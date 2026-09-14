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14. septembra 2026
Nitra bude mať integrované bezpečnostné centrum. Ministerstvo si prenajme priestory na Štefánikovej triede
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Integrované bezpečnostné centrum Plán obnovy a odolnosti SR
IBC Nitra vznikne v prenajatých priestoroch. Integrované bezpečnostné centrum (IBC), ktoré prepájajú pracoviská Policajného zboru,
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14.9.2026 (SITA.sk) - IBC Nitra vznikne v prenajatých priestoroch.
Integrované bezpečnostné centrum (IBC), ktoré prepájajú pracoviská Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Záchrannej zdravotnej služby a krízového riadenia, má pribudnúť aj v Nitre. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo vnútra SR, IBC bude sídliť v prenajatých priestoroch na Štefánikovej triede 71 v Nitre na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi rezortom a spoločnosťou Nitra Park, s. r. o. Ministerstvo tak podľa vlastných slov volí riešenie, ktoré umožní uviesť IBC Nitra do fungovania v kratšom čase, keďže pôvodný zámer výstavby sa v minulosti nepodarilo uskutočniť.
Zdroj: SITA.sk - Nitra bude mať integrované bezpečnostné centrum. Ministerstvo si prenajme priestory na Štefánikovej triede © SITA Všetky práva vyhradené.
Integrované bezpečnostné centrum (IBC), ktoré prepájajú pracoviská Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Záchrannej zdravotnej služby a krízového riadenia, má pribudnúť aj v Nitre. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo vnútra SR, IBC bude sídliť v prenajatých priestoroch na Štefánikovej triede 71 v Nitre na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi rezortom a spoločnosťou Nitra Park, s. r. o. Ministerstvo tak podľa vlastných slov volí riešenie, ktoré umožní uviesť IBC Nitra do fungovania v kratšom čase, keďže pôvodný zámer výstavby sa v minulosti nepodarilo uskutočniť.
Zdroj: SITA.sk - Nitra bude mať integrované bezpečnostné centrum. Ministerstvo si prenajme priestory na Štefánikovej triede © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Integrované bezpečnostné centrum Plán obnovy a odolnosti SR
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