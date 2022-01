Testovanie zamestnancov vo firmách sa zrejme predĺži, malo by však stále prebiehať iba jedenkrát do týždňa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Testovanie vo firmách by aj v prípade jeho ďalšieho predĺženia malo prebiehať iba jedenkrát do týždňa. Na piatkovej tlačovej besede to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).Pôvodne mali firmy svojich zamestnancov testovať iba do konca roka, neskôr sa táto povinnosť predĺžila aj na január, aktuálne sa objavili informácie o ďalšom predĺžení ako aj o možnosti testovať nie raz, ale dvakrát do týždňa.„Testovanie sme predĺžili na január, situáciu vyhodnocujeme priebežne, čo bude vo februári, vám teraz ešte povedať neviem. Je pravdepodobné, že ostaneme pri tom režime, že test jedenkrát do týždňa. Nebude to dvakrát týždenne, ostane to, ak, tak pri testovaní jedenkrát do týždňa," uviedol minister.Zároveň potvrdil, že strana Sloboda a Solidarita je za skrátenie súčasnej karantény. O tejto téme sa podľa Sulíka diskutuje.