Streda 5.11.2025
|Denník - Správy
05. novembra 2025
Najkrajšou ženou planéty je Češka
Česká republika má najkrajšiu ženu na svete. Medzinárodnú súťaž krásy Miss Earth vyhrala česká reprezentantka Natálie Puškinová. Oznámil to účet Miss ČR na svojom Instagrame, ...
5.11.2025 (SITA.sk) - Česká republika má najkrajšiu ženu na svete. Medzinárodnú súťaž krásy Miss Earth vyhrala česká reprezentantka Natálie Puškinová. Oznámil to účet Miss ČR na svojom Instagrame, informuje portál TN.cz.
Dvadsaťjedenročná študentka marketingovej komunikácie na Karlovej univerzite sa v súťaži prebojovala z pôvodných 78 súťažiacich. Natálie sa už pred účasťou na Miss Earth angažovala v projektoch zameraných na udržateľnosť, plytvanie a nedostatok potravín alebo na prinášanie vzdelávacích programov do škôl deťom. Svoju novo nadobudnutú korunku si prevzala z rúk minuloročnej víťazky Austrálčanky Jessicy Laneovej.
Je to druhý prípad v pomerne krátkom čase, keď sa české dievča umiestnilo na prvom mieste v súťaži krásy. Pred dvoma rokmi vyhrala Krystyna Pyszková titul Miss World.
