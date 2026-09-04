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04. septembra 2026
Verstappen čaká v Monze „bolesť“, Hamilton dostal znamenie osudu. Na motore svojho Ferrari našiel číslo 44
Tagy: F1 Formula 1 Monza VC Talianska
Ferrari zároveň počas víkendu oslavuje 30. výročie prvého domáceho víťazstva Michaela Schumachera z roku 1996. Dve veľké mená formuly 1 prichádzajú na Veľkú cenu Talianska s diametrálne ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Ferrari zároveň počas víkendu oslavuje 30. výročie prvého domáceho víťazstva Michaela Schumachera z roku 1996.
Dve veľké mená formuly 1 prichádzajú na Veľkú cenu Talianska s diametrálne odlišnými očakávaniami. Štvornásobný majster sveta Max Verstappen sa pripravil na náročný víkend, počas ktorého od svojho Red Bullu neočakáva zázraky. Sedemnásobný šampión Lewis Hamilton naopak verí, že v Monze mu môže pomôcť vylepšený motor Ferrari aj trochu šťastia. Pred víkendom navyše dostal znamenie, ktoré sám označil za osud.
„Bude to naozaj bolestivé,“ vyhlásil Verstappen. Podľa neho sú monoposty novej hybridnej éry pre Monzu neefektívne. Dlhé rovinky a vysoké rýchlosti si na talianskom okruhu vyžadujú viac výkonu než kdekoľvek inde. „Autá sú pre Monzu jednoducho neefektívne, ale nemá veľký zmysel zostávať negatívny. Je to tak, ako to je, a mentálne som sa na to pripravil. Viem, že tento víkend bude iný než to, na čo sme zvyknutí,“ povedal Verstappen.
Pre Holanďana ide o výrazný kontrast s minulým rokom. Vtedy v Monze získal pole position najrýchlejším kolom v histórii F1 a následne zvíťazil. Na talianskom okruhu triumfoval v troch z posledných štyroch rokov. Tentoraz však očakáva, že jazdci budú musieť počas každého kola šetriť energiu a kontrolovať svoje monoposty. „Musíte sledovať, koľko energie používate, a dávať si pozor, aby ste netlačili neustále,“ vysvetlil.
Verstappen navyše prichádza do Talianska po nevydarenej domácej Veľkej cene Holandska, z ktorej vypadol už v prvom kole. „Na neefektívnych tratiach máme jednoducho problém vyťažiť maximum z toho, čo máme, takže tu neočakávam žiadne zázraky a opäť to bude náročný víkend,“ povedal.
Upozornil tiež, že tímy na čele prinášajú vylepšenia. „Už predtým sme za nimi zaostávali, takže nie je dôvod očakávať, že poradie bude úplne iné. Musíme zostať realistickí a lepšie spoznať auto, aby sme vedeli, ktorým smerom sa vydať budúci rok,“ dodal šiesty muž priebežného poradia, ktorý má 112 bodov a na lídra Kimiho Antonelliho stráca 130 bodov.
Úplne inú atmosféru si pred víkendom užíva Hamilton. Štyridsaťjedenročný Brit prišiel na okruh v historickom Ferrari F40, po ktorom dlhší čas túžil. Z približne 1300 kusov vyrobených v rokoch 1987 až 1993 si chcel nájsť exemplár s nízkym počtom najazdených kilometrov a zaujímavým príbehom. Napokon ho objavil neďaleko továrne Ferrari v Maranelle. Predchádzajúci majiteľ na aute podľa Hamiltona prešiel z Maranella domov iba 69 kilometrov, zaparkoval ho a už na ňom nikdy nejazdil.
Najväčšie prekvapenie však prišlo pri rozoberaní vozidla. „Keď auto rozoberali... na motore bolo vyrazené číslo 44. Nemohol som tomu uveriť! Takže áno, veľmi to pôsobí ako osud,“ povedal Hamilton. Číslo 44 používa počas svojej kariéry vo formule 1. „Už nejaký čas som ho hľadal, s nízkym počtom kilometrov a s príbehom. Veľa ich bolo v aukciách, ale žiadne nebolo mimoriadne výnimočné alebo mali nanovo urobený lak. Chcel som nájsť čo najautentickejší kus,“ vysvetlil.
Hamilton sa rozhodol prísť s F40 priamo do historického areálu v Monze. „Myslel som si, že je to príležitosť poukázať na históriu Ferrari v ich vlastnej krajine a na ich vlastných pretekoch,“ povedal.
Ferrari zároveň počas víkendu oslavuje 30. výročie prvého domáceho víťazstva Michaela Schumachera z roku 1996. Hamilton môže v Monze dosiahnuť svoje prvé talianske víťazstvo vo farbách Ferrari a zároveň rekordné šieste celkovo. V súčasnosti sa o rekord piatich triumfov delí práve so Schumacherom.
Ferrari pred pretekmi potvrdilo aj vylepšenie motora. Hamilton sa pokúsi znížiť 59-bodový náskok lídra šampionátu Kimiho Antonelliho, ktorý bude po penalizácii za nasadenie novej pohonnej jednotky Mercedesu štartovať zo zadnej časti roštu. „Každá maličkosť pomôže. Je to krok vpred. Nie je to všetko, čo potrebujeme, ale vedeli sme, že to tak bude. Pevne verím, že máme na to, aby sme vyhrali,“ povedal Hamilton.
V Monze bude mať aj rodinnú podporu. „Je tu moja mama. Nemyslím si, že niekedy bola v Monze a určite nie s Ferrari. Chcel som, aby to zažila - a aby priniesla akýkoľvek kúzelný prach pre šťastie, ktorý môže priniesť,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Verstappen čaká v Monze „bolesť“, Hamilton dostal znamenie osudu. Na motore svojho Ferrari našiel číslo 44 © SITA Všetky práva vyhradené.
Dve veľké mená formuly 1 prichádzajú na Veľkú cenu Talianska s diametrálne odlišnými očakávaniami. Štvornásobný majster sveta Max Verstappen sa pripravil na náročný víkend, počas ktorého od svojho Red Bullu neočakáva zázraky. Sedemnásobný šampión Lewis Hamilton naopak verí, že v Monze mu môže pomôcť vylepšený motor Ferrari aj trochu šťastia. Pred víkendom navyše dostal znamenie, ktoré sám označil za osud.
„Bude to naozaj bolestivé,“ vyhlásil Verstappen. Podľa neho sú monoposty novej hybridnej éry pre Monzu neefektívne. Dlhé rovinky a vysoké rýchlosti si na talianskom okruhu vyžadujú viac výkonu než kdekoľvek inde. „Autá sú pre Monzu jednoducho neefektívne, ale nemá veľký zmysel zostávať negatívny. Je to tak, ako to je, a mentálne som sa na to pripravil. Viem, že tento víkend bude iný než to, na čo sme zvyknutí,“ povedal Verstappen.
Pre Holanďana ide o výrazný kontrast s minulým rokom. Vtedy v Monze získal pole position najrýchlejším kolom v histórii F1 a následne zvíťazil. Na talianskom okruhu triumfoval v troch z posledných štyroch rokov. Tentoraz však očakáva, že jazdci budú musieť počas každého kola šetriť energiu a kontrolovať svoje monoposty. „Musíte sledovať, koľko energie používate, a dávať si pozor, aby ste netlačili neustále,“ vysvetlil.
Hamilton na historickom Ferrari
Verstappen navyše prichádza do Talianska po nevydarenej domácej Veľkej cene Holandska, z ktorej vypadol už v prvom kole. „Na neefektívnych tratiach máme jednoducho problém vyťažiť maximum z toho, čo máme, takže tu neočakávam žiadne zázraky a opäť to bude náročný víkend,“ povedal.
Upozornil tiež, že tímy na čele prinášajú vylepšenia. „Už predtým sme za nimi zaostávali, takže nie je dôvod očakávať, že poradie bude úplne iné. Musíme zostať realistickí a lepšie spoznať auto, aby sme vedeli, ktorým smerom sa vydať budúci rok,“ dodal šiesty muž priebežného poradia, ktorý má 112 bodov a na lídra Kimiho Antonelliho stráca 130 bodov.
Úplne inú atmosféru si pred víkendom užíva Hamilton. Štyridsaťjedenročný Brit prišiel na okruh v historickom Ferrari F40, po ktorom dlhší čas túžil. Z približne 1300 kusov vyrobených v rokoch 1987 až 1993 si chcel nájsť exemplár s nízkym počtom najazdených kilometrov a zaujímavým príbehom. Napokon ho objavil neďaleko továrne Ferrari v Maranelle. Predchádzajúci majiteľ na aute podľa Hamiltona prešiel z Maranella domov iba 69 kilometrov, zaparkoval ho a už na ňom nikdy nejazdil.
Najväčšie prekvapenie však prišlo pri rozoberaní vozidla. „Keď auto rozoberali... na motore bolo vyrazené číslo 44. Nemohol som tomu uveriť! Takže áno, veľmi to pôsobí ako osud,“ povedal Hamilton. Číslo 44 používa počas svojej kariéry vo formule 1. „Už nejaký čas som ho hľadal, s nízkym počtom kilometrov a s príbehom. Veľa ich bolo v aukciách, ale žiadne nebolo mimoriadne výnimočné alebo mali nanovo urobený lak. Chcel som nájsť čo najautentickejší kus,“ vysvetlil.
Líder Antonelli na chvoste
Hamilton sa rozhodol prísť s F40 priamo do historického areálu v Monze. „Myslel som si, že je to príležitosť poukázať na históriu Ferrari v ich vlastnej krajine a na ich vlastných pretekoch,“ povedal.
Ferrari zároveň počas víkendu oslavuje 30. výročie prvého domáceho víťazstva Michaela Schumachera z roku 1996. Hamilton môže v Monze dosiahnuť svoje prvé talianske víťazstvo vo farbách Ferrari a zároveň rekordné šieste celkovo. V súčasnosti sa o rekord piatich triumfov delí práve so Schumacherom.
Ferrari pred pretekmi potvrdilo aj vylepšenie motora. Hamilton sa pokúsi znížiť 59-bodový náskok lídra šampionátu Kimiho Antonelliho, ktorý bude po penalizácii za nasadenie novej pohonnej jednotky Mercedesu štartovať zo zadnej časti roštu. „Každá maličkosť pomôže. Je to krok vpred. Nie je to všetko, čo potrebujeme, ale vedeli sme, že to tak bude. Pevne verím, že máme na to, aby sme vyhrali,“ povedal Hamilton.
V Monze bude mať aj rodinnú podporu. „Je tu moja mama. Nemyslím si, že niekedy bola v Monze a určite nie s Ferrari. Chcel som, aby to zažila - a aby priniesla akýkoľvek kúzelný prach pre šťastie, ktorý môže priniesť,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Verstappen čaká v Monze „bolesť“, Hamilton dostal znamenie osudu. Na motore svojho Ferrari našiel číslo 44 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: F1 Formula 1 Monza VC Talianska
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