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29. júna 2026
Putin priznal nedostatok palív v Rusku, útoky Ukrajiny spôsobujú problémy aj na Kryme
Ruský prezident tvrdí, že situácia nie je kritická, Moskva však posilňuje protivzdušnú obranu a rieši výpadky dodávok. Ruský prezident
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Ruský prezident Vladimir Putin priznal, že Ukrajina svojimi útokmi na energetickú a logistickú infraštruktúru spôsobuje Rusku problémy vrátane nedostatku pohonných látok.
V rozhovore zverejnenom Kremľom v nedeľu uviedol, že situácia zatiaľ nie je kritická, Moskva však musí zabezpečiť stabilné dodávky palív a posilniť protivzdušnú obranu.
„Pokiaľ ide o útoky na kritickú infraštruktúru všeobecne a energetickú infraštruktúru zvlášť, tieto útoky na naše zariadenia, samozrejme, spôsobujú problémy. To je zrejmé,“ povedal Putin. „Práve teraz pozorujeme určitý nedostatok, ale nie je kritický,“ dodal.
Problémy na Kryme
Ruské úrady na anektovanom Kryme v piatok vyhlásili stav núdze pre nedostatok palív a výpadky elektriny spôsobené ukrajinskými útokmi na logistické trasy a ropné zariadenia. Krym Rusko anektovalo v roku 2014, čo väčšina krajín sveta neuznáva.
Putin na zjazde strany Jednotné Rusko zároveň prisľúbil, že Moskva zabezpečí bezpečnosť krajiny a prekoná problémy spôsobené intenzívnejšími ukrajinskými útokmi na ruskom území.
„Vidíme tieto problémy, uvedomujeme si ich a reagujeme na ne, ale bezpečnosť krajiny, našich občanov a nedotknuteľnosť ruských hraníc určite zabezpečíme,“ vyhlásil.
Ukrajina sa bráni
Vyjadrenia ruského prezidenta prišli po sérii ukrajinských útokov na ruské ropné zariadenia. V Krasnodarskom kraji dronový útok zabil jedného človeka a spôsobil požiar v rafinérii.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že cieľom podobných operácií je oslabiť schopnosť Ruska viesť vojnu. Minulý týždeň ďalší útok vyvolal rozsiahly požiar v rafinérii juhovýchodne od Moskvy.
Zdroj: SITA.sk - Putin priznal nedostatok palív v Rusku, útoky Ukrajiny spôsobujú problémy aj na Kryme © SITA Všetky práva vyhradené.
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