Streda 5.11.2025
Meniny má Imrich
Denník - Správy
05. novembra 2025
Noc divadiel 2025 bude 15. novembra s rekordnou účasťou
Tretia novembrová sobota bude patriť milovníkom divadla v akejkoľvek podobe, ponúkne od klasických hier cez muzikály, kabarety a performancie, tanec až po prehliadky zákulisia či koncerty.
Umelcov, divadlá a publikum naprieč Slovenskom spojí Noc divadiel v sobotu 15. novembra. V poradí 16. ročník celoslovenského podujatia európskeho významu má rekordnú účasť. Informoval o tom na stredajšej tlačovej konferencii Divadelný ústav, ktorý podujatie koordinuje. Do projektu sa tento rok zapojilo vyše 80 divadiel, umeleckých škôl a kultúrnych inštitúcií vo viac ako 30 mestách. Ide o najväčší počet v histórii slovenského podujatia.
Tretia novembrová sobota bude patriť milovníkom divadla v akejkoľvek podobe, ponúkne od klasických hier cez muzikály, kabarety a performancie, tanec až po prehliadky zákulisia či koncerty.
Spoločným motívom aktuálneho ročníka je heslo Toto dejstvo patrí nám, ktoré „pozýva k spolutvoreniu, spoločnému zážitku a objavovaniu krásy javiska z rôznych uhlov“. „Pripomína, že divadlo žije z prítomného okamihu, z energie, ktorú spolu vytvárame,“ dodáva Alžbeta Vakulová, poverená riaditeľka Divadelného ústavu. „Výberom hesla sme chceli posilniť väzbu medzi divákom a divadelníkmi na to, aby sme dosiahli spoločné myšlienky a to, že divadlo patrí nám všetkým,“ povedala pre 24hod.sk Vakulová k podujatiu, ktoré ponúkne pestrý program pre všetky generácie.
Rodiny s deťmi sa môžu tešiť na rozprávky, bábkové predstavenia a tvorivé dielne - napríklad v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici, v Divadle Rozprávkový Gašparko v Bratislave, v Divadle Concordia v Banskej Štiavnici alebo v Terchovskom národnom divadle v Terchovej, kde si účastníci budú môcť vyskúšať aj výrobu vlastnej bábky.
Na veľkých javiskách nebudú chýbať muzikály, napríklad na bratislavskej Novej scéne, v Divadle Jonáša Záborského v Prešove či v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde predstavia obľúbené tituly počas hudobného galavečera. Národné divadlo Košice prinesie moderné tanečné divadlo Hamlet. „Program divadiel v rôznych mestách bude rozšírený o predstavenia a performancie určené výhradne pre dospelé publikum,“ avizuje Matúš Hrnčiar z Divadelného ústavu. Upozornil aj na novootvorené Divadlo Poprad, ktoré návštevníkom ponúkne zážitkové prehliadky svojich priestorov i predstavenie Odamšeneodam.
Základné umelecké školy, konzervatóriá a ochotnícke súbory sa zapoja s pôvodnými inscenáciami, scénickým tancom aj recitačnými pásmami. „V menších mestách sa Noc divadiel stane aj oslavou komunitného a školského divadla,“ uzavrel Hrnčiar.
Program a zoznam zapojených subjektov nájdu záujemcovia na www.nocdivadiel.sk.
