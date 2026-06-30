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30. júna 2026
Top foto dňa (30. jún 2026): Horúčavy v Ukrajine, archív Bieleho domu, protest a samit ministrov V4+4
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (30. jún 2026): Horúčavy v Ukrajine, archívna snímka ružovej záhrady a Bieleho domu z roku 1963, protest proti migrácii v Južnej Afrike, následky po zemestraseniach vo Venezuele a samit ministrov ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (30. jún 2026): Horúčavy v Ukrajine, archívna snímka ružovej záhrady a Bieleho domu z roku 1963, protest proti migrácii v Južnej Afrike, následky po zemestraseniach vo Venezuele a samit ministrov pôdohospodárstva V4+4.
[photo id="2447090" /]
Top foto dňa (30. jún 2026): Horúčavy v Ukrajine, archívna snímka ružovej záhrady a Bieleho domu z roku 1963, protest proti migrácii v Južnej Afrike, následky po zemestraseniach vo Venezuele a samit ministrov pôdohospodárstva V4+4.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (30. jún 2026): Horúčavy v Ukrajine, archív Bieleho domu, protest a samit ministrov V4+4 © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2447090" /]
Top foto dňa (30. jún 2026): Horúčavy v Ukrajine, archívna snímka ružovej záhrady a Bieleho domu z roku 1963, protest proti migrácii v Južnej Afrike, následky po zemestraseniach vo Venezuele a samit ministrov pôdohospodárstva V4+4.
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href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-30-jun-2026/">Top foto dňa (30. jún 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (30. jún 2026): Horúčavy v Ukrajine, archív Bieleho domu, protest a samit ministrov V4+4 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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