 24hod.sk    Z domova

07. marca 2026

Nočný požiar sa skončil tragicky, v dome v Trnovci nad Váhom zomreli dvaja ľudia – FOTO


Požiar rodinného domu v Trnovci nad Váhom neprežili dve osoby. O tragédii informovala nitrianska polícia. Ako spresnila, policajti z ...



648502524_1340929311416276_2051968768007478107_n 676x507 7.3.2026 (SITA.sk) - Požiar rodinného domu v Trnovci nad Váhom neprežili dve osoby. O tragédii informovala nitrianska polícia. Ako spresnila, policajti z Močenku boli v nočných hodinách vyslaní k požiaru rodinného domu do obce Trnovec nad Váhom, konkrétnejšie do časti Horný Jatov.


V dôsledku požiaru sa strecha rodinného domu prepadla dovnútra. V dome našli dve osoby, z čoho jedna mala 67 rokov a jedna 63. Ani jedna z nich už však nejavila známky života. Na mieste tragédie bol aj zisťovateľ príčin požiarov, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie. Vo veci sa začalo trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.


Zdroj: SITA.sk

