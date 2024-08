Nominácia Slovenska na Estónsko a Azerbajdžan je známa, tréner Calzona povolal 27 hráčov (video)

Byť čo naďalej v Lige národov

Aké zápasy ich čakajú?





Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na septembrové zápasy Ligy národov 2024/2025:

Brankári: Martin Dúbravka, Marek Rodák, Henrich Ravas

Obrancovia: Peter Pekarík, Michal Tomič, Norbert Gyömbér, Denis Vavro, Ľubomír Šatka, Milan Škriniar, Adam Obert, Dávid Hancko, Samuel Kozlovský

Stredopoliari: Stanislav Lobotka, Peter Pokorný, Juraj Kucka, Ondrej Duda, László Bénes, Tomáš Rigo, Matúš Bero

Útočníci: Lukáš Haraslín, Dávid Ďuriš, Leo Sauer, Ľubomír Tupta, Ivan Schranz, Tomáš Suslov, Dávid Strelec, Róbert Boženík





29.8.2024 (SITA.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nominoval na septembrové súboje proti výberom Estónska a Azerbajdžanu v 1. skupine C-divízie európskej Ligy národov 2024/2025 dovedna 27 hráčov - troch brankárov, deviatich obrancov, siedmich stredopoliarov a ôsmich útočníkov.Slováci vstúpia do nasledujúcej edície LN duelom v estónskom Talline (streda 5. septembra o 20.45 h SELČ), následne privítajú v Košiciach výber Azerbajdžanu (8. septembra o 18.00 h SELČ).„Už desať dní mám vysoký adrenalín. Nevedel som sa dočkať návratu na Slovensko. V súvislosti s týmito zápasmi musíme zabudnúť, čo bolo na ME a pripraviť sa na to, že nás čaká iná súťaž. Musíme si zadať nový cieľ - dostať sa čo najďalej aj v Lige národov. Musíme hrať tak, aby sme dosiahli maximum z tých cieľov, ktoré si dáme," poznamenal Calzona.V menoslove figuruje tradičná kostra národného mužstva, ktorá sa predstavila i na nedávnych majstrovstvách Európy v Nemecku. V národnom tíme sa však po dlhšom čase objavuje obranca Ľubomír Šatka z tureckého Samsunsporu, ktorého v ostatných mesiacoch trápili zdravotné problémy. Calzona povolal i obrancu AS Trenčín Samuela Kozlovského či stredopoliar Peter Pokorný z poľského Slasku Vroclav.„Potrebujeme pracovať aj s mladými hráčmi a sústrediť sa na budúcnosť reprezentácie. Čo sa týka Pokorného, rozhodli sme sa pre neho, pretože hrá na podobnej pozícii ako Hrošovský, ktorý v nominácii tentoraz nie je, pretože čakajú prírastok do rodiny. Pokorný hráva v klube pravidelne a na základe toho, ako bude pracovať, je len na ňom, či to bude aj na ďalších zrazoch," povedal Calzona.V septembri Slováci odohrajú spomenuté dve stretnutia LN, v októbri ďalšie dve a v novembri zostávajúce dve. Víťaz skupiny si zaistí priamy postup do B-divízie, tím zo 4. priečky zostúpi do D-divízie alebo absolvuje baráž.Šancu postúpiť nahor získa aj druhý tím, ktorý nastúpi v play-off proti jednému z tretích výberov v skupinách B-divízie. Baráž medzi divíziami A a B aj B a C sa rovnako ako štvrťfinále A-divízie uskutoční v marci 2025, najlepšie kvarteto zabojuje o trofej úvode júna 2025 a baráž medzi divíziami C a D je naplánovaná na marec 2026.