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22. júla 2026
Orbán prešiel do protiútoku; obvinenia z korupcie sú podľa neho len snahou o likvidáciu Fideszu
Bývalý maďarský premiér označil zaistenie straníckych serverov za politicky motivovaný krok. Kabinet Pétera Magyara pokračuje v protikorupčných opatreniach. Bývalý maďarský premiér
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22.7.2026 (SITA.sk) - Bývalý maďarský premiér označil zaistenie straníckych serverov za politicky motivovaný krok. Kabinet Pétera Magyara pokračuje v protikorupčných opatreniach.
Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán v stredu obvinil prokuratúru, že vyšetrovanie podozrení z korupcie zneužila ako zámienku na zaistenie serverov jeho strany Fidesz. K razii v dátovom centre, kde boli uložené stranícke databázy, došlo v utorok.
Vyšetrovatelia preverujú hospodárenie štátneho Národného kultúrneho fondu. Podľa prokuratúry jeho rozhodovací orgán v rozpore s pravidlami schválil 1 079 grantov v celkovej hodnote viac ako 17 miliárd forintov.
Nezávislé médiá tvrdia, že fond slúžil ako zdroj financií pre úzky okruh ľudí okolo Fideszu a zároveň ako neoficiálny fond na financovanie volebných kampaní strany.
„Až včera som pochopil, o čo v skutočnosti ide. Celé to poslúžilo ako zámienka na zaistenie serverov Fideszu,“ povedal Orbán pred sídlom strany.
Podľa bývalého premiéra ide o „politicky motivované právne konanie“, ktorého cieľom je ochromiť fungovanie Fideszu napriek tomu, že strana sa podľa jeho slov po volebnej porážke opäť posilňuje.
„Ak vláda konkurenčnej politickej sily zaistí server politickej strany, je to problém. Nemyslím si, že to treba vysvetľovať,“ dodal.
Po aprílových voľbách, v ktorých Orbána porazil proeurópsky konzervatívec Péter Magyar, nová vláda prijala sériu protikorupčných opatrení.
Zároveň presadila ústavné zmeny vrátane obmedzenia počtu funkčných období predsedu vlády, ktoré Orbánovi znemožňuje opätovne kandidovať, a začala odvolávať vysokých štátnych predstaviteľov, ktorých označuje za pozostatok predchádzajúcej vlády.
Fidesz označuje kroky novej vlády za autoritárske. Orbán v utorok večer zverejnil na sociálnej sieti Facebook „Deklaráciu odporu“, v ktorej súčasný politický systém označil za nelegitímny a prisľúbil, že proti „autoritárstvu“ využije všetky pokojné prostriedky.
Zdroj: SITA.sk - Orbán prešiel do protiútoku; obvinenia z korupcie sú podľa neho len snahou o likvidáciu Fideszu © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán v stredu obvinil prokuratúru, že vyšetrovanie podozrení z korupcie zneužila ako zámienku na zaistenie serverov jeho strany Fidesz. K razii v dátovom centre, kde boli uložené stranícke databázy, došlo v utorok.
Vyšetrovatelia preverujú hospodárenie štátneho Národného kultúrneho fondu. Podľa prokuratúry jeho rozhodovací orgán v rozpore s pravidlami schválil 1 079 grantov v celkovej hodnote viac ako 17 miliárd forintov.
Orbán včera pochopil
Nezávislé médiá tvrdia, že fond slúžil ako zdroj financií pre úzky okruh ľudí okolo Fideszu a zároveň ako neoficiálny fond na financovanie volebných kampaní strany.
„Až včera som pochopil, o čo v skutočnosti ide. Celé to poslúžilo ako zámienka na zaistenie serverov Fideszu,“ povedal Orbán pred sídlom strany.
Len politická motivácia
Podľa bývalého premiéra ide o „politicky motivované právne konanie“, ktorého cieľom je ochromiť fungovanie Fideszu napriek tomu, že strana sa podľa jeho slov po volebnej porážke opäť posilňuje.
„Ak vláda konkurenčnej politickej sily zaistí server politickej strany, je to problém. Nemyslím si, že to treba vysvetľovať,“ dodal.
Boj proti korupcii
Po aprílových voľbách, v ktorých Orbána porazil proeurópsky konzervatívec Péter Magyar, nová vláda prijala sériu protikorupčných opatrení.
Zároveň presadila ústavné zmeny vrátane obmedzenia počtu funkčných období predsedu vlády, ktoré Orbánovi znemožňuje opätovne kandidovať, a začala odvolávať vysokých štátnych predstaviteľov, ktorých označuje za pozostatok predchádzajúcej vlády.
Fidesz označuje kroky novej vlády za autoritárske. Orbán v utorok večer zverejnil na sociálnej sieti Facebook „Deklaráciu odporu“, v ktorej súčasný politický systém označil za nelegitímny a prisľúbil, že proti „autoritárstvu“ využije všetky pokojné prostriedky.
Zdroj: SITA.sk - Orbán prešiel do protiútoku; obvinenia z korupcie sú podľa neho len snahou o likvidáciu Fideszu © SITA Všetky práva vyhradené.
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