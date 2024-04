Nominácia Harabina do Súdnej rady bude problematická, Gašpar vidí prekážku v zhode koaličných strán (video)

Problematická zhoda všetkých troch strán

Svojský odborník v oblasti justície

23.4.2024 (SITA.sk) - Na osobe Štefana Harabina sa bude musieť nájsť politická dohoda, myslí si poslanec parlamentu Tibor Gašpar Smer-SD ) o nominácii bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR a neúspešného prezidentského kandidáta Štefana Harabina za člena Súdnej rady SR.Na tento post ho chce nominovať koaličná Slovenská národná strana SNS ), o čom informoval jej poslanec Rudolf Huliak . Harabin podľa medializovaných informácií nomináciu prijal. Gašpar ďalej uviedol, že ak sa politická zhoda nenájde, bude potrebné hľadať iného kandidáta.„Ako odborníka ho absolútne nespochybňujem. Na druhej strane, keďže ide o nominanta za parlament, tak nevyhnutne sa bude musieť koalícia dohodnúť na takých menách, ktoré budú akceptovať všetky tri koaličné strany," vyjadril sa. Dodal, že v tejto chvíli nevie povedať, či to bude práve Harabin.„Práveže si nemyslím, že to takto je," reagoval Gašpar na otázku, či v Harabinovom prípade ide o meno, ktoré by mohli akceptovať všetky koaličné strany.„Tá zhoda v jeho osobe asi bude veľmi problematická," myslí si poslanec. Poznamenal však, že pre neho osobne by to bol akceptovateľný kandidát.„Je svojský v niektorých svojich názoroch, ale rozhodne si myslím, že je to odborník v oblasti justície," vraví. Gašpar pripustil, že jedným z problematických aspektov by mohla byť Harabinova dvojnásobná prezidentská kandidatúra, či jeho pôsobenie v strane Vlasť Poslanec nechcel špekulovať o tom, či je Harabinova nominácia výsledkom politickej dohody so SNS v súvislosti s prezidentskými voľbami (predseda SNS Andrej Danko , ktorý sa o post prezidenta tiež uchádzal, sa pred prvým kolom volieb vzdal v prospech Harabina - pozn. SITA).„Pre mňa to bolo trošku prekvapením, keď som sa dozvedel, že aká nominácia by mohla byť zo strany SNS," priznal.