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24. októbra 2026
Vlhová sa po 1008 dňoch vrátila do Svetového pohára. „V druhom kole uvidíme úplne inú Petru,“ verí Zuzulová
Slovenská lyžiarka má za sebou prvé súťažné kolo vo Svetovom pohári od vážneho zranenia v Jasnej. V rakúskom Söldene ju povzbudzovali stovky slovenských fanúšikov. Slovenská lyžiarka Petra ...
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24.10.2026 (SITA.sk) - Slovenská lyžiarka má za sebou prvé súťažné kolo vo Svetovom pohári od vážneho zranenia v Jasnej. V rakúskom Söldene ju povzbudzovali stovky slovenských fanúšikov.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po 1008 dňoch vrátila na štart pretekov Svetového pohára. V sobotňajšom úvodnom kole obrovského slalomu v rakúskom Söldene dosiahla čas 1:08,58 minúty a po svojej jazde sa zaradila na priebežné desiate miesto. Na vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú stratila 1,31 sekundy. Pre tridsaťjedenročnú Slovenku ide o prvé vystúpenie v elitnom seriáli od 20. januára 2024, keď si pri páde v domácej Jasnej vážne poranila koleno.
Vlhová sa na trať vydala so štartovým číslom 18. Aj vďaka novým pravidlám, ktoré jej umožnili zachovať si chránené postavenie, nemusela po dlhej prestávke štartovať až medzi poslednými pretekárkami. Na štartovej listine figuruje celkovo 67 lyžiarok, takže v čase jej dojazdu ešte nebolo rozhodnuté o konečnom poradí prvého kola ani o postupujúcich do druhého.
Návrat olympijskej šampiónky sprevádzala mimoriadna atmosféra. Popri trati bolo vidieť stovky slovenských vlajok, ktoré podľa dojmov z dejiska dokonca početne prevyšovali rakúske. Fanúšikovia prišli podporiť Vlhovú na jedno z najvýraznejších podujatí úvodu sezóny. Sölden je zároveň najvyššie položeným dejiskom v kalendári Svetového pohára.
Organizátorom skomplikovalo prípravu trate nočné sneženie. Napadlo približne 15 centimetrov čerstvého snehu, preto museli štart prvého kola posunúť o 30 minút. Náročné podmienky tak sprevádzali aj dlho očakávaný návrat slovenskej reprezentantky.
Vlhová pred pretekmi v rozhovore pre STVR otvorene priznala, že jej aktuálna forma ešte nie je ideálna a rýchlostne sa necíti na úrovni najlepších pretekárok. Po vážnom zranení v Jasnej absolvovala dlhú rehabilitáciu a do Svetového pohára sa nevrátila ani v nasledujúcich dvoch sezónach. Súťažne sa predstavila až vo februári na zimných olympijských hrách v Taliansku, takže sobotňajší štart v Söldene predstavuje ďalší významný krok v jej návrate medzi svetovú elitu.
Vlhová po prvom kole v rozhovore pre STVR neskrývala spokojnosť, hoci priznala, že jej jazda nebola bez chýb. „Vždy sa dá ísť lepšie, samozrejme. Boli tam chyby, ale momentálne na to, ako jazdím, som veľmi spokojná,“ povedala slovenská reprezentantka. Na trati sa podľa vlastných slov cítila výborne a dokázala predviesť výkon, na ktorý sa pripravovala počas tréningov.
O to silnejšie boli jej pocity po prejazde cieľom. „Chcela som ísť to, čo viem, podať zo seba maximum. Takže ja sa veľmi teším, pretože vieme, čo mám za sebou,“ uviedla Vlhová. Pri hodnotení návratu sa neubránila dojatiu. „Uf... Hej, je to pekné byť späť,“ dodala.
Bývalá slovenská reprezentantka Veronika Zuzulová po Vlhovej jazde v štúdiu STVR ocenila predovšetkým malý časový odstup od popredných priečok. „Áno, určite tá strata vôbec nie je veľká, keď sa pozrieme. Prvé tri pretekárky sú síce odskočené, ale potom tie rozdiely sú minimálne,“ uviedla.
„Ja si myslím, že niet čo dodať k jej jazde. Má za sebou prvé kolo po troch rokoch, takže si myslím, že v druhom kole uvidíme zase úplne inú Petru,“ dodala Zuzulová.
Druhé kolo obrovského slalomu je naplánované na 13.30 h. Vlhová zatiaľ figuruje v priebežnom poradí na desiatom mieste, jej konečné umiestnenie po prvom kole však bude známe až po dojazde všetkých štartujúcich pretekárok.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová sa po 1008 dňoch vrátila do Svetového pohára. „V druhom kole uvidíme úplne inú Petru,“ verí Zuzulová © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po 1008 dňoch vrátila na štart pretekov Svetového pohára. V sobotňajšom úvodnom kole obrovského slalomu v rakúskom Söldene dosiahla čas 1:08,58 minúty a po svojej jazde sa zaradila na priebežné desiate miesto. Na vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú stratila 1,31 sekundy. Pre tridsaťjedenročnú Slovenku ide o prvé vystúpenie v elitnom seriáli od 20. januára 2024, keď si pri páde v domácej Jasnej vážne poranila koleno.
Vlhová sa na trať vydala so štartovým číslom 18. Aj vďaka novým pravidlám, ktoré jej umožnili zachovať si chránené postavenie, nemusela po dlhej prestávke štartovať až medzi poslednými pretekárkami. Na štartovej listine figuruje celkovo 67 lyžiarok, takže v čase jej dojazdu ešte nebolo rozhodnuté o konečnom poradí prvého kola ani o postupujúcich do druhého.
Návrat olympijskej šampiónky sprevádzala mimoriadna atmosféra. Popri trati bolo vidieť stovky slovenských vlajok, ktoré podľa dojmov z dejiska dokonca početne prevyšovali rakúske. Fanúšikovia prišli podporiť Vlhovú na jedno z najvýraznejších podujatí úvodu sezóny. Sölden je zároveň najvyššie položeným dejiskom v kalendári Svetového pohára.
Organizátorom skomplikovalo prípravu trate nočné sneženie. Napadlo približne 15 centimetrov čerstvého snehu, preto museli štart prvého kola posunúť o 30 minút. Náročné podmienky tak sprevádzali aj dlho očakávaný návrat slovenskej reprezentantky.
Vlhová pred pretekmi v rozhovore pre STVR otvorene priznala, že jej aktuálna forma ešte nie je ideálna a rýchlostne sa necíti na úrovni najlepších pretekárok. Po vážnom zranení v Jasnej absolvovala dlhú rehabilitáciu a do Svetového pohára sa nevrátila ani v nasledujúcich dvoch sezónach. Súťažne sa predstavila až vo februári na zimných olympijských hrách v Taliansku, takže sobotňajší štart v Söldene predstavuje ďalší významný krok v jej návrate medzi svetovú elitu.
Vlhová po prvom kole v rozhovore pre STVR neskrývala spokojnosť, hoci priznala, že jej jazda nebola bez chýb. „Vždy sa dá ísť lepšie, samozrejme. Boli tam chyby, ale momentálne na to, ako jazdím, som veľmi spokojná,“ povedala slovenská reprezentantka. Na trati sa podľa vlastných slov cítila výborne a dokázala predviesť výkon, na ktorý sa pripravovala počas tréningov.
O to silnejšie boli jej pocity po prejazde cieľom. „Chcela som ísť to, čo viem, podať zo seba maximum. Takže ja sa veľmi teším, pretože vieme, čo mám za sebou,“ uviedla Vlhová. Pri hodnotení návratu sa neubránila dojatiu. „Uf... Hej, je to pekné byť späť,“ dodala.
Bývalá slovenská reprezentantka Veronika Zuzulová po Vlhovej jazde v štúdiu STVR ocenila predovšetkým malý časový odstup od popredných priečok. „Áno, určite tá strata vôbec nie je veľká, keď sa pozrieme. Prvé tri pretekárky sú síce odskočené, ale potom tie rozdiely sú minimálne,“ uviedla.
„Ja si myslím, že niet čo dodať k jej jazde. Má za sebou prvé kolo po troch rokoch, takže si myslím, že v druhom kole uvidíme zase úplne inú Petru,“ dodala Zuzulová.
Druhé kolo obrovského slalomu je naplánované na 13.30 h. Vlhová zatiaľ figuruje v priebežnom poradí na desiatom mieste, jej konečné umiestnenie po prvom kole však bude známe až po dojazde všetkých štartujúcich pretekárok.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová sa po 1008 dňoch vrátila do Svetového pohára. „V druhom kole uvidíme úplne inú Petru,“ verí Zuzulová © SITA Všetky práva vyhradené.
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