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19. októbra 2026

Nitra v repríze ostatného finále zvíťazila v Bratislave nad Slovanom – VIDEO


Tagy: Tipsport extraliga 2026/2027

"Belasí" premiérovo v tomto ročníku prehrali dva zápasy bez prerušenia a v tabuľke sú na 4. priečke. Repríza finále play-off z predchádzajúcej sezóny v slovenskej hokejovej extralige sa v nedeľu ...



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hk nitra 676x426 19.10.2026 (SITA.sk) - "Belasí" premiérovo v tomto ročníku prehrali dva zápasy bez prerušenia a v tabuľke sú na 4. priečke.


Repríza finále play-off z predchádzajúcej sezóny v slovenskej hokejovej extralige sa v nedeľu skončila hladkou prehrou Slovana Bratislava a obhajcom majstrovského titulu z Nitry 0:4. "Belasí" premiérovo v tomto ročníku prehrali dva zápasy bez prerušenia a v tabuľke sú na 4. priečke.

„Samozrejme, sme sklamaní, že nám zápas nevyšiel. Nepresadili sme sa strelecky, aj keď sme si šance vytvorili. Úvod prvej tretiny nám unikol, súper získal sebavedomie, v druhej tretine sme inkasovali iba v oslabení. Potom sme výkon vygradovali, bola proti nám tyčka, ruka a všetko. Hľadali sme spôsob, ale nenašli sme ho, čo nás kvôli divákom mrzí,“ zhodnotil po súboji asistent domáceho trénera Michal Dostál podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

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Tím spod Zobora si pripísal už tretí triumf v rade, napriek tomu je v tabuľke až na desiatej pozícii. V nedeľu na bratislavskom ľade boli hokejisti Nitry omnoho efektívnejší ako ich súper a výrazne im pomohol aj americký brankár Matthew Jurusik, ktorý zaznamenal 44 úspešných zásahov a pri treťom štarte v nitrianskom klube si pripísal druhé čisté konto.

"Za mňa veľmi dobre odohratý zápas z našej strany po taktickej stránke. Chalanov môžem iba pochváliť. Od brankára neskutočný výkon. Obrancovia boli výborní všetci až po posledného útočníka. Sme hrdí na to, aký zápas sme dnes odohrali na Slovane,“ komentoval hosťujúci kormidelník Erik Čaládi.



V nedeľu sa v extralige mužov hral ešte jeden duel, Michalovce v ňom pred vlastnými fanúšikmi zdolali Liptovský Mikuláš tesne 5:4. Po druhom triumfe bez prerušenia patrí Zemplínčanom v tabuľke 9. miesto. Zostávajúce štyri stretnutia 12. kola sa hrali už v sobotu.


Zdroj: SITA.sk - Nitra v repríze ostatného finále zvíťazila v Bratislave nad Slovanom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tipsport extraliga 2026/2027
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