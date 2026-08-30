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30. augusta 2026

Nočná streľba vo Švajčiarsku si vyžiadala jednu obeť, päť ľudí utrpelo zranenia – FOTO


Tagy: Obete Streľba

Podľa švajčiarskeho denníka Blick zazneli výstrely pred 3:00 ráno. K streľbe došlo v noci na nedeľu na dostihovej dráhe v Aarau, kde sa konalo každoročné podujatie Aarauer Rave. ...



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switzerland_shooting_7_641 676x451 30.8.2026 (SITA.sk) - Podľa švajčiarskeho denníka Blick zazneli výstrely pred 3:00 ráno.


K streľbe došlo v noci na nedeľu na dostihovej dráhe v Aarau, kde sa konalo každoročné podujatie Aarauer Rave. Miestna polícia najskôr informovala o „viacerých obetiach“ a na miesto vyslala rozsiahle bezpečnostné sily.

Podľa švajčiarskeho denníka Blick zazneli výstrely pred 3:00 ráno, teda približne hodinu po oficiálnom skončení technopárty. Na podujatí, ktoré sa začalo v sobotu o 15:00 a skončilo v nedeľu o 2:00, sa zúčastnilo približne 3 500 ľudí.

Policajná hovorkyňa Vanessa Rumpold uviedla, že incident sa odohral na dostihovej dráhe, kde sa akcia konala. „V rámci veľkej skupiny ľudí padlo niekoľko výstrelov,“ povedala. Jeden zo svedkov podľa denníka opísal aj dávky zo strelnej zbrane.

Polícia neskôr spresnila, že pri streľbe zahynul jeden človek a ďalších päť utrpelo zranenia, pričom niektorí z nich sú vo vážnom stave.

„Pátranie po páchateľoch, ktorých totožnosť v súčasnosti nie je známa, pokračuje,“ uviedla polícia. Motív útoku ani jeho presné okolnosti zatiaľ nie sú známe.


Zdroj: SITA.sk - Nočná streľba vo Švajčiarsku si vyžiadala jednu obeť, päť ľudí utrpelo zranenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obete Streľba
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