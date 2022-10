Ronaldo oslávil návrat do kádra United gólom, Ten Hag: Prídu ďalšie

Cristiano Ronaldo prispel po návrate do kádra futbalistov Manchestru United gólom k potvrdeniu postupu svojho tímu do vyraďovacej fázy Európskej ligy. Vo štvrtok spečatil domáci triumf 3:0 nad Šeriffom Tiraspoľ v 81. minúte. Tréner Erik ten Hag ho cez víkend vyradil z tímu na duel s Chelsea, keďže portugalský útočník odmietol nastúpiť z lavičky náhradníkov minulý týždeň proti Tottenhamu a odišiel predčasne do kabíny.





"Je skvelé, že sa strelecky presadil. Tento gól potreboval a som presvedčený o tom, že prídu ďalšie. Snažil sa, tvoril, tím tvoril pre neho a všetci dobre vieme, že má zakončovateľské schopnosti. Nikdy sa nevzdá a to je jeho prednosť počas celej kariéry. Dnes za to dostal odmenu," povedal o Ronaldovi po zápase Ten Hag, ktorý ponúkol debut v základnej zostave iba 18-ročnému argentínskemu krídelníkovi Alejandrovi Garnachovi. Manchester mal od začiatku herne navrch, pred Ronaldom sa do streleckej listiny zapísali Diogo Dalot a Marcus Rashford.Manchester United bude na budúci týždeň bojovať v priamom súboji o prvú priečku a istú účasť v osemfinále EL na ihrisku Realu Sociedad San Sebastian. Španielsky tím vyhral na štadióne Omonie Nikózia 2:0 a je bez straty bodu na čele E-skupiny. "Červení diabli" zaostávajú o tri body a na prvenstvo v skupine potrebujú v Baskicku vyhrať, v opačnom prípade budú na jar hrať v play off o účasť v osemfinále súťaže proti niektorému z tímov vypadávajúcich z Ligy majstrov.Okrem Ronaldovho gólu zaujali vo štvrtkovom dueli so Šeriffom aj loptové zručnosti Antonyho, ktorými sa snažil baviť divákov, no stali sa aj terčom kritiky zo strany bývalých hráčov. Viacnásobnú otočku s loptou na nohe v podaní Brazílčana napríklad Robbie Savage označil za "trápnu" a Paul Scholes považuje predvádzanie sa Antonyho za "smiešne". Tréner Ten Hag vystriedal 22-ročného hráča už v prestávke po prvom polčase, no za svojho zverenca sa po stretnutí postavil. "Nemám s tým problém, pokiaľ to je funkčné a nestratí pri tom loptu. Ak splní úlohy a predvedie pri tom aj nejaký trik, tak je to fajn. Ak však urobí trik iba pre trik, tak ho usmerním," odkázal holandský kormidelník.