí ho stále spájajú s ochoreniami typicky súvisiacimi s fajčením. Ako si vysvetľujete tento rozpor medzi vnímanými a skutočnými znalosťami?
Tom Hirons: Medzi tým, čo si ľudia myslia, že vedia, a tým, čo hovoria vedecké poznatky, je zjavný rozdiel. Hoci sa mnohí považujú za dobre informovaných o nikotíne, ich vedomosti sú často neúplné alebo nesprávne. Tento rozdiel nie je veľmi prekvapivý vzhľadom na desaťročia dezinformácií o nikotíne vo verejnom priestore.
Verejnosť je už dlhé roky oboznamovaná s rizikami fajčenia. Nikotín a fajčenie sa však veľmi často zamieňajú, akoby išlo o to isté, hoci to nie je pravda. Tento fakt je vedecky preukázaný.
Hoci je nikotín návykový, nie je príčinou ochorení súvisiacich s fajčením. Primárnym faktorom nie je nikotín, ale chemické látky, ktoré vznikajú pri spaľovaní tabaku.
Práve preto je dôležitá jasná, zrozumiteľná a na dôkazoch založená komunikácia, ktorá pomôže preklenúť rozdiel medzi vnímaním verejnosti a vedeckými poznatkami.
Slovenské údaje ukazujú, že až 79 % dospelých pripisuje ochorenia súvisiace s fajčením nikotínu, hoci ide o nesprávne chápanie rizík. Prečo si myslíte, že si ľudia stále zamieňajú účinky nikotínu s dôsledkami samotného fajčenia?
Nikotín je už dlhé roky vo verejnej diskusii démonizovaný a často je nesprávne označovaný za hlavnú príčinu ochorení súvisiacich s fajčením. V posledných rokoch sa navyše šíri čoraz viac dezinformácií o nikotíne, ktoré podporujú skupiny presadzujúce úplný zákaz všetkých nikotínových výrobkov.
Hoci tieto tvrdenia nie sú v súlade s vedeckými poznatkami, prispievajú k zmätku medzi verejnosťou aj dospelými fajčiarmi, ktorým sú tak odopierané informácie potrebné na to, aby sa mohli rozhodnúť pri výbere nikotínového výrobku vrátane tých, ktoré majú potenciál znížiť riziká spojené s fajčením.
Až 84 % dospelých na Slovensku uvádza, že pozná alternatívy ku klasickým cigaretám, ako sú elektronické cigarety alebo výrobky na zahrievanie tabaku. Znamená to, že výzvou už nie je povedomie, ale skôr dôvera a správne porozumenie týmto výrobkom?
Samotné povedomie už nestačí, čo výsledky prieskumu jasne ukazujú. To, že ľudia tieto výrobky poznajú, ešte neznamená, že im rozumejú. Výzvou preto nie je samotná znalosť ich existencie, ale ich správne pochopenie.
Skutočnou výzvou je umožniť dospelým užívateľom nikotínu robiť informované rozhodnutia na základe spoľahlivých informácií – teda vedieť, čo tieto výrobky sú, ako fungujú a prečo majú výrobky, pri ktorých nedochádza k spaľovaniu tabaku, potenciál znížiť riziká spojené s fajčením.
Možnosť slobodnej voľby spotrebiteľa funguje iba vtedy, ak sú dostupné informácie spoľahlivé, transparentné, založené na vedeckých dôkazoch, primerané a zrozumiteľné pre cieľovú skupinu.
Údaje ukazujú, že ľudia najviac dôverujú informáciám od lekárov, no zároveň od nich dostávajú pomerne málo informácií o nikotíne a jeho alternatívach. Kde vidíte najväčšiu bariéru medzi vedeckými poznatkami a tým, čo sa skutočne dostáva k verejnosti?
Existujú príklady krajín, ako sú Švédsko či Nový Zéland, ktoré si cielene zvolili politiku poskytovania presných informácií svojim občanom. Je teda zrejmé, že dôveryhodné autority, ako sú lekári a vedci, by mali zohrávať výraznejšiu úlohu. Verejnosť je však čoraz viac vystavená neustálemu prúdu dezinformácií zo strany zdrojov, ktoré mylne presadzujú zákaz nikotínových výrobkov.
Dobre financované siete protifajčiarskych aktivistov často nesprávne interpretujú úlohu nikotínu a zamieňajú ho s príčinami ochorení spôsobených fajčením, aby podporili prísnejšiu reguláciu alebo zákazy. Tieto nepresné informácie následne preberajú médiá aj politická diskusia.
Spotrebitelia sú tak vystavení veľkému množstvu protichodných a nekonzistentných informácií, čo im sťažuje rozlíšiť fakty od fikcie.
Odstraňovanie týchto bariér preto znamená predovšetkým eliminovať informačný šum a dezinformácie a zabezpečiť, aby sa k dospelým spotrebiteľom dostávali fakty založené na vede, transparentnosti a dôkazoch, nie na ideológii.
Mnohí dospelí a fajčiari uvádzajú, že by boli ochotnejší zvoliť si alternatívy, ak by mali istotu, že sú výrazne menej škodlivé. Čo je podľa vás kľúčom k posilneniu dôvery v princíp znižovania škodlivosti?
Kľúčom je kombinácia kvalitných vedeckých dôkazov, transparentnej komunikácie a vyváženej regulácie. Prístup založený na znižovaní škodlivosti môže fungovať len vtedy, ak sú splnené dve základné podmienky. Prvou je kvalitný výrobok, ktorý je cenovo dostupný a spĺňa očakávania, potreby a meniace sa preferencie spotrebiteľov. Druhou sú informovaní dospelí spotrebitelia, ktorí môžu robiť vlastné rozhodnutia na základe presných a dostupných informácií.
Aby sa dospelí fajčiari mohli rozhodovať informovane, potrebujú mať prístup k jasným a spoľahlivým informáciám o všetkých nikotínových výrobkoch. Ak je komunikácia založená na dôkazoch, transparentná, konzistentná a dôveryhodná, spotrebitelia môžu mať istotu pri vlastnom rozhodovaní.
Dôveru významne ovplyvňuje aj regulácia. Regulačné rámce by mali zohľadňovať charakteristiky a rizikový profil jednotlivých kategórií výrobkov, pričom musia zároveň zachovať prísne opatrenia na zabránenie prístupu mladistvých k týmto výrobkom. Ak regulácia ukladá neprimerane prísne podmienky, ktoré nie sú podložené vedeckými dôkazmi, obmedzuje informovanú voľbu dospelých spotrebiteľov.
Ďakujeme za rozhovor!
Zdroj: SITA.sk - Nikotín nie je cigareta. Expert z tabakového priemyslu o tom, prečo Slovensko verí viac mýtom než vede – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Elektronické cigarety Fajčenie Nikotín nikotínové výrobky Rozhovory Tabakové výrobky Zahrievaný tabak
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Putin priznal nedostatok palív v Rusku, útoky Ukrajiny spôsobujú problémy aj na Kryme
Putin priznal nedostatok palív v Rusku, útoky Ukrajiny spôsobujú problémy aj na Kryme
<< predchádzajúci článok
Pád lietadla pri francúzskom meste Tomblaine si vyžiadal 11 obetí, medzi nimi aj skupinu študentov – FOTO
Pád lietadla pri francúzskom meste Tomblaine si vyžiadal 11 obetí, medzi nimi aj skupinu študentov – FOTO