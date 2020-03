Podnikatelia, firmy, organizácie: POZOR! Nech vás koronavírus nedobehne druhýkrát

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská komora audítorov (SKAU) upozorňuje všetky subjekty, ktoré v tomto čase kompletizujú svoje účtovné závierky, aby do poznámok uviedli riziká, odhady a prípadne iné skutočnosti, ktoré súvisia s ekonomickými dopadmi koronavírusu.Je to významná udalosť, ktorá nastala v období medzi koncom účtovného obdobia a pred finálnym zostavením účtovnej závierky. Toto riziko môže ohroziť nepretržitosť trvania účtovnej jednotky a preto by poznámky k účtovnej závierke mali obsahovať informáciu o vplyve tejto udalosti a prípadne ako sa s rizikom vysporiadať.Pre rýchlejšiu orientáciu pripájame presné znenie o vyhlásení mimoriadnej situácie:Odporúčanie SKAU sa týka sa spoločností, ktoré ešte neodovzdali účtovné uzávierky a vedia do nich spomínané skutočnosti doplniť. SKAÚ už vydala všetkým svojim členom - audítorom usmernenie v tomto smere.Audítori sú pripravení odborne pomôcť svojim klientom v tejto situácii. SKAÚ rovnako sleduje prípadné legislatívne iniciatívy zo strany vlády a parlamentu, ktoré sa pravdepodobne budú v krátkom čase príjmať na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie.V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte SKAÚ cez e-mail: sekretariat@skau.sk. Informačný servis