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30. júna 2026

Top foto dňa (30. jún 2026): Horúčavy v Ukrajine, archív Bieleho domu, protest a samit ministrov V4+4


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (30. jún 2026): Horúčavy v Ukrajine, archívna snímka ružovej záhrady a Bieleho domu z roku 1963, protest proti migrácii v Južnej Afrike, následky po zemestraseniach vo Venezuele a samit ministrov ...



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aptopix_ukraine_extreme_weather_heat_71565 676x451 30.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (30. jún 2026): Horúčavy v Ukrajine, archívna snímka ružovej záhrady a Bieleho domu z roku 1963, protest proti migrácii v Južnej Afrike, následky po zemestraseniach vo Venezuele a samit ministrov pôdohospodárstva V4+4.


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Top foto dňa (30. jún 2026): Horúčavy v Ukrajine, archívna snímka ružovej záhrady a Bieleho domu z roku 1963, protest proti migrácii v Južnej Afrike, následky po zemestraseniach vo Venezuele a samit ministrov pôdohospodárstva V4+4.



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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (30. jún 2026): Horúčavy v Ukrajine, archív Bieleho domu, protest a samit ministrov V4+4 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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