Vicemajster zdolal Liptovský Mikuláš až v predĺžení

Hokejista Trenčína Marek Hecl (vľavo) sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu v zápase 3. kola Tipsport Ligy HK Dukla Trenčín - MHK 32 Liptovský Mikuláš, 18. septembra 2018 v Trenčíne Foto: TASR Foto: TASR

HK Dukla Trenčín – MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 pp (1:1, 1:1, 0:0 – 1:0)



Góly: 10. Hecl (Bartovič, Frühauf), 29. Špankovič, 62. Varga (Starosta, Radivojevič) - 3. Suchý, 37 Korím (Uhrík, Vybíral). Rozhodovali: Adamec, Goga – M. Orolín, Rojík, vylúčení: 4:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3072 divákov



Trenčín: Valent – Starosta, Rýgl, Frühauf, Cebák, Holenda, Bohunický, Bokroš – Hlinka, Bližňák, Radivojevič – Hecl, Sádecký, Bartovič – Mikula, Pardavý, Varga – Špankovič, Švec, Hudec – Jakubec



Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Mezovský, Nádašdi, Suchý, Kurali, Horváth, Nemec, Korím, Bača - Róbert Huna, Richard Huna, Kriška – J.Sukeľ, Piatka, Oško – Števuliak, Lištiak, Lichanec – Vybíral, Uhrík, Žiak

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 18. septembra (TASR) - Vicemajster sa snažil začať aktívne. Tlak bol však rýchlo zastavený vylúčením.Vicemajster sa snažil začať aktívne. Tlak bol však rýchlo zastavený vylúčením. Z následnej presilovej hry po zle vyhodenom puku golfovým úderom otvoril skóre od modrej čiary Suchý, ktorý cez spleť tiel prekonal Valenta. Domáci tím sa nevedel v úvodných minútach dostať správne do zápasu. To sa mu podarilo v presilovej hre v 10. min, keď tečovaná strela od modrej čiary skončila aj so šťastím v sieti Kislicyna.Liptáci mali následne výhodu dvoch presilových hier, ale vylúčenia Hlinku a Radivojeviča nevyužili. V 17. min po vyhratom vhadzovaní trafil Mikula žŕdku. Onedlho pokus Pardavého brankár vyrazil. Do šatní šli napokon s jednogólovým vedeniam hostia. V závere tretiny videorozhodca posudzoval neprehľadnú situáciu pred Valentom a hoci sa hostia radovali, gól nedosiahli.V druhej tretine sa hral vyrovnaný hokej. Hra sa prelievala od jednej brány k druhej. V čase, kedy sa Liptáci pustili do útočenia prišiel gól v ich sieti. V skrumáži sa pred bránkoviskom najlepšie zorientoval Špankovič a prepasíroval puk do Kislicynovej siete.Húževnatí hostia sa však nevzdávali a stále boli domácim vyrovnaným súperom. Aktivita sa im vyplatila, v 37. min. Uhrík spoza brány vyzval na zakončenie Koríma, ktorý strelou z voleja prekonal Valenta.Liptovský Mikuláš sa mohol po druhý raz dostať do vedenia na začiatku tretej tretiny. Oško si nakorčuľoval do voľného priestoru, ale Valent chráničmi vytesnil puk do rohu klziska. Misky váh na stranu Trenčína mohol nakloniť Bartovič. Z krídelnej pozície preveril rameno Kyslicyna. Onedlho v presilovej hre vyzval Mikula prihrávkou spoza brány na zakončenie Hecla, no ani on neprekvapil gólmana.Trenčanom k víťaznému koncu nepomohli ani tri presilové hry v poslednej dvadsaťminútovke a zápas pokračoval v predĺžení. V ňom rozhodol o domácom triumfe Varga.Ján Pardavý, asistent trénera TrenčínaAnton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: