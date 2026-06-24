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24. júna 2026

Ropa Brent klesla pod 75 dolárov za barel, trhy reagujú na dohodu medzi USA a Iránom


Tagy: Ceny ropy Brent Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Perzský záliv

Cena severomorskej ropy sa dostala na najnižšiu úroveň od začiatku vojny na Blízkom východe, investori očakávajú stabilnejšie dodávky. Cena severomorskej ropy



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gettyimages 2200761999 676x451 24.6.2026 (SITA.sk) - Cena severomorskej ropy sa dostala na najnižšiu úroveň od začiatku vojny na Blízkom východe, investori očakávajú stabilnejšie dodávky.

Cena severomorskej ropy Brent, ktorá je medzinárodnou referenčnou ropou, v stredu prvýkrát od začiatku vojny na Blízkom východe klesla pod hranicu 75 dolárov za barel. Počas obchodovania zlacnela o 3,1 percenta na 74,73 dolára.


Pokles nadviazal na vývoj z predchádzajúcich dní po tom, ako Spojené štáty a Irán minulý týždeň uzavreli predbežnú dohodu zameranú na ukončenie konfliktu, ktorý sa začal 28. februára.



Trhy plné očakávania


Trhy očakávajú, že zmiernenie napätia prispeje k stabilnejším dodávkam ropy z regiónu Perzského zálivu a zníži riziko výpadkov exportu.


Ceny ropy počas vojny výrazne kolísali najmä pre obavy z možného narušenia dopravy cez Hormuzský prieliv, ktorým prechádza približne pätina svetového obchodu s ropou. Každé zhoršenie bezpečnostnej situácie v tejto oblasti tradične vedie k rastu cien na svetových trhoch.



Klesnú inflačné tlaky


Ropa Brent patrí spolu s americkou ropou WTI medzi hlavné svetové cenové benchmarky. Jej cena slúži ako referenčná hodnota pre väčšinu kontraktov na dodávky ropy do Európy, Afriky a časti Ázie.


Pokles cien ropy zvyčajne zmierňuje inflačné tlaky, keďže sa premieta do cien pohonných hmôt aj nákladov na dopravu a výrobu.




Zdroj: SITA.sk - Ropa Brent klesla pod 75 dolárov za barel, trhy reagujú na dohodu medzi USA a Iránom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceny ropy Brent Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Perzský záliv
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