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28. júna 2026

Pád lietadla pri francúzskom meste Tomblaine si vyžiadal 11 obetí, medzi nimi aj skupinu študentov – FOTO


Tagy: francúzsky minister vnútra Letecká nehoda Lietadlo Nehoda

Zdravotnícke a psychologické tímy poskytujú pomoc pozostalým a svedkom na letisku. Lietadlo spadlo v nedeľu východne od mesta Tomblaine vo Francúzsku. Zahynulo všetkých 11 osôb na ...



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france_plane_crash_76285 676x451 28.6.2026 (SITA.sk) - Zdravotnícke a psychologické tímy poskytujú pomoc pozostalým a svedkom na letisku.


Lietadlo spadlo v nedeľu východne od mesta Tomblaine vo Francúzsku. Zahynulo všetkých 11 osôb na palube, uviedli miestne úrady.

Podľa prefekta departementu Meurthe-et-Moselle Yvesa Seguya zahynulo päť inštruktorov, päť študentov a pilot.

„Medzi obeťami neboli žiadni okoloidúci,“ povedal na tlačovej konferencii. Zdravotnícke a psychologické tímy poskytujú pomoc pozostalým a svedkom na letisku.

Študenti boli skupinou zdravotných sestier, uviedol zdroj blízky prípadu. Lietadlo, registrované v Nemecku, sa zrútilo na trávnatej ploche blízko dráhy letiska Nancy-Essey, v blízkosti obytných oblastí a dvoch ciest, informoval novinár AFP. Príčina nehody zatiaľ nie je známa. Technické vyšetrovanie bolo otvorené, uviedol zástupca verejného prokurátora Amaury Lacote z mesta Nancy.

Polícia vyzvala ľudí na sociálnej sieti X, aby sa prísne vyhýbali oblasti okolo letiska, aby umožnili prístup záchranným službám. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez má podľa svojho personálu navštíviť miesto nehody popoludní.


Zdroj: SITA.sk - Pád lietadla pri francúzskom meste Tomblaine si vyžiadal 11 obetí, medzi nimi aj skupinu študentov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: francúzsky minister vnútra Letecká nehoda Lietadlo Nehoda
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