Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 24.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ján
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. júna 2026

Ústavný súd rozhodol o nezákonnosti časti zákona o Bratislave, ktorý sa týka volieb do mestského zastupiteľstva


Tagy: Regionálne združenie mestských častí Bratislavy Starostovia Ústava SR

Verejný ochranca práv kritizoval ustanovenie, podľa ktorého aj najmenšie mestské časti majú garantované zastúpenie aspoň jedným poslancom mestského zastupiteľstva.



Zdieľať
24.6.2026 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv kritizoval ustanovenie, podľa ktorého aj najmenšie mestské časti majú garantované zastúpenie aspoň jedným poslancom mestského zastupiteľstva.


Ústavný súd SR rozhodol o návrhu ombudsmana Róberta Dobrovodského voči časti zákona o hlavnom meste, ktorá sa týka volieb do bratislavského zastupiteľstva. Verejný ochranca práv kritizoval ustanovenie, podľa ktorého aj najmenšie mestské časti majú garantované zastúpenie aspoň jedným poslancom mestského zastupiteľstva. Dobrovodský tiež navrhol pozastaviť účinnosť sporného zákonného ustanovenia.

Ústavný súd SR rozhodol, že predmetné ustanovenie nie je v súlade s Ústavou SR a Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. Vo zvyšnej časti návrhu verejného ochrancu práv nevyhovel.

Ombudsman vo svojom podnete poukázal na to, že počet poslancov na jedného obyvateľa je medzi mestskými časťami extrémne disproporčný. Podľa neho voľby do bratislavského mestského parlamentu nerešpektujú princíp „jeden človek – jeden hlas“.

Starostovia mestských častí Bratislavy vyjadrili ešte vo februári s kritikou ombudsmana nesúhlas. Podľa bratislavských starostov, ktorí sú združení v Regionálnom združení mestských častí Bratislavy, je dôležité, aby aj najmenšie mestské časti mali garanciu, že budú v mestskom parlamente zastúpené. Vo väčšine prípadov podľa nich ide o bývalé samostatné obce, ktoré mali vlastný majetok a k Bratislave boli pričlenené až následne.


Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd rozhodol o nezákonnosti časti zákona o Bratislave, ktorý sa týka volieb do mestského zastupiteľstva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Regionálne združenie mestských častí Bratislavy Starostovia Ústava SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Radačovský odchádza na Cyprus, SNS má náhradu. Do parlamentu posiela dlhoročného člena
<< predchádzajúci článok
Nitrianski poslanci upravili volebné obvody, Hattas za tým vidí účelové prekreslenie mapy – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 