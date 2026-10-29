|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 29.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Klára
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. októbra 2026
OSN prijala rezolúciu žiadajúcu koniec amerického embarga voči Kube, kubánsky a americký diplomat si skočili do vlasov
Tagy: americko-kubánske vzťahy Ekonomická blokáda Embargo Valné zhromaždenie OSN Zrušenie embarga USA voči Kube
Za rezolúciu požadujúcu zrušenie hospodárskeho, obchodného a finančného embarga hlasovalo 130 krajín, proti bolo 17 štátov a 25 sa zdržalo hlasovania. Ide o najslabšiu podporu podobného návrhu od roku ...
Zdieľať
29.10.2026 (SITA.sk) - Za rezolúciu požadujúcu zrušenie hospodárskeho, obchodného a finančného embarga hlasovalo 130 krajín, proti bolo 17 štátov a 25 sa zdržalo hlasovania. Ide o najslabšiu podporu podobného návrhu od roku 1995.
Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) v stredu prijalo novú rezolúciu vyzývajúcu na ukončenie amerického embarga voči Kube, podpora pre Havanu však klesla na najnižšiu úroveň za posledné tri desaťročia.
Za rezolúciu požadujúcu zrušenie hospodárskeho, obchodného a finančného embarga hlasovalo 130 krajín, proti bolo 17 štátov a 25 sa zdržalo hlasovania. Ide o najslabšiu podporu podobného návrhu od roku 1995. Valné zhromaždenie prijíma obdobné rezolúcie, ktoré však nie sú právne záväzné, pravidelne takmer každý rok od roku 1992.
Tohtoročné hlasovanie sa uskutočnilo v čase, keď administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšila tlak na komunistický ostrov vrátane opatrení zameraných na dodávky ropy a ďalších sankcií, ktoré podľa Havany vážne zasiahli kubánsku ekonomiku.
Kubánska vláda v posledných týždňoch obvinila Washington, že vyvíja diplomatický tlak na jednotlivé krajiny, aby podporu rezolúcie stiahli.
„Svet sa opäť jednoznačne vyslovil proti blokáde, a to napriek otvorenému nátlaku a vydieraniu zo strany Spojených štátov,“ uviedol kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel na sociálnej sieti X. Neskôr obvinil Washington z používania „gangsterských metód nátlaku“.
Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez na pôde OSN vyhlásil, že Spojené štáty sa snažia „určovať osud kubánskeho národa“ a zmocniť sa jeho bohatstva.
Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz pred hlasovaním odmietol tvrdenia o blokáde Kuby. Podľa neho je „ťažká situácia kubánskeho ľudu výlučne vinou skorumpovaného komunistického režimu“.
Hlasovanie nasledovalo deň po ostrej slovnej výmene medzi Waltzom a Rodríguezom priamo v rokovacej sále. Kubánsky minister pristúpil k americkému diplomatovi a kričal „Ste klamár!“. Waltz ho krikom žiadal, aby od neho ustúpil. V rozhovore pre stanicu Fox News po hlasovaní opísal Waltz debatu ako „trocha ostrejšiu“.
Zdroj: SITA.sk - OSN prijala rezolúciu žiadajúcu koniec amerického embarga voči Kube, kubánsky a americký diplomat si skočili do vlasov © SITA Všetky práva vyhradené.
Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) v stredu prijalo novú rezolúciu vyzývajúcu na ukončenie amerického embarga voči Kube, podpora pre Havanu však klesla na najnižšiu úroveň za posledné tri desaťročia.
Za rezolúciu požadujúcu zrušenie hospodárskeho, obchodného a finančného embarga hlasovalo 130 krajín, proti bolo 17 štátov a 25 sa zdržalo hlasovania. Ide o najslabšiu podporu podobného návrhu od roku 1995. Valné zhromaždenie prijíma obdobné rezolúcie, ktoré však nie sú právne záväzné, pravidelne takmer každý rok od roku 1992.
Gangstri z Washingtonu
Tohtoročné hlasovanie sa uskutočnilo v čase, keď administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšila tlak na komunistický ostrov vrátane opatrení zameraných na dodávky ropy a ďalších sankcií, ktoré podľa Havany vážne zasiahli kubánsku ekonomiku.
Kubánska vláda v posledných týždňoch obvinila Washington, že vyvíja diplomatický tlak na jednotlivé krajiny, aby podporu rezolúcie stiahli.
„Svet sa opäť jednoznačne vyslovil proti blokáde, a to napriek otvorenému nátlaku a vydieraniu zo strany Spojených štátov,“ uviedol kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel na sociálnej sieti X. Neskôr obvinil Washington z používania „gangsterských metód nátlaku“.
Horúce hlavy
Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez na pôde OSN vyhlásil, že Spojené štáty sa snažia „určovať osud kubánskeho národa“ a zmocniť sa jeho bohatstva.
Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz pred hlasovaním odmietol tvrdenia o blokáde Kuby. Podľa neho je „ťažká situácia kubánskeho ľudu výlučne vinou skorumpovaného komunistického režimu“.
Hlasovanie nasledovalo deň po ostrej slovnej výmene medzi Waltzom a Rodríguezom priamo v rokovacej sále. Kubánsky minister pristúpil k americkému diplomatovi a kričal „Ste klamár!“. Waltz ho krikom žiadal, aby od neho ustúpil. V rozhovore pre stanicu Fox News po hlasovaní opísal Waltz debatu ako „trocha ostrejšiu“.
Zdroj: SITA.sk - OSN prijala rezolúciu žiadajúcu koniec amerického embarga voči Kube, kubánsky a americký diplomat si skočili do vlasov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americko-kubánske vzťahy Ekonomická blokáda Embargo Valné zhromaždenie OSN Zrušenie embarga USA voči Kube
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nitra si symbolicky pripomenula výročie vzniku Československa, Masarykova socha sa vrátila na pôvodne miesto – VIDEO
Nitra si symbolicky pripomenula výročie vzniku Československa, Masarykova socha sa vrátila na pôvodne miesto – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Po historickom víťazstve študentov vo voľbách odstúpila šéfka srbskej verejnoprávnej televízie
Po historickom víťazstve študentov vo voľbách odstúpila šéfka srbskej verejnoprávnej televízie