 24hod.sk    Z domova

07. marca 2026

Policajtov Ďurku a Čurillu pustil sudca na slobodu, pred súdom sa spolu s nimi tešili rodina a blízki



Sudca zároveň spochybnil opodstatnenosť vzneseného obvinenia a deklarovaných dôvodov väzby.



Policajtov Ďurku a Čurillu pustil sudca na slobodu, pred súdom sa spolu s nimi tešili rodina a blízki

Policajtov Jána Č. a Pavla Ď., ktorých Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) zadržal v rámci akcie Kajúcnik, nevzal Mestský súd Bratislava I v piatok večer do väzby, ale prepustil ich na slobodu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že návrh na väzobné stíhanie bol prokurátorom podaný na nepríslušný súd. Sudca zároveň spochybnil opodstatnenosť vzneseného obvinenia a deklarovaných dôvodov väzby. Prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej rozhodne Krajský súd v Bratislave 16. marca. Informoval o tom hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.


Návrh na väzbu, ktorý podal prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave, mal byť podľa Adamčiaka podaný na súd v príslušnosti tohto prokurátora. „Z tohto dôvodu nemohlo byť rozhodnutie iné, ako okamžité prepustenie obvinených na slobodu,“ podotkol hovorca. Zároveň uviedol, že sudca spochybnil opodstatnenosť vzneseného obvinenia a deklarovaných dôvodov väzby.

Podnet na väzobné stíhanie policajtov Jána Č. a Pavla Ď., ktorí sú obvinení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a vydierania, dal vyšetrovateľ ÚIS z kolúznych dôvodov. Obával sa teda, že by mohli ovplyvňovať svedkov, znalcov, spoluobvinených či inak mariť vyšetrovanie. Prokurátor sa s podnetom stotožnil a podal návrh na väzbu na súd vo štvrtok (5. 3.) ráno.

V rámci akcie Kajúcnik policajná inšpekcia v utorok (3. 3.) zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenia z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou. Ostatných zadržaných vrátane prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Š. či policajtov Branislava D., Róberta M. a Romana S. v stredu (4. 3.) po výsluchu prepustili. Stíhaní budú na slobode.


