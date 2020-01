Samsung predstavuje Galaxy XCover Pro: štíhly a odolný smartfón pre profesionálne využitie v náročných podmienkach

Spoločnosť Samsung Electronics predstavila nový model Galaxy XCover Pro, smartfón určený pre profesionálne využitie v náročných podmienkach v mnohých odboroch. V kategórii profesionálnych smartfónov posúva Galaxy XCover Pro latku kvality na vyššiu úroveň – je odolný, ale zároveň štýlový, a jeho ovládanie a výkon je možné v mnohých ohľadoch prispôsobiť potrebám situácie. Základné parametre vychádzajú zo súčasných štandardov radu Samsung Galaxy, takže sa záujemcovia môžu tešiť na veľký a kvalitný displej, batériu s dlhou výdržou a spoľahlivou bezpečnostnou platformu Samsung Knox. Okrem toho je samozrejme nový XCover Pro vybavený celým radom hardvérových a softvérových riešení, ktoré umožňujú špeciálne využitie v rôznych profesionálnych situáciách – okrem iného je možné ho použiť ako vysielačku na platforme Microsoft Teams. Galaxy XCover Pro bude na Slovensku dostupný v prvej polovici februára za odporúčanú maloobchodnú cenu 499 Eur.

„Galaxy XCover Pro je výsledkom dlhodobých a rastúcich investícií Samsungu do B2B trhu,“ vyhlásil DJ Koh, prezident a generálny riaditeľ divízie IT a mobilných komunikácií spoločnosti Samsung Electronics. „Podľa nás čakajú tento trh v roku 2020 výrazné zmeny a my hodláme stáť na ich čele. Chceme nastupujúcej generácii profesionálov v rôznych odboroch, do ktorých prenikajú digitálne technológie, ponúknuť otvorenú a kooperatívnu mobilnú platformu.“

„Microsoft a Samsung už niekoľko rokov spoločne vyvíjajú špičkové hardvérové a softvérové riešenia, ktoré našim klientom pomáhajú v najrôznejších situáciách,“ dodal generálny riaditeľ Microsoftu Satya Nadella. „Výsledkom tohto partnerstva je aj mimoriadne praktické spojenie platformy Microsoft Teams a nového smartfónu Galaxy XCover Pro – terénni pracovníci v rôznych odboroch budú mať vďaka nemu k dispozícii technológie potrebné pre efektívnejšiu, produktívnejšiu a bezpečnejšiu spoluprácu.“



Štýl a odolnosť v profesionálnych podmienkach

Prelomový model Galaxy XCover Pro je určený pre využitie v najrôznejších odboroch od maloobchodu a výroby až po zdravotníctvo či logistiku. Vďaka malým rozmerom a nízkej hmotnosti výrazne vyčnieva z kategórie bežných profesionálnych smartfónov – ide o najštýlovejší a najelegantnejší odolný prístroj tejto triedy v súčasnosti na trhu.

Prístroj s certifikáciou IP68 je odolný voči vlhkosti a prachu, vydrží pád z výšky 1,5 m aj bez ochranného puzdra, certifikát MIL-STD 810G rovnako svedčí o spoľahlivej odolnosti voči extrémnym nadmorským výškam, vlhkosti a ďalším náročným prírodným podmienkam. Smartfón umožňuje dobíjanie cez Pogo konektor aj použitie dokovacích staníc iných výrobcov, čo môže dobíjanie výrazne urýchliť. Vďaka batérii s kapacitou 4050 mAh vydrží podstatne dlhšie než len od rána do večera. A pokiaľ potrebujete viac energie, batéria je vymeniteľná – stačí si zaobstarať ďalšie do zásoby a striedavo obe dobíjať.[1]

Vďaka dvom programovateľným tlačidlám si užívatelia môžu nastavenie a funkcie prístroja do značnej miery prispôsobiť vlastným potrebám. Jediným stlačením tlačidla je možné napríklad spustiť skener, zapnúť svietidlo či otvoriť aplikáciu pre správu vzťahov so zákazníkmi. Nie je potrebné vyhľadávať aplikáciu na displeji alebo prechádzať menu, dokonca sa na displej ani nemusíte pozrieť.[2]

Avšak hardvérové tlačidlo pre návrat na základnú obrazovku chýba, takže je smartfón napriek odolnej konštrukcii elegantný a jednoduchý. Veľkou prednosťou Galaxy XCover Pro je displej typu Infinity, ktorý pokrýva celú prednú stranu s uhlopriečkou 6,3 palca (16 cm) a rozlíšením FHD+. Dotykový panel funguje v akýchkoľvek podmienkach, aj počas dažďa či sneženia. Špeciálny režim navyše umožňuje prácu v rukaviciach. Novinkou je prevod hlasu na text, vďaka ktorému je možné v prípade potreby správy aj pohodlne diktovať.[3]

Špičkový smartfón do terénu vďaka ekosystému Samsung

Galaxy XCover Pro ponúkne všetko, čo zákazníci od modelu tejto kategórie a značky Samsung očakávajú. Okrem vlastnej funkčnej výbavy môžu profesionáli v teréne využívať aj mnoho ďalších mobilných riešení dostupných vďaka ekosystému Samsung, do ktorého sa zapojil celý rad partnerov. Osvedčené riešenia sa týkajú napríklad komunikácie, správy skladových zásob alebo platieb.

Vďaka dvom programovateľným tlačidlám funguje Galaxy XCover Pro rovnako ako praktická vysielačka – stačí tlačidlo stlačiť a ste okamžite v kontakte s človekom, s ktorým je to potrebné. Jednoducho a kedykoľvek sa tak môžete spojiť napríklad s centrálou, dispečingom alebo ďalšími členmi terénneho tímu. Aby bola komunikácia ešte jednoduchšia, spojila sa spoločnosť Samsung s Microsoftom a spoločne vyvinuli platformu Microsoft Teams, vďaka ktorej je využitie smartfónu ako vysielačky jednoduché a pohodlné.

Profesionáli v najrôznejších odboroch môžu pri každodennej práci využívať aj ďalšie mobilné hardvérové a softvérové riešenia od partnerov spoločnosti Samsung – k osvedčeným patria firmy Infinite Peripherals, KOAMTAC, Scandit či Visa. Vďaka skeneru čiarových kódov je možné sledovať stav skladových zásob, dodávok či platieb, platobné systémy (k dispozícii vo forme SDK alebo mPOS modulov) urobia zo smartfónu mobilnú pokladňu.

Do výbavy modelu Galaxy XCover Pro patrí aj Samsung POS, mobilný platobný terminál, ktorý tvorí súčasť pilotného programu Tap to Phone spoločnosti Visa. Spoľahlivé, pohodlné a bezpečné softvérové riešenie umožňuje predajcom udržať si prehľad o tom, ako ich zákazníci najradšej platia, a nie je vďaka nemu nutné investovať do samostatného prístroja s rovnakým účelom. Softvérový terminál Tap to Phone využíva transakcie typu EMV, dáta o transakciách sú v úplnom bezpečí. Platba prebehne za pár sekúnd, stačí, keď zákazníci k Samsungu Galaxy XCover Pro priložia bezkontaktnú kartu, smartfón alebo hodinky s platobnou funkciou.

„Samsung Galaxy XCover Pro je vynikajúci platobný terminál, skvelý nástroj do digitálnej éry,“ vyhlásila Mary Kay Bowmanová, riaditeľka divízie predajných riešení v spoločnosti Visa. „Možnosti jeho využitia v zdravotníctve, v leteckej prevádzke či v reštauráciách sú výborným príkladom, ako Visa a Samsung spoločne zabezpečujú slobodnejší prístup k platobným metódam, nech sú zákazníci kdekoľvek.“

Profesionálny štandard bezpečnosti dát

Okrem fyzickej odolnosti kládli výrobcovia veľký dôraz na bezpečnosť dát – o ne sa stará viacvrstvová platforma Samsung Knox, ktorá spĺňa najvyššie profesionálne štandardy. Ponúka vyspelé funkcie a nástroje typu hardvérovej ochrany, izolácie a šifrovania dát či ochranu pri nábehu systému, čím všetok obsah chráni pred útokmi, malvérom a ďalšími hrozbami. Do výbavy patrí aj čítačka odtlačkov prstov a systém rozpoznávania tváre, vďaka ktorému smartfón v teréne zvláda aj bezdotykovú identifikáciu.

Vďaka platforme Samsung Knox je možné smartfón aj pri korporátnom využití jednoducho nastaviť a prispôsobiť jeho funkcie firemným potrebám. Platforma systémovým administrátorom taktiež umožňuje správu a aktualizáciu rôznych verzií firmvéru vo firemnej smartfónovej flotile vďaka modulom Knox Configure a Knox E-FOTA. Na vybraných trhoch bude Galaxy XCover Pro k dispozícii aj vo verziách Enterprise, ktorá firemným klientom zaručuje dvojročnú dostupnosť na trhu a štyri roky bezpečnostných aktualizácií.

Galaxy XCover Pro – technické špecifikácie[4]

Rozmery 159,9 X 76,7 X 9,94 mm (218 g) Displej 6.3” (16 cm) FHD+, Wet Touch, režim pre ovládanie v rukaviciach Procesor Exynos 9611 (2 GHz Octa-core) Pamäť 4 GB + 64 GB, karta microSD až 512 GB Fotoaparát Predný: 13 MP, FF, f2,0 Duálny zadný: 25 MP, AF, f1,7+ 8 MP, FF, f2,2 Batéria 4050 mAh, vymeniteľná, rýchle nabíjanie (15 W) Operačný systém Android 10.0 SIM Duálna SIM (EUR), jedna SIM (Severná Amerika)[5] NFC NFC (EMV L1) Rozšírená realita Google AR Core Dizajn Full Screen Odolné prevedenie IP68, pád z 1,5 m (certifikácia MIL-STD 810G) Senzory Akcelerometer, senzor proximity, kompas, gyroskop Pogo Pin Len dobíjanie Biometrické prvky Čítačka odtlačkov prstov (na boku) mPOS Kompatibilita s mPOS Hardvérové tlačidlá 2x programovateľná LED svetlo Áno