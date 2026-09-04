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04. septembra 2026
Nočná sova Zverev po ďalšom päťsetovom maratóne: Hrám dosť na h***o
Tagy: US Open
Emotívny večer zažil 40-ročný Francúz Gael Monfils. Jeho grandslamovú kariéru ukončil na Louis Armstrong Stadium 20-ročný Američan Learner Tien víťazstvom 6:3, 6:4, 6:3. Nemecký tenista
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4.9.2026 (SITA.sk) - Emotívny večer zažil 40-ročný Francúz Gael Monfils. Jeho grandslamovú kariéru ukončil na Louis Armstrong Stadium 20-ročný Američan Learner Tien víťazstvom 6:3, 6:4, 6:3.
Nemecký tenista Alexander Zverev zatiaľ na US Open nepredvádza výkony, s ktorými by bol spokojný, napriek tomu zostáva v hre o svoj prvý titul na tomto grandslamovom turnaji. Najvyššie nasadený hráč zdolal vo štvrtok Francúza Quentina Halysa po päťsetovej bitke 6:4, 4:6, 7:6 (3), 6:7 (3), 6:3. Na kurte strávil štyri hodiny a 33 minút a duel na Arthur Ashe Stadium sa skončil až v piatok o 2.15 h ráno.
Pre Zvereva to pritom bol druhý mimoriadne dlhý nočný zápas za sebou. Už v prvom kole potreboval päť setov na zdolanie 89. hráča sveta Lorenza Sonega a vtedy hral takmer do druhej hodiny ráno v stredu.
„Výkon bol, úprimne povedané, dosť na h***o, ale vyhral som, a to je najdôležitejšie,“ zhodnotil Zverev svoj postup cez 52. hráča svetového rebríčka. Fyzicky sa napriek dvom päťsetovým maratónom cíti dobre. Väčšie výhrady má k svojmu tenisu. „Fyzicky sa cítim dobre. Som hrdý na to, že som podľa mňa fyzicky dosť silný. Len dúfam, že v určitom momente začnem hrať lepší tenis,“ povedal.
Zverev našiel aj pomenovanie pre spôsob, akým zatiaľ v New Yorku postupuje. „Teraz vyhrávam škaredo. Aj vyhrávať škaredo a vtedy, keď nehráte skvelý tenis, je schopnosť. Myslím si, že tú som teraz dokonale zvládol,“ dodal.
Kým turnajová jednotka náročný večer prežila, viacerí favoriti mužského turnaja skončili. Tretí nasadený Kanaďan Felix Auger-Aliassime podľahol 50. hráčovi sveta Karenovi Chačanovovi 7:6 (5), 3:6, 2:6, 2:6. Kanaďana počas zápasu trápili fyzické problémy. „Myslel som si, že to možno prejde, ale neprešlo,“ povedal Auger-Aliassime, ktorý uviedol, že mal závraty a videl pred očami škvrny. V zápase urobil 47 nevynútených chýb vrátane ôsmich dvojchýb.
Vypadla aj nasadená šestka Alex de Minaur, ktorého Holanďan Botic van de Zandschulp zdolal 6:4, 7:5, 6:2. Holanďan už na US Open pripravil veľké prekvapenie v roku 2024, keď v druhom kole vyradil Carlosa Alcaraza.
O ďalší šok sa postaral až 123. hráč sveta Dane Sweeny. Austrálčan vyradil trinásteho nasadeného Taliana Lorenza Musettiho 3:6, 6:1, 6:2, 6:2 a prvýkrát v kariére postúpil do tretieho kola grandslamového turnaja.
V ženskej časti sa favoritkám darilo podstatne lepšie. Šampiónka US Open z roku 2023 Coco Gauffová zdolala bývalú svetovú dvojku Paulu Badosovú 6:4, 7:6 (5). Iga Swiateková si poradila s Nadiou Podoroskovou 6:3, 6:2 a dvojnásobná newyorská šampiónka Naomi Osaková prešla cez Kateřinu Siniakovú po výsledku 6:2, 5:7, 6:1.
Ďalej ide aj víťazka Australian Open a svetová dvojka Jelena Rybakinová, ktorá zdolala Jessicu Bouzasovú Maneirovú 6:2, 6:4. Mirra Andrejevová dovolila Nemke Eve Lysovej uhrať iba dva gemy a zvíťazila 6:0, 6:2. Dramatický postup zaznamenala Madison Keysová. Bývalá víťazka Australian Open odvrátila proti Anne Bondárovej päť mečbalov a napokon zvíťazila 5:7, 6:4, 7:6 (5).
Emotívny večer zažil 40-ročný Francúz Gael Monfils. Jeho grandslamovú kariéru ukončil na Louis Armstrong Stadium 20-ročný Američan Learner Tien víťazstvom 6:3, 6:4, 6:3. „Bola to dlhá cesta. Ste moje druhé najlepšie publikum. Paríž, samozrejme, neprekonáte, ale ste hneď za ním,“ odkázal Monfils newyorským fanúšikom.
Zdroj: SITA.sk - Nočná sova Zverev po ďalšom päťsetovom maratóne: Hrám dosť na h***o © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký tenista Alexander Zverev zatiaľ na US Open nepredvádza výkony, s ktorými by bol spokojný, napriek tomu zostáva v hre o svoj prvý titul na tomto grandslamovom turnaji. Najvyššie nasadený hráč zdolal vo štvrtok Francúza Quentina Halysa po päťsetovej bitke 6:4, 4:6, 7:6 (3), 6:7 (3), 6:3. Na kurte strávil štyri hodiny a 33 minút a duel na Arthur Ashe Stadium sa skončil až v piatok o 2.15 h ráno.
Pre Zvereva to pritom bol druhý mimoriadne dlhý nočný zápas za sebou. Už v prvom kole potreboval päť setov na zdolanie 89. hráča sveta Lorenza Sonega a vtedy hral takmer do druhej hodiny ráno v stredu.
„Výkon bol, úprimne povedané, dosť na h***o, ale vyhral som, a to je najdôležitejšie,“ zhodnotil Zverev svoj postup cez 52. hráča svetového rebríčka. Fyzicky sa napriek dvom päťsetovým maratónom cíti dobre. Väčšie výhrady má k svojmu tenisu. „Fyzicky sa cítim dobre. Som hrdý na to, že som podľa mňa fyzicky dosť silný. Len dúfam, že v určitom momente začnem hrať lepší tenis,“ povedal.
Schopnosť zvíťaziť škaredo
Zverev našiel aj pomenovanie pre spôsob, akým zatiaľ v New Yorku postupuje. „Teraz vyhrávam škaredo. Aj vyhrávať škaredo a vtedy, keď nehráte skvelý tenis, je schopnosť. Myslím si, že tú som teraz dokonale zvládol,“ dodal.
Kým turnajová jednotka náročný večer prežila, viacerí favoriti mužského turnaja skončili. Tretí nasadený Kanaďan Felix Auger-Aliassime podľahol 50. hráčovi sveta Karenovi Chačanovovi 7:6 (5), 3:6, 2:6, 2:6. Kanaďana počas zápasu trápili fyzické problémy. „Myslel som si, že to možno prejde, ale neprešlo,“ povedal Auger-Aliassime, ktorý uviedol, že mal závraty a videl pred očami škvrny. V zápase urobil 47 nevynútených chýb vrátane ôsmich dvojchýb.
Vypadla aj nasadená šestka Alex de Minaur, ktorého Holanďan Botic van de Zandschulp zdolal 6:4, 7:5, 6:2. Holanďan už na US Open pripravil veľké prekvapenie v roku 2024, keď v druhom kole vyradil Carlosa Alcaraza.
O ďalší šok sa postaral až 123. hráč sveta Dane Sweeny. Austrálčan vyradil trinásteho nasadeného Taliana Lorenza Musettiho 3:6, 6:1, 6:2, 6:2 a prvýkrát v kariére postúpil do tretieho kola grandslamového turnaja.
Ženským favoritkám sa darí
V ženskej časti sa favoritkám darilo podstatne lepšie. Šampiónka US Open z roku 2023 Coco Gauffová zdolala bývalú svetovú dvojku Paulu Badosovú 6:4, 7:6 (5). Iga Swiateková si poradila s Nadiou Podoroskovou 6:3, 6:2 a dvojnásobná newyorská šampiónka Naomi Osaková prešla cez Kateřinu Siniakovú po výsledku 6:2, 5:7, 6:1.
Ďalej ide aj víťazka Australian Open a svetová dvojka Jelena Rybakinová, ktorá zdolala Jessicu Bouzasovú Maneirovú 6:2, 6:4. Mirra Andrejevová dovolila Nemke Eve Lysovej uhrať iba dva gemy a zvíťazila 6:0, 6:2. Dramatický postup zaznamenala Madison Keysová. Bývalá víťazka Australian Open odvrátila proti Anne Bondárovej päť mečbalov a napokon zvíťazila 5:7, 6:4, 7:6 (5).
Emotívny večer zažil 40-ročný Francúz Gael Monfils. Jeho grandslamovú kariéru ukončil na Louis Armstrong Stadium 20-ročný Američan Learner Tien víťazstvom 6:3, 6:4, 6:3. „Bola to dlhá cesta. Ste moje druhé najlepšie publikum. Paríž, samozrejme, neprekonáte, ale ste hneď za ním,“ odkázal Monfils newyorským fanúšikom.
Zdroj: SITA.sk - Nočná sova Zverev po ďalšom päťsetovom maratóne: Hrám dosť na h***o © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: US Open
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