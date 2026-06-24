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24. júna 2026
Ropa Brent klesla pod 75 dolárov za barel, trhy reagujú na dohodu medzi USA a Iránom
Cena severomorskej ropy sa dostala na najnižšiu úroveň od začiatku vojny na Blízkom východe, investori očakávajú stabilnejšie dodávky. Cena severomorskej ropy
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Cena severomorskej ropy Brent, ktorá je medzinárodnou referenčnou ropou, v stredu prvýkrát od začiatku vojny na Blízkom východe klesla pod hranicu 75 dolárov za barel. Počas obchodovania zlacnela o 3,1 percenta na 74,73 dolára.
Pokles nadviazal na vývoj z predchádzajúcich dní po tom, ako Spojené štáty a Irán minulý týždeň uzavreli predbežnú dohodu zameranú na ukončenie konfliktu, ktorý sa začal 28. februára.
Trhy plné očakávania
Trhy očakávajú, že zmiernenie napätia prispeje k stabilnejším dodávkam ropy z regiónu Perzského zálivu a zníži riziko výpadkov exportu.
Ceny ropy počas vojny výrazne kolísali najmä pre obavy z možného narušenia dopravy cez Hormuzský prieliv, ktorým prechádza približne pätina svetového obchodu s ropou. Každé zhoršenie bezpečnostnej situácie v tejto oblasti tradične vedie k rastu cien na svetových trhoch.
Klesnú inflačné tlaky
Ropa Brent patrí spolu s americkou ropou WTI medzi hlavné svetové cenové benchmarky. Jej cena slúži ako referenčná hodnota pre väčšinu kontraktov na dodávky ropy do Európy, Afriky a časti Ázie.
Pokles cien ropy zvyčajne zmierňuje inflačné tlaky, keďže sa premieta do cien pohonných hmôt aj nákladov na dopravu a výrobu.
Zdroj: SITA.sk - Ropa Brent klesla pod 75 dolárov za barel, trhy reagujú na dohodu medzi USA a Iránom © SITA Všetky práva vyhradené.
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