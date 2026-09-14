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14. septembra 2026

Nitra bude mať integrované bezpečnostné centrum. Ministerstvo si prenajme priestory na Štefánikovej triede


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Integrované bezpečnostné centrum Plán obnovy a odolnosti SR

IBC Nitra vznikne v prenajatých priestoroch. Integrované bezpečnostné centrum (IBC), ktoré prepájajú pracoviská Policajného zboru,



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hasici e1783170314198 676x400 14.9.2026 (SITA.sk) - IBC Nitra vznikne v prenajatých priestoroch.

Integrované bezpečnostné centrum (IBC), ktoré prepájajú pracoviská Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Záchrannej zdravotnej služby a krízového riadenia, má pribudnúť aj v Nitre. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo vnútra SR, IBC bude sídliť v prenajatých priestoroch na Štefánikovej triede 71 v Nitre na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi rezortom a spoločnosťou Nitra Park, s. r. o. Ministerstvo tak podľa vlastných slov volí riešenie, ktoré umožní uviesť IBC Nitra do fungovania v kratšom čase, keďže pôvodný zámer výstavby sa v minulosti nepodarilo uskutočniť.




„Úvahy o vytvorení IBC v Nitre siahajú približne do roku 2015. Pôvodný zámer počítal s výstavbou nového integrovaného bezpečnostného centra. V minulosti sa preto rokovalo aj s mestom Nitra o možnosti zabezpečenia pozemku pre jeho výstavbu. K samotnej výstavbe však napokon nedošlo a projekt IBC Nitra nebol zaradený medzi investičné akcie financované z Plánu obnovy a odolnosti,“ pripomenulo ministerstvo vnútra.



Potreba zabezpečiť integrované bezpečnostné centrum pre Nitriansky kraj však podľa rezortu naďalej trvala, preto pristúpil k riešeniu, ktoré umožní zabezpečiť potrebné priestory bez čakania na výstavbu nového objektu.



Za prenájom zaplatí takmer 28-tisíc eur mesačne


Pre potreby IBC Nitra bude ministerstvo v prenajatých priestoroch využívať viac ako dvetisíc metrov štvorcových nebytových priestorov a 25 parkovacích miest. „Nájomná zmluva je uzatvorená na obdobie 10 rokov s možnosťou predĺženia o ďalších 10 rokov, čo vytvára stabilné podmienky pre dlhodobé fungovanie IBC Nitra. Mesačné nájomné za priestory predstavuje takmer 28-tisíc eur a za parkovacie miesta takmer 1 400 eur s DPH. Paušálne prevádzkové náklady predstavujú cez 14-tisíc eur mesačne, pričom energie sa uhrádzajú samostatne podľa skutočnej spotreby a podmienok nájomnej zmluvy,“ objasnil rezort.



Súčasťou zmluvných podmienok je podľa ministerstva zároveň možnosť vypovedať nájom bez uvedenia dôvodu po uplynutí siedmich rokov s následnou 12-mesačnou výpovednou lehotou. Rezort tak má nastavený dlhodobý rámec pre fungovanie centra a zároveň zachovanú možnosť reagovať na budúce potreby a vývoj situácie.



Centrum prepojí políciu, hasičov aj záchranárov


Ministerstvo vnútra pripomína, že integrované bezpečnostné centrá predstavujú moderné krízové a technologické pracoviská, v ktorých budú priestorovo a funkčne prepojené pracoviská Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Záchrannej zdravotnej služby a krízového riadenia.


„Zámer vytvárať integrované bezpečnostné centrá vychádza z Koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2027, ktorú vláda Slovenskej republiky schválila v marci 2022. Súčasťou ich fungovania je aj koordinácia síl a prostriedkov pri riešení mimoriadnych udalostí a bezpečnostných situácií či príjem a spracovanie volaní na čísla tiesňového volania 112, 150, 155 a 158,“ zdôraznil rezort vnútra.



Projekty v Banskej Bystrici a Košiciach pokračujú


Prenájom priestorov v Nitre podľa ministerstva neznamená upustenie od zámeru rozvíjať integrované bezpečnostné centrá aj v ďalších krajských mestách.



„Projekty IBC v Banskej Bystrici a Košiciach naďalej pokračujú v prípravnej a povoľovacej fáze. Obe stavby boli pôvodne zaradené medzi investičné akcie plánované na financovanie z Plánu obnovy a odolnosti. Vzhľadom na rozsah stavieb, projektovú prípravu a povoľovacie procesy však nebolo možné ich dokončenie zabezpečiť v časovom rámci Plánu obnovy a odolnosti,“ uviedlo ministerstvo vnútra. Dodalo, že máji 2025 boli z tohto dôvodu po dohode s Európskou komisiou z financovania Plánu obnovy a odolnosti vyradené a nahradené projektom IBC Bratislava na Tomášikovej 28A, ktorý je už dokončený a v prevádzke.









Zdroj: SITA.sk - Nitra bude mať integrované bezpečnostné centrum. Ministerstvo si prenajme priestory na Štefánikovej triede © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Integrované bezpečnostné centrum Plán obnovy a odolnosti SR
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