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24. júna 2026
Ústavný súd rozhodol o nezákonnosti časti zákona o Bratislave, ktorý sa týka volieb do mestského zastupiteľstva
Verejný ochranca práv kritizoval ustanovenie, podľa ktorého aj najmenšie mestské časti majú garantované zastúpenie aspoň jedným poslancom mestského zastupiteľstva.
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24.6.2026 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv kritizoval ustanovenie, podľa ktorého aj najmenšie mestské časti majú garantované zastúpenie aspoň jedným poslancom mestského zastupiteľstva.
Ústavný súd SR rozhodol o návrhu ombudsmana Róberta Dobrovodského voči časti zákona o hlavnom meste, ktorá sa týka volieb do bratislavského zastupiteľstva. Verejný ochranca práv kritizoval ustanovenie, podľa ktorého aj najmenšie mestské časti majú garantované zastúpenie aspoň jedným poslancom mestského zastupiteľstva. Dobrovodský tiež navrhol pozastaviť účinnosť sporného zákonného ustanovenia.
Ústavný súd SR rozhodol, že predmetné ustanovenie nie je v súlade s Ústavou SR a Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. Vo zvyšnej časti návrhu verejného ochrancu práv nevyhovel.
Ombudsman vo svojom podnete poukázal na to, že počet poslancov na jedného obyvateľa je medzi mestskými časťami extrémne disproporčný. Podľa neho voľby do bratislavského mestského parlamentu nerešpektujú princíp „jeden človek – jeden hlas“.
Starostovia mestských častí Bratislavy vyjadrili ešte vo februári s kritikou ombudsmana nesúhlas. Podľa bratislavských starostov, ktorí sú združení v Regionálnom združení mestských častí Bratislavy, je dôležité, aby aj najmenšie mestské časti mali garanciu, že budú v mestskom parlamente zastúpené. Vo väčšine prípadov podľa nich ide o bývalé samostatné obce, ktoré mali vlastný majetok a k Bratislave boli pričlenené až následne.
Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd rozhodol o nezákonnosti časti zákona o Bratislave, ktorý sa týka volieb do mestského zastupiteľstva © SITA Všetky práva vyhradené.
Ústavný súd SR rozhodol o návrhu ombudsmana Róberta Dobrovodského voči časti zákona o hlavnom meste, ktorá sa týka volieb do bratislavského zastupiteľstva. Verejný ochranca práv kritizoval ustanovenie, podľa ktorého aj najmenšie mestské časti majú garantované zastúpenie aspoň jedným poslancom mestského zastupiteľstva. Dobrovodský tiež navrhol pozastaviť účinnosť sporného zákonného ustanovenia.
Ústavný súd SR rozhodol, že predmetné ustanovenie nie je v súlade s Ústavou SR a Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. Vo zvyšnej časti návrhu verejného ochrancu práv nevyhovel.
Ombudsman vo svojom podnete poukázal na to, že počet poslancov na jedného obyvateľa je medzi mestskými časťami extrémne disproporčný. Podľa neho voľby do bratislavského mestského parlamentu nerešpektujú princíp „jeden človek – jeden hlas“.
Starostovia mestských častí Bratislavy vyjadrili ešte vo februári s kritikou ombudsmana nesúhlas. Podľa bratislavských starostov, ktorí sú združení v Regionálnom združení mestských častí Bratislavy, je dôležité, aby aj najmenšie mestské časti mali garanciu, že budú v mestskom parlamente zastúpené. Vo väčšine prípadov podľa nich ide o bývalé samostatné obce, ktoré mali vlastný majetok a k Bratislave boli pričlenené až následne.
Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd rozhodol o nezákonnosti časti zákona o Bratislave, ktorý sa týka volieb do mestského zastupiteľstva © SITA Všetky práva vyhradené.
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