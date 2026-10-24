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24. októbra 2026
Nitra rozstrieľala Košice, Jackson prepísal históriu extraligy. Poprad zostal lídrom, Prešov neuspel ani s novým trénerom
Tagy: Tipsport liga 2026/2027
Piatkové 13. kolo hokejovej Tipsport ligy prinieslo šesť zápasov, historický strelecký rekord aj dramatické obraty. Nitra zdolala Košice 5:1, pričom Artur Turanský zaznamenal svoj prvý extraligový hetrik a Robby ...
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24.10.2026 (SITA.sk) - Piatkové 13. kolo hokejovej Tipsport ligy prinieslo šesť zápasov, historický strelecký rekord aj dramatické obraty. Nitra zdolala Košice 5:1, pričom Artur Turanský zaznamenal svoj prvý extraligový hetrik a Robby Jackson sa stal najlepším zahraničným strelcom v histórii slovenskej najvyššej súťaže.
Hokejisti HK Nitra potvrdili zlepšujúcu sa formu a v piatkovom šlágri 13. kola Tipsport ligy 2026/2027 zdolali HC Košice presvedčivo 5:1. Po predchádzajúcom víťazstve 4:0 nad Slovanom Bratislava si pripísali ďalší výrazný triumf. Domáci viedli po prvej tretine 2:0 zásluhou Rantakariho a Robbyho Jacksona, ktorý svojím 147. gólom prekonal historický rekord medzi zahraničnými strelcami slovenskej extraligy.
Hlavnou postavou stretnutia bol však Artur Turanský, ktorý tromi presnými zásahmi dosiahol prvý hetrik v najvyššej súťaži. Košický tréner Dan Ceman po zápase priznal nedostatky svojho tímu. „Nesústredili sme sa na dodržiavanie detailov, to sa nám nestáva často,“ uviedol pre oficiálny web Nitry. Domáci asistent Dušan Milo bol spokojnejší: „Výborný výkon, zápas si diváci určite užili.“
Na čele tabuľky sa udržal HK Poprad, ktorý pred vlastnými fanúšikmi zdolal posledný Prešov 6:3 a natiahol víťaznú sériu na päť stretnutí. Hostia nastúpili prvýkrát pod vedením fínskeho trénera Tommiho Hämäläinena, no ani zmena na lavičke im nepriniesla premiérové sezónne víťazstvo. Prešovčania ešte v druhej tretine vyrovnali na 2:2, domáci však následne prevzali iniciatívu. Dvoma gólmi sa na triumfe podieľal Dvořák, skúsený Adam Cracknell nazbieral štyri asistencie. Poprad má po trinástich kolách 29 bodov a trojbodový náskok pred druhou Žilinou. „Zápas sme začali veľmi dobre a efektívne. Potom na nás súper vyvinul tlak a prišiel psychický kolaps. Takmer to vyzeralo, akoby sme sa vracali k tomu, čo robievame. Musíme sa z toho poučiť,“ priznal po zápase Hämäläinen podľa oficiálneho webu Popradu.
Dramatický záver videli diváci v Banskej Bystrici, kde domáci zdolali Trenčín 5:3 napriek tomu, že ešte v 53. minúte prehrávali 2:3. Bystričania síce viedli 2:0, hostia však tromi gólmi otočili vývoj stretnutia. Záver napokon patril domácim. Roman Faith vyrovnal, Dominik Jendek v 58. minúte strelil víťazný gól a Marek Valach spečatil výsledok. Banská Bystrica tak predĺžila takmer dvojročnú sériu bez prehry proti Trenčínu a po súboji tabuľkových susedov sa posunula na siedme miesto.
Na víťaznú cestu sa po dvoch prehrách vrátil Slovan Bratislava, ktorý uspel na ľade Michaloviec 5:1. „Belasí“ rozhodli tromi gólmi v úvode druhej tretiny, keď sa medzi 21. a 26. minútou postupne presadili O'Connor, Cedzo a Korczak. Do streleckej listiny sa zapísali aj Dmowski a Petriska. Bratislavčania sa so ziskom 25 bodov udržali na tretej priečke, zatiaľ čo Michalovce nenadviazali na predchádzajúce dve víťazstvá a zostali v spodnej časti tabuľky.
Druhú priečku si upevnila Žilina, ktorá zdolala Spišskú Novú Ves 3:0. Brankár Jaroslav Janus vychytal svoje prvé čisté konto v žilinskom drese, o góly sa postarali Vašaš, Repčík a Šimon Petráš. V ďalšom stretnutí Liptovský Mikuláš zvíťazil nad Zvolenom 2:1 zásluhou presných zásahov Vojtecha a Coea. Liptáci sa bodovo dotiahli na piatu Spišskú Novú Ves, zatiaľ čo Zvolen po ďalšej prehre zostal na predposlednom mieste.
Zdroj: SITA.sk - Nitra rozstrieľala Košice, Jackson prepísal históriu extraligy. Poprad zostal lídrom, Prešov neuspel ani s novým trénerom © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejisti HK Nitra potvrdili zlepšujúcu sa formu a v piatkovom šlágri 13. kola Tipsport ligy 2026/2027 zdolali HC Košice presvedčivo 5:1. Po predchádzajúcom víťazstve 4:0 nad Slovanom Bratislava si pripísali ďalší výrazný triumf. Domáci viedli po prvej tretine 2:0 zásluhou Rantakariho a Robbyho Jacksona, ktorý svojím 147. gólom prekonal historický rekord medzi zahraničnými strelcami slovenskej extraligy.
Hlavnou postavou stretnutia bol však Artur Turanský, ktorý tromi presnými zásahmi dosiahol prvý hetrik v najvyššej súťaži. Košický tréner Dan Ceman po zápase priznal nedostatky svojho tímu. „Nesústredili sme sa na dodržiavanie detailov, to sa nám nestáva často,“ uviedol pre oficiálny web Nitry. Domáci asistent Dušan Milo bol spokojnejší: „Výborný výkon, zápas si diváci určite užili.“
Na čele tabuľky sa udržal HK Poprad, ktorý pred vlastnými fanúšikmi zdolal posledný Prešov 6:3 a natiahol víťaznú sériu na päť stretnutí. Hostia nastúpili prvýkrát pod vedením fínskeho trénera Tommiho Hämäläinena, no ani zmena na lavičke im nepriniesla premiérové sezónne víťazstvo. Prešovčania ešte v druhej tretine vyrovnali na 2:2, domáci však následne prevzali iniciatívu. Dvoma gólmi sa na triumfe podieľal Dvořák, skúsený Adam Cracknell nazbieral štyri asistencie. Poprad má po trinástich kolách 29 bodov a trojbodový náskok pred druhou Žilinou. „Zápas sme začali veľmi dobre a efektívne. Potom na nás súper vyvinul tlak a prišiel psychický kolaps. Takmer to vyzeralo, akoby sme sa vracali k tomu, čo robievame. Musíme sa z toho poučiť,“ priznal po zápase Hämäläinen podľa oficiálneho webu Popradu.
Dramatický záver videli diváci v Banskej Bystrici, kde domáci zdolali Trenčín 5:3 napriek tomu, že ešte v 53. minúte prehrávali 2:3. Bystričania síce viedli 2:0, hostia však tromi gólmi otočili vývoj stretnutia. Záver napokon patril domácim. Roman Faith vyrovnal, Dominik Jendek v 58. minúte strelil víťazný gól a Marek Valach spečatil výsledok. Banská Bystrica tak predĺžila takmer dvojročnú sériu bez prehry proti Trenčínu a po súboji tabuľkových susedov sa posunula na siedme miesto.
Na víťaznú cestu sa po dvoch prehrách vrátil Slovan Bratislava, ktorý uspel na ľade Michaloviec 5:1. „Belasí“ rozhodli tromi gólmi v úvode druhej tretiny, keď sa medzi 21. a 26. minútou postupne presadili O'Connor, Cedzo a Korczak. Do streleckej listiny sa zapísali aj Dmowski a Petriska. Bratislavčania sa so ziskom 25 bodov udržali na tretej priečke, zatiaľ čo Michalovce nenadviazali na predchádzajúce dve víťazstvá a zostali v spodnej časti tabuľky.
Druhú priečku si upevnila Žilina, ktorá zdolala Spišskú Novú Ves 3:0. Brankár Jaroslav Janus vychytal svoje prvé čisté konto v žilinskom drese, o góly sa postarali Vašaš, Repčík a Šimon Petráš. V ďalšom stretnutí Liptovský Mikuláš zvíťazil nad Zvolenom 2:1 zásluhou presných zásahov Vojtecha a Coea. Liptáci sa bodovo dotiahli na piatu Spišskú Novú Ves, zatiaľ čo Zvolen po ďalšej prehre zostal na predposlednom mieste.
Zdroj: SITA.sk - Nitra rozstrieľala Košice, Jackson prepísal históriu extraligy. Poprad zostal lídrom, Prešov neuspel ani s novým trénerom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tipsport liga 2026/2027
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Nitra rozstrieľala Košice, Jackson prepísal históriu extraligy. Poprad zostal lídrom, Prešov neuspel ani s novým trénerom
Nitra rozstrieľala Košice, Jackson prepísal históriu extraligy. Poprad zostal lídrom, Prešov neuspel ani s novým trénerom