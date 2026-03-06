|
Piatok 6.3.2026
Meniny má Radoslav, Radoslava
|Denník - Správy
Rovnosť príležitostí je v COOP Jednote pilierom: Ženy vo vedení tvoria polovicu
Vo vedení COOP Jednôt pracuje takmer 50 % žien - na pozíciách predsedníčok, obchodných alebo ekonomických riaditeliek Až 80 % zo 14 000 zamestnancov COOP ...
6.3.2026 (SITA.sk) -
Rôzne vekové zloženie, rôzne životné príbehy. Ženy do maloobchodu patria, v COOP Jednote majú už niekoľko desaťročí nenahraditeľné miesto. Z viac ako 14 000 zamestnancov tvoria až 80 percent. Zastávajú rozličné pracovné pozície, od pokladníčky v malej obci, vedúcej moderného mestského supermarketu až po predsedníčku spotrebného družstva. Vekový rozdiel medzi najmladšou a najstaršou zamestnankyňou je viac ako polstoročie. Bez ohľadu na vek či pracovné zaradenie, všetky sú v obchodnom systéme rovnako dôležité.
"Ako v životoch nás všetkých, aj v maloobchode majú ženy nenahraditeľné miesto. Sú pilierom nášho obchodného systému, tvoria až 80 % pracovných miest. Prácu každej jednej z nich si nesmierne vážim, bez ohľadu na to, koľko má rokov či akú pracovnú pozíciu zastáva. Blížiaci sa Medzinárodný deň žien by som preto rád využil ako príležitosť verejne sa poďakovať všetkým našim zamestnankyniam," hovorí Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko. "Som hrdý na to, že v COOP Jednote poskytujeme rovnosť príležitostí, nediskriminujeme na základe veku či pohlavia. Staráme sa o to, aby ženy mali vytvorený priestor pre svoj profesionálny rast. Neustále pracujeme na vytváraní podmienok, ktoré im umožňujú vyváženosť pracovného a súkromného života. Ženy sú naším ľudským kapitálom, zastávajú pozície predsedníčok spotrebných družstiev, obchodných či ekonomických riaditeliek," zdôrazňuje J. Bilinský.
V stratégii riadenia a rozvoja ľudských zdrojov je v COOP Jednote zásadný princíp rovnosti príležitostí. "Vo vedení pracuje takmer 50 % žien a z viac ako 14 000 zamestnancov systému COOP Jednota tvoria až 80 percent ženy. Na predajniach sa denne stretávajú rôzne generácie žien – od študentiek duálneho štúdia až po kolegyne s dlhoročnými skúsenosťami. Najmladšia má 18 rokov a pracuje v spotrebnom družstve COOP Jednota Galanta, najstaršia zamestnankyňa má 77 rokov a pôsobí v spotrebnom družstve COOP Jednota Žilina," uvádza Lucia Špinerová, riaditeľka Kancelárie predsedu a riadenia ľudských zdrojov, COOP Jednota Slovensko. Niektoré ženy zasvätili práci v COOP Jednote celý profesný život a v maloobchodnej sieti pôsobia viac ako štyri desaťročia. "Teší nás dôvera a lojalita našich zamestnancov. Ceníme si, že máme dlhodobo zohraté a stabilné dámske tímy na predajniach, kde si kolegyne vedia vyjsť navzájom v ústrety, podporiť sa," uzatvára J. Bilinský.
Práca v systéme COOP Jednota je vnímaná ako stabilná a perspektívna voľba. Uchádzači, ktorí hľadajú prácu v domácej maloobchodnej sieti COOP Jednota najčastejšie vnímajú blízkosť pracoviska, stabilné zázemie, férové a pravidelné odmeňovanie, istotu pracovného miesta a ponúkané benefity. "Ambiciózni záujemcovia a záujemkyne, ktorí majú chuť posúvať sa vpred, vzdelávať sa a rásť, majú u nás zelenú. Máme veľa autentických príbehov z našich radov, kedy sa z pani predavačky v malej predajni stala vedúca úspešného supermarketu Tempo či z brigádničky vedúca obchodného úseku na centrále regionálneho spotrebného družstva,” dodáva L. Špinerová. COOP Jednota otvára svojim zamestnankyniam a zamestnancom priestor nielen v oblasti profesionálneho vzdelávania a rozvoja, no je i súčasťou ich životných míľnikov a situácií, kedy je pomoc a podpora štartom do novej lepšej etapy. COOP Jednota poskytuje ako zamestnávateľ možnosť doplnkového dôchodkového sporenia, sociálnu výpomoc v náročných životných situáciách, odmeňuje a oceneňuje ich pri príležitosti životných a pracovných výročí. Vzhľadom na veľký počet predajní personál oceňuje blízkosť zamestnania, čo mu poskytuje viac času na rodinu, a pochvaľuje si aj flexibilitu pracovných úväzkov a možnosť pracovať na kratší pracovný čas.
Zdroj: SITA.sk - Rovnosť príležitostí je v COOP Jednote pilierom: Ženy vo vedení tvoria polovicu © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Rovnosť príležitostí je v COOP Jednote pilierom: Ženy vo vedení tvoria polovicu © SITA Všetky práva vyhradené.
