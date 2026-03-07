Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 7.3.2026
 Z domova

07. marca 2026

Slovensko evakuovalo ďalších ľudí z Blízkeho východu. Do Bratislavy priletelo 121 osôb, väčšina sú Slováci


Slovensko v piatok úspešne zrealizovalo tri evakuačné lety z Blízkeho východu. Informovalo o tom



(SITA.sk) -



Slovensko v piatok úspešne zrealizovalo tri evakuačné lety z Blízkeho východu. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí. Slovákov do Bratislavy priviezli z ománskeho Maskatu a jordánskeho Ammánu. Reaptriáciu spoločne koordinovali rezort diplomacie, ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany. Z Blízkeho východu tak evakuovali ďalších 121 osôb, z čoho 79 bolo občanov SR.

Ľudí priviezli z Jordánska aj Ománu


Na palube vojenského špeciálu rezortu obrany z jordánska sa nachádzalo 39 občanov a na menšom vojenskom špeciáli sa domov vrátilo 12 ľudí z Ománu. Ďalších 70 občanov prepravil z Ománu na Slovensko odložený let vládneho špeciálu Ministerstva vnútra SR, ktorý vo štvrtok 5. marca znemožnila zrealizovať preťaženosť letiska v Maskate.

„Po intenzívnej komunikácii s miestnymi orgánmi a zahraničnými partnermi sa podarilo zabezpečiť všetky potrebné povolenia na jeho realizáciu,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) doplnil, že let sa podarilo zrealizovať vďaka maximálnemu nasadeniu všetkých zúčastnených, a to aj napriek administratívnej a logistickej náročnosti.

„Situácia sa aj naďalej vyvíja a mení doslova z hodiny na hodinu, robíme však všetko pre to, aby sme z krízových oblastí dostali čo možno najvyšší počet občanov,“ povedal Blanár. Medzi prepravenými osobami bolo aj 27 občanov z Českej republiky. Na palubách lietadiel sa ďalej nachádzali aj občania Bulharska, Cypru, Islandu, Lotyšska, Rakúska a Ukrajiny.

Do Maskatu vyslali konzulárno-krízový tím


Rezort diplomacie pripomenul, že v piatok 6. marca súčasne do ománskeho Maskatu vyslali aj šesťčlenný konzulárno-krízový tím, ktorý bude priamo na letisku pomáhať pri organizácii repatriačných letov a asistovať Slovákom pri odbavení a nástupe do lietadiel. Tím tvoria dvaja konzuli rezortu diplomacie a štyria zamestnanci ministerstva obrany vrátane psychológa a zdravotnej sestry.

Od začiatku evakuačných operácií tak Slovensko vykonalo už deväť repatriačných letov. Do bezpečia bolo prepravených 368 osôb, z čoho 258 bolo Slovákov. „Počas víkendu a pondelka je nateraz plánovaných ďalších päť letov," informovalo ministerstvo zahraničných vecí, ktoré naďalej hľadá možnosti pre zintenzívnenie evakuácie v závislosti od bezpečnostnej situácie a kapacitných možností tranzitných krajín.







Zdroj: SITA.sk

