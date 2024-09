Strýko Novaka Djokoviča preberá vedenie Srbského tenisového zväzu. Goran chce vybudovať národné tréningové centrum

21.9.2024 (SITA.sk) - Strýko Novaka Djokoviča Goran bol v piatok menovaný prezidentom Srbského tenisového zväzu . Vo funkcii nahradil Mirka Petroviča, ktorý po deviatich rokoch na čele organizácie odišiel do dôchodku.„Moje tenisové skúsenosti pochádzajú predovšetkým zo spolupráce s Novakom, ale bol som tiež sedem rokov riaditeľom turnajov Serbia Open a Sofia Open. Mojím cieľom je pokračovať v zlepšovaní toho, čo sme začali, pričom kľúčové sú financie,“ povedal po svojom zvolení.Djokovič na konferencii v Belehrade povedal, že zväz má viacero problémov, ale postupne ich plánuje vyriešiť. Jednou z jeho ambícií je vybudovať národné tréningové centrum.„Chcel by som poďakovať predchádzajúcemu prezidentovi Mirkovi Petrovičovi a, samozrejme, prezidentovi Srbska A leksandarovi Vučičovi , ktorí nám pomohli vyriešiť veľký finančný problém, ktorý bol pred nami. Nemáme svoje priestory, nemáme národné tréningové centrum a chcem, aby sme to vyriešili,“ skonštatoval Goran Djokovič na webe zväzu.