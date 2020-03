Nomináciou Blahu do čela ľudskoprávneho výboru si robia srandu, obul sa Matovič do smerákov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.3.2020 - Opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) si nomináciou Ľuboša Blahu do čela ľudskoprávneho výboru Národnej rady SR (NR SR) robí srandu. Uviedol to predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a budúci premiér Igor Matovič.Smer-SD navrhol za predsedu ľudskoprávneho výboru Blahu, ktorý počas volebného obdobia 2016 až 2020 aj napriek svojej kritike Európskej únie šéfoval výboru NR SR pre európske záležitosti.„Smer si nomináciou Blahu za predsedu ľudskoprávneho výboru robí srandu. To je naozaj loptička na strane Smeru. Každý poslanec bude hlasovať v súlade so svojím svedomím. Ja určite pána Blahu, obdivovateľa režimov potláčajúcich ľudské práva, do čela ľudskoprávneho výboru nepodporím,“ povedal Matovič.