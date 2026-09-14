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Takmer 2,5 milióna hlasov pre budúcnosť detí: Zákazníci Tesca rozhodli o podpore projektov pre mladých
Aj malý žetón za nákup dokáže rozhodnúť o veľkých veciach. Od 10. augusta do 6. septembra 2026 hlasovali zákazníci Tesca o výške podpory pre 230 rozvojových projektov na podporu detí a ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Aj malý žetón za nákup dokáže rozhodnúť o veľkých veciach.
Od 10. augusta do 6. septembra 2026 hlasovali zákazníci Tesca o výške podpory pre 230 rozvojových projektov na podporu detí a mládeže v grantovom programe Správne začiatky. V 170 predajniach na celom Slovensku odovzdali takmer 2,5 milióna hlasov v podobe žetónov za nákup. V rámci 4. edície Správnych začiatkov Tesco projektom rozdelí na základe hlasovania finančnú podporu v celkovej výške 223 000 eur.
Grantový program Správne začiatky pomáha realizovať užitočné nápady, ktoré prinášajú pozitívny vplyv na deti a mladých ľudí do 26 rokov v miestnych komunitách po celom Slovensku. O jeho obľúbenosti svedčí aj 2 453 618 žetónov, ktorými zákazníci hlasovali v predajniach Tesco. Najviac hlasov v grantovom programe Správne začiatky získali projekty z oblasti vzdelávania, ktorým Slováci odovzdali až 724 213 hlasov. Nové aktivity pre lepší štart do života pribudnú na celom Slovensku už v najbližších mesiacoch.
V rámci prvých 4 edícií Tesco v programe podporilo až 923 projektov celkovou sumou viac ako 923 000 eur pre ten správny štart do života mladej generácie. Spolu s predchádzajúcim grantovým programom Vy rozhodujete, my pomáhame tak Tesco prispelo k realizácii už takmer 4-tisíc lokálnych projektov celkovou sumou takmer 4 milióny eur. Zákazníci miestnym komunitám odovzdali pre tieto projekty celkovo viac ako 55 miliónov hlasov prostredníctvom žetónov za nákup.
"Takmer štyri tisícky komunitných projektov – to je už je silná a trvalá stopa, ktorú Tesco spolu so svojimi zákazníkmi prostredníctvom svojich grantových programov zanecháva na celom Slovensku. Sme hrdí na to, ako aktívne sa Slováci zapájajú do rozhodovania o projektoch vo svojom okolí – 2 453 618 odovzdaných hlasov v 4 edíciách Správnych začiatkov je toho jasným dôkazom. Obzvlášť nás teší silný odkaz tohto hlasovania, v ktorom naši zákazníci najsilnejšie podporili vzdelávanie detí. Sme presvedčení, že práve kvalitné vzdelanie je pre mladých ľudí tým najdôležitejším odrazovým mostíkom do života," hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.
Do 4. edície grantového programu Správne začiatky prihlásili svoje iniciatívy neziskové organizácie, občianske združenia, miestne samosprávy, školy či športové kluby zo 77 regiónov Slovenska. Odborná porota zložená zo zástupcov spoločnosti Tesco a Nadácie Pontis vybrala 230 najlepších finálových projektov, ktoré postúpili do letného zákazníckeho hlasovania priamo v 170 predajniach Tesco.
O výške grantu pre tri najúspešnejšie projekty v každom regióne rozhodli zákazníci Tesca hlasovaním prostredníctvom žetónov za nákup. Aktivity s najväčším počtom hlasov získajú grant vo výške 1 800 eur, projekty na 2. mieste Tesco podporí sumou 800 eur a projekty na 3. mieste získajú 300 eur. Všetky podporené aktivity sa budú realizovať už v najbližších mesiacoch.
Najvyšším počtom hlasom Slováci podporili projekty z oblasti vzdelávania (724 213 hlasov), nasledovali programy na rozvoj miestnych komunít (649 663 hlasov), športové aktivity (489 355 hlasov), ďalej projekty na podporu zdravia (329 923 hlasov) a na rozvoj kultúry (215 651 hlasov).
V hlasovaní boli jednoznačne najaktívnejší zákazníci v hypermarketoch (1 486 576 odovzdaných hlasov) a následne supermarketoch (781 114 hlasov). Hlasovalo sa aj vo vybraných predajniach Tesco Expres, kde zákazníci odovzdali takisto nezanedbateľný počet 178 212 hlasov.
Z celého Slovenska boli najaktívnejší zákazníci v hypermarkete Tesco Zlaté piesky v Bratislave, kde projektom na podporu mladých odovzdali až 427 523 hlasov. Nasledoval hypermarket Tesco v Liptovskom Mikuláši, kde sa hlasovalo 409 539-krát, a hypermarket Tesco v Leviciach s počtom 376 147 odovzdaných hlasov.
Viac informácií o grantovom programe Správne začiatky a aktuálny prehľad víťazných 230 projektov v 4. edícii programu nájdete na webovej stránke: https://tesco.sk/pomahame/
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Takmer 2,5 milióna hlasov pre budúcnosť detí: Zákazníci Tesca rozhodli o podpore projektov pre mladých © SITA Všetky práva vyhradené.
Od 10. augusta do 6. septembra 2026 hlasovali zákazníci Tesca o výške podpory pre 230 rozvojových projektov na podporu detí a mládeže v grantovom programe Správne začiatky. V 170 predajniach na celom Slovensku odovzdali takmer 2,5 milióna hlasov v podobe žetónov za nákup. V rámci 4. edície Správnych začiatkov Tesco projektom rozdelí na základe hlasovania finančnú podporu v celkovej výške 223 000 eur.
Grantový program Správne začiatky pomáha realizovať užitočné nápady, ktoré prinášajú pozitívny vplyv na deti a mladých ľudí do 26 rokov v miestnych komunitách po celom Slovensku. O jeho obľúbenosti svedčí aj 2 453 618 žetónov, ktorými zákazníci hlasovali v predajniach Tesco. Najviac hlasov v grantovom programe Správne začiatky získali projekty z oblasti vzdelávania, ktorým Slováci odovzdali až 724 213 hlasov. Nové aktivity pre lepší štart do života pribudnú na celom Slovensku už v najbližších mesiacoch.
V rámci prvých 4 edícií Tesco v programe podporilo až 923 projektov celkovou sumou viac ako 923 000 eur pre ten správny štart do života mladej generácie. Spolu s predchádzajúcim grantovým programom Vy rozhodujete, my pomáhame tak Tesco prispelo k realizácii už takmer 4-tisíc lokálnych projektov celkovou sumou takmer 4 milióny eur. Zákazníci miestnym komunitám odovzdali pre tieto projekty celkovo viac ako 55 miliónov hlasov prostredníctvom žetónov za nákup.
"Takmer štyri tisícky komunitných projektov – to je už je silná a trvalá stopa, ktorú Tesco spolu so svojimi zákazníkmi prostredníctvom svojich grantových programov zanecháva na celom Slovensku. Sme hrdí na to, ako aktívne sa Slováci zapájajú do rozhodovania o projektoch vo svojom okolí – 2 453 618 odovzdaných hlasov v 4 edíciách Správnych začiatkov je toho jasným dôkazom. Obzvlášť nás teší silný odkaz tohto hlasovania, v ktorom naši zákazníci najsilnejšie podporili vzdelávanie detí. Sme presvedčení, že práve kvalitné vzdelanie je pre mladých ľudí tým najdôležitejším odrazovým mostíkom do života," hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.
Do 4. edície grantového programu Správne začiatky prihlásili svoje iniciatívy neziskové organizácie, občianske združenia, miestne samosprávy, školy či športové kluby zo 77 regiónov Slovenska. Odborná porota zložená zo zástupcov spoločnosti Tesco a Nadácie Pontis vybrala 230 najlepších finálových projektov, ktoré postúpili do letného zákazníckeho hlasovania priamo v 170 predajniach Tesco.
O výške grantu pre tri najúspešnejšie projekty v každom regióne rozhodli zákazníci Tesca hlasovaním prostredníctvom žetónov za nákup. Aktivity s najväčším počtom hlasov získajú grant vo výške 1 800 eur, projekty na 2. mieste Tesco podporí sumou 800 eur a projekty na 3. mieste získajú 300 eur. Všetky podporené aktivity sa budú realizovať už v najbližších mesiacoch.
Najvyšším počtom hlasom Slováci podporili projekty z oblasti vzdelávania (724 213 hlasov), nasledovali programy na rozvoj miestnych komunít (649 663 hlasov), športové aktivity (489 355 hlasov), ďalej projekty na podporu zdravia (329 923 hlasov) a na rozvoj kultúry (215 651 hlasov).
V hlasovaní boli jednoznačne najaktívnejší zákazníci v hypermarketoch (1 486 576 odovzdaných hlasov) a následne supermarketoch (781 114 hlasov). Hlasovalo sa aj vo vybraných predajniach Tesco Expres, kde zákazníci odovzdali takisto nezanedbateľný počet 178 212 hlasov.
Z celého Slovenska boli najaktívnejší zákazníci v hypermarkete Tesco Zlaté piesky v Bratislave, kde projektom na podporu mladých odovzdali až 427 523 hlasov. Nasledoval hypermarket Tesco v Liptovskom Mikuláši, kde sa hlasovalo 409 539-krát, a hypermarket Tesco v Leviciach s počtom 376 147 odovzdaných hlasov.
Podľa počtu hlasov boli v rámci celého Slovenska najúspešnejšie tieto projekty:
- Hokejbalové sídlisko, Bratislava (54 213 hlasov) – Hokejbalový klub HBK Vrakuňa skvalitní sídliskové ihrisko v Bratislave a vytvorí dostupný športový priestor pre celoročné tréningy detí aj spájanie komunity.
- Živá záhradná čitáreň, Nitra (39 955 hlasov) – Projekt vybuduje v komunitnej záhrade prírodné ihrisko a čitáreň s edukačnými aktivitami, ktoré deti vytiahnu od obrazoviek k zážitkovému čítaniu a tvorivým workshopom v prírode.
- Aby spomienky na nemocnicu neboleli, Považská Bystrica (38 285 hlasov) – Klub Detskej Nádeje prinesie hospitalizovaným deťom tvorivé dielničky a ďalšie aktivity, ktoré im pomôžu prekonať náročné obdobie liečby.
Viac informácií o grantovom programe Správne začiatky a aktuálny prehľad víťazných 230 projektov v 4. edícii programu nájdete na webovej stránke: https://tesco.sk/pomahame/
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Takmer 2,5 milióna hlasov pre budúcnosť detí: Zákazníci Tesca rozhodli o podpore projektov pre mladých © SITA Všetky práva vyhradené.
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