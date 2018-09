Posádky Ryanairu v piatich krajinách ohlásili štrajk na 28. septembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 13. septembra (TASR) - Posádky írskej leteckej spoločnosti Ryanair v Španielsku, Portugalsku, Holandsku, Taliansku a Belgicku vyhlásili na 28. septembra 24-hodinový štrajk. Oznámil to vo štvrtok hovorca belgického odborového zväzu Yves Lambot po stretnutí odborárov v Bruseli.povedal Lambot.Ide o ďalšie kolo konfliktu medzi vedením najväčšej nízkonákladovej leteckej spoločnosti v Európe a jej zamestnancov. Ryanair však poprel správy, že protestná akcia spôsobí chaos v celej jeho prevádzke.Odbory obvinili manažment z ignorovania zákona a "šikanovania". Tvrdia, že po predchádzajúcich štrajkoch píše teraz Ryanair "zastrašujúce" listy každému, kto uplatnil svoje právo na štrajk, hrozí stratou pracovných miest a zatváraním jednotlivých základní.Odbory vyzývajú investorov a akcionárov spoločnosti, aby konali a "priniesli skutočnú zmenu súčasného modelu zamestnanosti, ktorý už zamestnanci odmietajú ďalej tolerovať".Vyhlásili tiež, že nepoľavia vo svojich protestoch, kým nebudú splnené ich požiadavky: uzatváranie kontraktov s ohľadom na zákony platné v danej krajine, lokálnych kontraktov podľa lokálnych noriem.Upozornili zároveň, že aj kolegovia v Poľsku, kde sa nachádza päť základní Ryanairu, sa už zjednotili.Dokument podpísali belgický zväz CNE/LBC, portugalský zväz SNPVAC, talianske zväzy UILTRASPORTI a FILT-CGIL, španielske SITCPLA a USO a holandský FNV.Spoločnosť Ryanair však označila tvrdenie belgického zväzu CNE, že štrajk palubných sprievodcov koncom tohto mesiaca spôsobí chaos alebo rozsiahle rušenie letov, za "falošné, neopodstatnené a nepresné". Aerolínie vyhlásili, že ak aj dôjde 28. septembra k obmedzeniam pre štrajk palubných sprievodcov, "veľká väčšina" palubných sprievodcov v celej Európe bude pracovať ako normálne.Letecká spoločnosť poukázala na to, že počas letných štrajkov v Írsku 75 % tamojších pilotov normálne pracovalo, a v každom z dní štrajku sa uskutočnilo 280 z 300 letov do a z Írska.Aj počas stredajšieho (12.9.) spoločného štrajku nemeckých pilotov a palubných sprievodcov viac ako 70 % tamojších zamestnancov nastúpilo do práce a Ryanair tak zrušil iba 150 zo 400 letov."Ak dôjde k ďalšiemu neúspešnému štrajku posádok 28. septembra, po tom, ako sme v stredu demonštrovali v Nemecku, Ryanair v predstihu informuje zákazníkov o malom počte zrušených letov," uviedol šéf marketingu Kenny Jacobs."Prevažná väčšina letov a služieb spoločnosti Ryanair v ten deň bude fungovať ako normálne a prepravíme drvivú väčšinu zo 400.000 cestujúcich, ktorí s nami plánujú letieť v tento deň," dodal.Nedávna hrozba straty 300 pracovných miest a presun šiestich lietadiel z Dublinu do Poľska bola odvolaná po tom, ako Ryanair a írsky odborový zväz Fórsa dosiahli dohodu po piatich dňoch štrajku.Ryanair však pristúpil k nezvyčajnému kroku. Zakázal médiám vstup na stretnutie akcionárov na budúci týždeň a ani neskôr neposkytne žiadne vyhlásenie pre médiá.