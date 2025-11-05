Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.11.2025
 24hod.sk    Gala

05. novembra 2025

Najkrajšou ženou planéty je Češka


Tagy: Miss Earth

Česká republika má najkrajšiu ženu na svete. Medzinárodnú súťaž krásy Miss Earth vyhrala česká reprezentantka Natálie Puškinová. Oznámil to účet Miss ČR na svojom Instagrame, ...



philippines_miss_earth_54880 676x451 5.11.2025 (SITA.sk) - Česká republika má najkrajšiu ženu na svete. Medzinárodnú súťaž krásy Miss Earth vyhrala česká reprezentantka Natálie Puškinová. Oznámil to účet Miss ČR na svojom Instagrame, informuje portál TN.cz.


Dvadsaťjedenročná študentka marketingovej komunikácie na Karlovej univerzite sa v súťaži prebojovala z pôvodných 78 súťažiacich. Natálie sa už pred účasťou na Miss Earth angažovala v projektoch zameraných na udržateľnosť, plytvanie a nedostatok potravín alebo na prinášanie vzdelávacích programov do škôl deťom. Svoju novo nadobudnutú korunku si prevzala z rúk minuloročnej víťazky Austrálčanky Jessicy Laneovej.

Je to druhý prípad v pomerne krátkom čase, keď sa české dievča umiestnilo na prvom mieste v súťaži krásy. Pred dvoma rokmi vyhrala Krystyna Pyszková titul Miss World.


Zdroj: SITA.sk - Najkrajšou ženou planéty je Češka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Miss Earth
