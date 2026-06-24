|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 24.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ján
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. júna 2026
Nitrianski poslanci upravili volebné obvody, Hattas za tým vidí účelové prekreslenie mapy – VIDEO
Tagy: Kandidát na primátora Komunálne voľby Mestské zastupiteľstvo v Nitre Ombudsman primátor mesta Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja Volebné obvody
Mestské zastupiteľstvo v Nitre odmietlo odporúčanie verejného ochrancu práv a upravilo počet mandátov v dvoch volebných obvodoch. Mestské zastupiteľstvo v Nitre pri rozhodovaní o počte mandátov v ...
Zdieľať
24.6.2026 (SITA.sk) - Mestské zastupiteľstvo v Nitre odmietlo odporúčanie verejného ochrancu práv a upravilo počet mandátov v dvoch volebných obvodoch.
Mestské zastupiteľstvo v Nitre pri rozhodovaní o počte mandátov v jednotlivých volebných obvodoch neschválilo model odporúčaný verejným ochrancom práv Róbertom Dobrovodským. Poslanci schválili úpravu, ktorá presúva jeden poslanecký mandát z volebného obvodu Staré mesto do volebného obvodu Horné a Dolné Krškany.
Podľa súčasného primátora Mareka Hattasa (Tím Kraj Nitra) tým poslanci pod vedením opozičného kandidáta na primátora Igora Kršiaka oslabili hlas obyvateľov Starého mesta a účelovo prekleslili volebnú mapu. Nerešpektovali jednak odporúčania verejného ochrancu práv a rovnako ani vlastné uznesenie zastupiteľstva z júna 2025. Práve na ňom totiž prijalo opatrenie, v ktorom malo určiť počet a veľkosť volebných obvodov, ako aj počet poslancov tak, aby na poslanca pripadal približne rovnaký počet obyvateľov.
Odchýlky medzi volenými obvodmi mali byť pritom do 10 percent obyvateľov mesta Nitra na poslanca. Podľa schváleného modelu pripadá v Starom meste na jedného poslanca 2 841 obyvateľov, zatiaľ čo v Horných a Dolných Krškanoch 1 554 obyvateľov. Hlas voliča v Starom meste tak má aktuálne o polovicu menšiu váhu ako hlas voliča v Krškanoch.
Mesto podľa primátora predložilo aj alternatívny návrh, ktorý spĺňal pôvodnú požiadavku ombudsmana. Hattas je podľa svojich slov presvedčený, že pri nastavovaní volebných pravidiel by nemalo rozhodovať to, čo je výhodné pre politikov, ale to, čo je spravodlivé pre občanov.
„Každý hlas by mal mať rovnakú váhu bez ohľadu na to, v ktorej časti Nitry človek žije,“ prízvukoval. Primátor zároveň upozornil, že nerovnomerné nastavenie volebných obvodov môže podľa neho oslabovať dôveru verejnosti v samosprávu. „Dôvera ľudí v samosprávu stojí na presvedčení, že pravidlá sú férové a platia pre všetkých. Nemali by sa stať nástrojom na upevňovanie politických pozícií. Mali by byť prostriedkom na zabezpečenie spravodlivého zastúpenia všetkých obyvateľov,“ povedal.
Podľa Hattasa o zmene rozhodli poslanci na čele s mestským poslancom Igorom Kršiakom, ktorý je zároveň kandidátom na primátora. „Pravidlá volebnej súťaže by navyše nemali nastavovať tí, ktorí v nej sami kandidujú vo svoj prospech. Som pripravený sa v čo najkratšom čase stretnúť s verejným ochrancom práv,“ dodal primátor.
Hattas kandiduje za Tím Kraj Nitra s podporou strán Progresívne Slovensko, SaS, KDH, Demokrati a Hnutie Slovensko. Právnik Igor Kršiak kandiduje ako nezávislý a pri ohlásení kandidatúry mu verejne vyjadrili podporu dvaja mestskí poslanci a zároveň bývalí kandidáti na primátora Nitry Pavol Obertáš a Štefan Štefek. Deklarovali, že nechcú, aby sa neopakovalo rozdelenie hlasov medzi viacerých opozičných kandidátov z predošlých komunálnych volieb. Kršiaka vtedy Hattas porazil a stal sa primátorom už na druhé volebné obdobie. Spojené komunálne a župné voľby budú 24. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Nitrianski poslanci upravili volebné obvody, Hattas za tým vidí účelové prekreslenie mapy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mestské zastupiteľstvo v Nitre pri rozhodovaní o počte mandátov v jednotlivých volebných obvodoch neschválilo model odporúčaný verejným ochrancom práv Róbertom Dobrovodským. Poslanci schválili úpravu, ktorá presúva jeden poslanecký mandát z volebného obvodu Staré mesto do volebného obvodu Horné a Dolné Krškany.
Hattas hovorí o oslabení hlasu občanov
Podľa súčasného primátora Mareka Hattasa (Tím Kraj Nitra) tým poslanci pod vedením opozičného kandidáta na primátora Igora Kršiaka oslabili hlas obyvateľov Starého mesta a účelovo prekleslili volebnú mapu. Nerešpektovali jednak odporúčania verejného ochrancu práv a rovnako ani vlastné uznesenie zastupiteľstva z júna 2025. Práve na ňom totiž prijalo opatrenie, v ktorom malo určiť počet a veľkosť volebných obvodov, ako aj počet poslancov tak, aby na poslanca pripadal približne rovnaký počet obyvateľov.
Odchýlky medzi volenými obvodmi mali byť pritom do 10 percent obyvateľov mesta Nitra na poslanca. Podľa schváleného modelu pripadá v Starom meste na jedného poslanca 2 841 obyvateľov, zatiaľ čo v Horných a Dolných Krškanoch 1 554 obyvateľov. Hlas voliča v Starom meste tak má aktuálne o polovicu menšiu váhu ako hlas voliča v Krškanoch.
Alternatívny návrh mesta
Mesto podľa primátora predložilo aj alternatívny návrh, ktorý spĺňal pôvodnú požiadavku ombudsmana. Hattas je podľa svojich slov presvedčený, že pri nastavovaní volebných pravidiel by nemalo rozhodovať to, čo je výhodné pre politikov, ale to, čo je spravodlivé pre občanov.
„Každý hlas by mal mať rovnakú váhu bez ohľadu na to, v ktorej časti Nitry človek žije,“ prízvukoval. Primátor zároveň upozornil, že nerovnomerné nastavenie volebných obvodov môže podľa neho oslabovať dôveru verejnosti v samosprávu. „Dôvera ľudí v samosprávu stojí na presvedčení, že pravidlá sú férové a platia pre všetkých. Nemali by sa stať nástrojom na upevňovanie politických pozícií. Mali by byť prostriedkom na zabezpečenie spravodlivého zastúpenia všetkých obyvateľov,“ povedal.
Politické pozadie kandidátov
Podľa Hattasa o zmene rozhodli poslanci na čele s mestským poslancom Igorom Kršiakom, ktorý je zároveň kandidátom na primátora. „Pravidlá volebnej súťaže by navyše nemali nastavovať tí, ktorí v nej sami kandidujú vo svoj prospech. Som pripravený sa v čo najkratšom čase stretnúť s verejným ochrancom práv,“ dodal primátor.
Hattas kandiduje za Tím Kraj Nitra s podporou strán Progresívne Slovensko, SaS, KDH, Demokrati a Hnutie Slovensko. Právnik Igor Kršiak kandiduje ako nezávislý a pri ohlásení kandidatúry mu verejne vyjadrili podporu dvaja mestskí poslanci a zároveň bývalí kandidáti na primátora Nitry Pavol Obertáš a Štefan Štefek. Deklarovali, že nechcú, aby sa neopakovalo rozdelenie hlasov medzi viacerých opozičných kandidátov z predošlých komunálnych volieb. Kršiaka vtedy Hattas porazil a stal sa primátorom už na druhé volebné obdobie. Spojené komunálne a župné voľby budú 24. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Nitrianski poslanci upravili volebné obvody, Hattas za tým vidí účelové prekreslenie mapy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidát na primátora Komunálne voľby Mestské zastupiteľstvo v Nitre Ombudsman primátor mesta Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja Volebné obvody
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ústavný súd rozhodol o nezákonnosti časti zákona o Bratislave, ktorý sa týka volieb do mestského zastupiteľstva
Ústavný súd rozhodol o nezákonnosti časti zákona o Bratislave, ktorý sa týka volieb do mestského zastupiteľstva
<< predchádzajúci článok
Ropa Brent klesla pod 75 dolárov za barel, trhy reagujú na dohodu medzi USA a Iránom
Ropa Brent klesla pod 75 dolárov za barel, trhy reagujú na dohodu medzi USA a Iránom