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29. októbra 2026

OSN prijala rezolúciu žiadajúcu koniec amerického embarga voči Kube, kubánsky a americký diplomat si skočili do vlasov


Tagy: americko-kubánske vzťahy Ekonomická blokáda Embargo Valné zhromaždenie OSN Zrušenie embarga USA voči Kube

Za rezolúciu požadujúcu zrušenie hospodárskeho, obchodného a finančného embarga hlasovalo 130 krajín, proti bolo 17 štátov a 25 sa zdržalo hlasovania. Ide o najslabšiu podporu podobného návrhu od roku ...



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un_cuba_23359 676x450 29.10.2026 (SITA.sk) - Za rezolúciu požadujúcu zrušenie hospodárskeho, obchodného a finančného embarga hlasovalo 130 krajín, proti bolo 17 štátov a 25 sa zdržalo hlasovania. Ide o najslabšiu podporu podobného návrhu od roku 1995.


Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) v stredu prijalo novú rezolúciu vyzývajúcu na ukončenie amerického embarga voči Kube, podpora pre Havanu však klesla na najnižšiu úroveň za posledné tri desaťročia.

Za rezolúciu požadujúcu zrušenie hospodárskeho, obchodného a finančného embarga hlasovalo 130 krajín, proti bolo 17 štátov a 25 sa zdržalo hlasovania. Ide o najslabšiu podporu podobného návrhu od roku 1995. Valné zhromaždenie prijíma obdobné rezolúcie, ktoré však nie sú právne záväzné, pravidelne takmer každý rok od roku 1992.

Gangstri z Washingtonu


Tohtoročné hlasovanie sa uskutočnilo v čase, keď administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšila tlak na komunistický ostrov vrátane opatrení zameraných na dodávky ropy a ďalších sankcií, ktoré podľa Havany vážne zasiahli kubánsku ekonomiku.

Kubánska vláda v posledných týždňoch obvinila Washington, že vyvíja diplomatický tlak na jednotlivé krajiny, aby podporu rezolúcie stiahli.

Svet sa opäť jednoznačne vyslovil proti blokáde, a to napriek otvorenému nátlaku a vydieraniu zo strany Spojených štátov,“ uviedol kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel na sociálnej sieti X. Neskôr obvinil Washington z používania „gangsterských metód nátlaku“.

Horúce hlavy


Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez na pôde OSN vyhlásil, že Spojené štáty sa snažia „určovať osud kubánskeho národa“ a zmocniť sa jeho bohatstva.

Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz pred hlasovaním odmietol tvrdenia o blokáde Kuby. Podľa neho je „ťažká situácia kubánskeho ľudu výlučne vinou skorumpovaného komunistického režimu“.

Hlasovanie nasledovalo deň po ostrej slovnej výmene medzi Waltzom a Rodríguezom priamo v rokovacej sále. Kubánsky minister pristúpil k americkému diplomatovi a kričal „Ste klamár!“. Waltz ho krikom žiadal, aby od neho ustúpil. V rozhovore pre stanicu Fox News po hlasovaní opísal Waltz debatu ako „trocha ostrejšiu“.


Zdroj: SITA.sk - OSN prijala rezolúciu žiadajúcu koniec amerického embarga voči Kube, kubánsky a americký diplomat si skočili do vlasov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-kubánske vzťahy Ekonomická blokáda Embargo Valné zhromaždenie OSN Zrušenie embarga USA voči Kube
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