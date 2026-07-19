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19. júla 2026

Počul ženský krik, vybehol na ulicu a postrelili ho. Na následky zranení zomrel mladý futbalista


Tagy: Úmrtie Vojna v Pásme Gazy

Palestínska futbalová asociácia obvinila izraelské sily zo streľby na Fadiho Hamdallaha al-Nassana, keď osadníci 11. júla zaútočili na dedinu. Sedemnásťročný palestínsky futbalista zomrel týždeň ...



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19.7.2026 (SITA.sk) - Palestínska futbalová asociácia obvinila izraelské sily zo streľby na Fadiho Hamdallaha al-Nassana, keď osadníci 11. júla zaútočili na dedinu.


Sedemnásťročný palestínsky futbalista zomrel týždeň po tom, čo bol postrelený počas útoku izraelských osadníkov na okupovanom Západnom brehu Jordánu, uviedli úradníci a príbuzní.

Desiatky smútiacich oblečených v čiernom odniesli telo Fadiho Hamdallaha al-Nassana – hráča klubu Al-Mughayyir a člena palestínskeho národného mládežníckeho tímu – z Palestínskeho zdravotníckeho komplexu v Ramalláhu do jeho dediny na pohreb.

Palestínska futbalová asociácia obvinila izraelské sily zo streľby na al-Nassana, keď osadníci 11. júla zaútočili na dedinu. Mladý hráč bol údajne postrelený do stehna. Noha mu bola amputovaná a neskôr na následky zranení zomrel.

Bol obľúbený


"Miloval futbal. Keď osadníci zaútočili, počul krik dievčat a žien. Išiel na miesto útoku a zabili ho," povedal agentúre AFP jeho otec Hamdallah Al-Nassan.

Matka tínedžera Hanan al-Nassanová uviedla, že jej syn bol v dedine obľúbený. "Bol dobrým študentom aj športovcom. Všetci ho mali radi. Nech ho Boh prijme ako mučeníka."

Palestínska oficiálna tlačová agentúra Wafa informovala, že dvoch ďalších obyvateľov zasiahli gumené projektily vystrelené izraelskými silami, zatiaľ čo 10-ročného chlapca zasiahol do hlavy omračujúci granát.

Množstvo zabitých


Od začiatku vojny v Gaze v októbri 2023 Organizácia Spojených národov hlási prudký nárast násilia pripisovaného izraelským osadníkom na Západnom brehu Jordánu.

Izraelskí vojaci alebo osadníci zabili od októbra 2023 najmenej 1 088 Palestínčanov, vrátane militantov aj civilistov, podľa údajov palestínskeho ministerstva zdravotníctva.

Oficiálne izraelské údaje ukazujú, že od začiatku vojny v Gaze bolo pri palestínskych útokoch zabitých najmenej 46 Izraelčanov, vojakov aj civilistov.


Zdroj: SITA.sk - Počul ženský krik, vybehol na ulicu a postrelili ho. Na následky zranení zomrel mladý futbalista © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Úmrtie Vojna v Pásme Gazy
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