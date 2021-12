Nomináciám na filmové ceny Zlatý glóbus vládnu snímky Belfast a Sila psa

79. ročník udeľovania cien Zlatý glóbus



prehľad nominácií



FILMYNajlepší film - drámaBelfastCODADunaKing RichardSila psaCyranoDon't Look UpLicorice PizzaTick, Tick … Boom!West Side StoryMahershala Ali - Swan SongJavier Bardem - Being the RicardosBenedict Cumberbatch - Sila psaWill Smith - King RichardDenzel Washington - The Tragedy of MacbethJessica Chastain - Očami Tammy FayeOlivia Colman - Temná dcéraNicole Kidman - Being the RicardosLady Gaga - Klan GucciKristen Stewart - SpencerLeonardo DiCaprio - Don't Look UpPeter Dinklage - CyranoAndrew Garfield - Tick, Tick … Boom!Cooper Hoffman - Licorice PizzaAnthony Ramos - In the HeightsMarion Cotillard - AnnetteAlana Haim - Licorice PizzaJennifer Lawrence - Don't Look UpEmma Stone - CruellaRachel Zegler - West Side StoryBen Affleck - The Tender BarJamie Dornan - BelfastCiarán Hinds - BelfastTroy Kotsur - CODAKodi Smit-McPhee - Sila psaCaitríona Balfe - BelfastAriana DeBose - West Side StoryKirsten Dunst - Sila psaAunjanue Ellis - King RichardRuth Negga - PassingKenneth Branagh - BelfastJane Campion - Sila psaMaggie Gyllenhaal - Temná dcéraSteven Spielberg - West Side StoryDenis Villeneuve - DunaPaul Thomas Anderson - Licorice PizzaKenneth Branagh - BelfastJane Campion - Sila psaAdam McKay - Don't Look UpAaron Sorkin - Being the RicardosAlexandre Desplat - Francúzska depeša Liberty, Kansas Evening SunGermaine Franco - Encanto: Čarovný svetJonny Greenwood - Sila psaAlberto Iglesias - Paralelné matkyHans Zimmer - DunaBe Alive - z filmu King RichardDos Orugitas - z filmu from Encanto: Čarovný svetDown to Joy - z filmu BelfastHere I Am (Singing My Way Home) - z filmu RespectNo Time to Die - z filmu Nie je čas zomrieťEncanto: Čarovný svetUtiecťLucaMoja afganská rodinaRaya a posledný drakKupé č. 6Doraibu mai káBožia rukaHrdinaParalelné matkyTELEVÍZIALupinThe Morning ShowPoseSquid GameBoj o mocVeľkáHacksOnly Murders in the BuildingReservation DogsTed LassoDopesickAmerican Crime Story - ImpeachmentSlúžkaMare z EasttownuPodzemná železnicaBrian Cox - Boj o mocJung-jae Lee - Squid GameBilly Porter - PoseJeremy Strong - Boj o mocOmar Sy - LupinUzo Aduba - V odbornej starostlivostiJennifer Aniston - The Morning ShowChristine Baranski - Dobrý bojElisabeth Moss - Príbeh služobníčkyMj Rodriguez - PoseAnthony Anderson - Black-ishNicholas Hoult - VeľkáSteve Martin - Only Murders in the BuildingMartin Short, Only Murders in the BuildingJason Sudeikis - Ted LassoHannah Einbinder - HacksElle Fanning - VeľkáIssa Rae - NesvojaTracee Ellis Ross - Black-ishJean Smart - HacksPaul Bettany - WandaVisionOscar Isaac - Scény z manželského životaMichael Keaton - DopesickEwan McGregor - HalstonTahar Rahim - HadJessica Chastain - Scény z manželského životaCynthia Erivo - Génius: ArethaElizabeth Olsen - WandaVisionMargaret Qualley - SlúžkaKate Winslet - Mare z EasttownuBilly Crudup - The Morning ShowKieran Culkin - Boj o mocMark Duplass - The Morning ShowBrett Goldstein - Ted LassoYeong-su Oh - Squid GameJennifer Coolidge - Biely lotosKaitlyn Dever - DopesickAndie MacDowell - SlúžkaSarah Snook - Boj o mocHannah Waddingham - Ted Lasso