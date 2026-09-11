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11. septembra 2026
Svetový rekord a zlatá medaila k tomu! Parastrelci Malenovský a Vadovičová nemali vo finále konkurenciu
Pre Slovensko je to už druhé zlato na prebiehajúcom šampionáte - prvé vybojoval práve Malenovský. Slovenskí parastrelci Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová zvíťazili na MS v kórejskom ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Pre Slovensko je to už druhé zlato na prebiehajúcom šampionáte – prvé vybojoval práve Malenovský.
Slovenskí parastrelci Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová zvíťazili na MS v kórejskom Changwone vo finále vzduchovej pušky v ľahu so svetovým rekordom! Spoločne nazbierali až 508,3 bodu.
Prvý menovaný sa tešil už vo štvrtok 10. septembra, keď triumfoval v disciplíne R1 – vzduchová puška v stoji SH1. Prvenstvo zároveň pre neho znamenalo priamu miestenku na PH 2028 v Los Angeles.
Vadovičová skončila v rovnakej disciplíne v ženskej kategórii na 5. miesto, keď sa jej pošmykla puška a pre Slovenský paralympijský výbor (SPV) povedala, že aj takáto priečka na svetovom fóre "nie je zlá".
Svetový rekord nielenže predviedla slovenská dvojica v najdôležitejšej chvíli v bojoch o zlato, ale dokonca aj v kvalifikácii (638,7 bodu).
Na druhom mieste skončila Čína, tretia bola Ukrajina. Pre Slovensko je to už druhé zlato na prebiehajúcom šampionáte – prvé vybojoval spomenutý Malenovský.
"Máme za sebou mimoriadne úspešnú disciplínu – dva štarty, dva svetové rekordy, Radko už dokonca tretí," uviedla Vadovičová.
"Kvalifikácia nám sadla úplne neuveriteľne. Strelili sme výsledok, ktorý sa nám nedarí často ani individuálne, takže čistá paráda. Ale keby nebolo Veroniky, vo finále to mohlo byť ťažšie, lebo ja som tam urobil nejaké chyby a tie nás mohli stáť medailu. Ale nakoniec som sa tiež nejako chytil a podarilo sa nám niečo, s čím sme ani nerátali. Ale oslavovať nemôžeme, lebo máme ďalšie disciplíny. Nechali sme ich zahrať slovenskú hymnu vo štvrtok aj piatok, tak sa tešíme," doplnil ju Malenovský.
Na záver slovenská parastrelkyňa vyslovila jedno želanie. Chce, aby melódiu hymny krajiny spod Tatier počula aj v sobotu 12. septembra. "Držte nám palce ďalej," dodala pre web SPV.
Zdroj: SITA.sk - Svetový rekord a zlatá medaila k tomu! Parastrelci Malenovský a Vadovičová nemali vo finále konkurenciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí parastrelci Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová zvíťazili na MS v kórejskom Changwone vo finále vzduchovej pušky v ľahu so svetovým rekordom! Spoločne nazbierali až 508,3 bodu.
Prvý menovaný sa tešil už vo štvrtok 10. septembra, keď triumfoval v disciplíne R1 – vzduchová puška v stoji SH1. Prvenstvo zároveň pre neho znamenalo priamu miestenku na PH 2028 v Los Angeles.
Vadovičová skončila v rovnakej disciplíne v ženskej kategórii na 5. miesto, keď sa jej pošmykla puška a pre Slovenský paralympijský výbor (SPV) povedala, že aj takáto priečka na svetovom fóre "nie je zlá".
Svetový rekord nielenže predviedla slovenská dvojica v najdôležitejšej chvíli v bojoch o zlato, ale dokonca aj v kvalifikácii (638,7 bodu).
Na druhom mieste skončila Čína, tretia bola Ukrajina. Pre Slovensko je to už druhé zlato na prebiehajúcom šampionáte – prvé vybojoval spomenutý Malenovský.
"Máme za sebou mimoriadne úspešnú disciplínu – dva štarty, dva svetové rekordy, Radko už dokonca tretí," uviedla Vadovičová.
"Kvalifikácia nám sadla úplne neuveriteľne. Strelili sme výsledok, ktorý sa nám nedarí často ani individuálne, takže čistá paráda. Ale keby nebolo Veroniky, vo finále to mohlo byť ťažšie, lebo ja som tam urobil nejaké chyby a tie nás mohli stáť medailu. Ale nakoniec som sa tiež nejako chytil a podarilo sa nám niečo, s čím sme ani nerátali. Ale oslavovať nemôžeme, lebo máme ďalšie disciplíny. Nechali sme ich zahrať slovenskú hymnu vo štvrtok aj piatok, tak sa tešíme," doplnil ju Malenovský.
Na záver slovenská parastrelkyňa vyslovila jedno želanie. Chce, aby melódiu hymny krajiny spod Tatier počula aj v sobotu 12. septembra. "Držte nám palce ďalej," dodala pre web SPV.
Zdroj: SITA.sk - Svetový rekord a zlatá medaila k tomu! Parastrelci Malenovský a Vadovičová nemali vo finále konkurenciu © SITA Všetky práva vyhradené.
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