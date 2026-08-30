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30. augusta 2026
Plán obnovy nemusí Slovensko vyčerpať celý. Drucker pripustil stratu časti peňazí
Zároveň zdôraznil, že v tejto súvislosti nie je možné hľadať nejakého konkrétneho vinníka. Slovensko možno príde o nejaké peniaze z Plánu obnovy a ...
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30.8.2026 (SITA.sk) - Zároveň zdôraznil, že v tejto súvislosti nie je možné hľadať nejakého konkrétneho vinníka.
Slovensko možno príde o nejaké peniaze z Plánu obnovy a odolnosti. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to pripustil minister školstva a podpredseda vlády pre Plán obnovy Tomáš Drucker (Hlas-SD). Zároveň zdôraznil, že v tejto súvislosti nie je možné hľadať nejakého konkrétneho vinníka.
„Sú to projekty takého veľkého rozsahu, ktoré nezvládol ten sektor absorbovať," skonštatoval minister. Slovensko však podľa neho nebude sankcionované výrazne. „Možno prídeme o nejakú časť peňazí, pretože sme nedokázali naplniť niektoré ukazovatele v čerpaní," doplnil Drucker s tým, že by mohlo ísť napríklad o oblasť dopravy. Dodal však, že by malo ísť o „veľmi malé peniaze".
Zdroj: SITA.sk - Plán obnovy nemusí Slovensko vyčerpať celý. Drucker pripustil stratu časti peňazí © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko možno príde o nejaké peniaze z Plánu obnovy a odolnosti. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to pripustil minister školstva a podpredseda vlády pre Plán obnovy Tomáš Drucker (Hlas-SD). Zároveň zdôraznil, že v tejto súvislosti nie je možné hľadať nejakého konkrétneho vinníka.
„Sú to projekty takého veľkého rozsahu, ktoré nezvládol ten sektor absorbovať," skonštatoval minister. Slovensko však podľa neho nebude sankcionované výrazne. „Možno prídeme o nejakú časť peňazí, pretože sme nedokázali naplniť niektoré ukazovatele v čerpaní," doplnil Drucker s tým, že by mohlo ísť napríklad o oblasť dopravy. Dodal však, že by malo ísť o „veľmi malé peniaze".
Zdroj: SITA.sk - Plán obnovy nemusí Slovensko vyčerpať celý. Drucker pripustil stratu časti peňazí © SITA Všetky práva vyhradené.
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