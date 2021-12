Video: Smola a Hrušky vydali nový album Audiostatusy a klip Víno Ženy Spev

Koncepčný album spája reflexia na aktuálne témy a obraz doby. Ťažký boj s vírusom, polarizácia spoločnosti, výrazné zmeny v zabehnutom živote, kontrastné vnímanie celosvetového problému či arytmia nášho umeleckého srdca. Prevažnú väčšinu pesničiek vyplnili témy a situácie, ktoré vznikali počas uplynulých dvoch rokov a boli súčasťou tzv. korona-špeciálu. Prostredníctvom takto tvorených skladieb kapela komunikovala a pravidelne sa vyjadrovala k dianiu na Slovensku už aj pred, no hlavne počas tejto zdrvujúcej pandémie.

„Album Audiostatusy nebol v pláne, o to viac ma teší, že aj po 20 rokoch skladania pesničiek som sám seba prekvapil. Siahol som po nečakaných témach, objavil spôsob ako sa vyjadriť a zároveň pobaviť. Album obsahuje súbor skladieb, ktoré sú okamžitou reakciou na vzniknuté udalosti za posledné roky. Namiesto toho aby som písal siahodlhé statusy na sociálne siete, ušetril som nervy, a energiu vložil do hudby a slov. Spolu s manažérom sme vymysleli termín pre tieto zhudobnené vyjadrenia, zadefinovali tým koncept s názvom nového albumu a začali na tom intenzívne pracovať. Pieseň Nasaďme si Hrušky bola prvou slovenskou virálnou skladbou, ktorá popisovala nástup pandémie a rúšok do našich životov. Narážky, bonmoty, recesia, čierny humor či politická satira sú súčasťou skladieb, ktoré reflektujú prvú, druhú i tretiu vlnu. To všetko nájdu fanúšikovia v skladbách Kvások a Ja, Otužujem, Vakcína, Kĺzavý Medián a Nepokazme si to. Dve skladby som venoval mojím obľúbeným športom. Virálny hit Hokejové Emócie reagoval na vystúpenie našich hokejistov na majstrovstvách sveta v domácom prostredí a zisk kryštálového glóbusu Petry Vlhovej som oslávil pesničkou Snehová Kráľovná. Skladby Asistent(ka) a Voľby budú každý deň sú reakciou na enormne zvýšené úsilie politikov pred voľbami a lacné kupovanie si voličov. Online vyučovanie mi bolo inšpiráciou pre zloženie pesničky Matura 2. Zákaz verejných vystúpení a prekladanie koncertov je zachytené v novinke Víno Ženy Spev s hosťujúcou českou legendou Totální Nasazení, s ktorou sme už dvakrát presúvali spoločné turné. Verím, že budúci rok sa to už podarí. Neviem sa dočkať, kedy budeme môcť opäť naživo hrať a baviť ľudí na koncertoch.“, priblížil priebeh tvorby frontman kapely Spoko Kramár.

Audiostatusové spolupráce a hostia

Poďakovanie patrí všetkým hosťom a spolupracovníkom, ktorí sa na tvorbe albumu podieľali. O výstižný návrh obalu a typografiu albumu sa postarala talentovaná ilustrátorka a tatérka Linda Červeňanská zo štúdia Our Future Tattto v Brne. Kapele sa osvedčila spolupráca s dvorným kameramanom Pavlom Vargom, ktorý sa za posledné roky stal súčasťou hruškáckeho tímu. Takmer všetky skladby z nového albumu majú svoj vlastný klip. Najnovší vizuál k skladbe Ženy Víno Spev sa natáčal v legendárnej pražskej Lucerne, kde bola kapela pozvaná ako hosť pri príležitosti 30. výročia vzniku českej spriatelenej kapely Totálni Nasazení. Okrem toho sa môžu fanúšikovia tešiť ešte na jednu videonovinku Unikli mi fotky, na ktorej sa aktuálne pracuje a tá uzavrie tento audiostatusový vizuálny koncept. Celý nahrávací proces sa realizoval v domácom štúdiu Spoko Music studio, následne sa ladilo, mixovalo a mastrovalo v nahrávacom štúdiu u Pavla Fecíka v Recording Studio 11.11. V neposlednom rade patrí poďakovanie naším priateľom a skvelým hudobným hosťom - Mirka Miškechová, Nasratá žena, Sváťa Šváb, PP Cvok, Michal Kováčik, Martin Pisko, Alex Kramár, Gregor Macejko a Pavol Fecík.

Budúci rok oslávi kapela 25 rokov pôsobenia na hudobnej scéne

Audiostatusy sú začiatkom osláv, ktoré kapela chystá v roku 2022. Pri príležitosti 25. výročia vzniku kapely si hudobní recesisti zo Spiša pripravili pre svojich fanúšikov viacero prekvapení. Skladby z nového albumu v špeciálnom programe a aranžmánoch počas jarného akustického turné, ktoré začne veľkým koncertom na domácej pôde v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi. Záver budúceho roka bude patriť spomínanému spoločnému turné s kapelou Totálni Nasazení. Naplánovaných je dvanásť koncertov na Slovensku a v Čechách. Klubové turné Totálni Hrušky tour 2022 obíde miesta, ktoré sú významnou súčasťou osláv 25. výročia a kariéry kapely Smola a Hrušky: Bratislava – Randal music club , Žilina – Smer klub 77, Košice – Collosseum club, Prešov - Stromoradie, Nové Mesto nad Váhom – Klub za rampami a Púchov – Queens pub.

V tejto bez koncertnej dobe budeme veľmi vďační za podporu kúpou nášho nového albumu a trička Audiostatusy a taktiež podporou na streamovacích platformách. Ďakujeme!