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18. augusta 2026

Nominant KDH na prešovského primátora Rastislav Mochnacký získal podporu ďalších piatich strán


Tagy: Kandidát KDH na primátora Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku Prešovský primátor

Mestský poslanec svoju kandidatúru predstavil v máji. Týždeň pred termínom na odovzdanie kandidátnych listín ho podporili aj zástupcovia ďalších piatich strán. Kandidatúru nominanta



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mochnacky 676x453 18.8.2026 (SITA.sk) - Mestský poslanec svoju kandidatúru predstavil v máji. Týždeň pred termínom na odovzdanie kandidátnych listín ho podporili aj zástupcovia ďalších piatich strán.


Kandidatúru nominanta Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Rastislava Mochnackého na primátora Prešova v októbrových komunálnych voľbách podporila široká koalícia politických strán. Okrem KDH ju tvoria Hnutie Slovensko, Sloboda a Solidarita (SaS), Konzervatívci – Kresťanská únia, Za ľudí a Nova. Spoločná kandidátka na poslancov mestského zastupiteľstva má 26 členov.

Kandidátka má pár miest voľných


Mochnacký pre SITA zároveň potvrdil, že koalícia do mestského zastupiteľstva nepostaví plnú kandidátku 31 poslancov. KDH ich nominovalo 12, Hnutie Slovensko sedem, SaS štyroch, Za ľudí dvoch a Konzervatívci – Kresťanská únia jedného. Strana Nova kandidáta na poslanca nemá.

Je to koaličná kandidátka. Snažili sme sa ju vyskladať optimálne, aby všade bola kombinácia starých lídrov, ktorí majú niečo za sebou. K súčasným alebo bývalým poslancom pridávame nových kandidátov. Myslím si, že kandidátka je veľmi dobre urobená a aj keď je pár miest voľných, nám to nevadí a ďalšie miesta obsadzovať nebudeme,“ uviedol k zloženiu kandidátnej listiny pre SITA Mochnacký.

Mestský poslanec svoju kandidatúru predstavil v máji. Týždeň pred termínom na odovzdanie kandidátnych listín ho podporili aj zástupcovia ďalších piatich strán. Podľa Mochnackého sa jednotlivé strany zhodli na potrebe zmeny v Prešove a na konkrétnych riešeniach problémov mesta v doprave, parkovaní, rozvoji zelene a v podpore života v meste.


Stovky a tisíce rozhovorov v uliciach, mestských častiach, pred domami na námestiach nám ukázali, čo ľudí trápi a čo musí v Prešove fungovať lepšie,“ uviedol kandidát širšej koalície.



Kandiduje aj súčasný primátor


Mochnacký je rodený Prešovčan a poslanec prešovského mestského zastupiteľstva. Je absolventom Mendelovej univerzity v Brne v odbore záhradná a krajinárska architektúra. Ako konateľ Futbal Tatran Arény sa podieľal na dostavbe futbalového štadióna v Prešove. Venuje sa tvorbe a manažmentu projektov podporených z európskych a národných fondov. Je ženatý a má dve deti.

Spojené komunálne a regionálne voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra 2026. Okrem Mochnackého svoju kandidatúru na post primátora mesta Prešov avizovali aj súčasný primátor František Oľha (Demokrati, s podporou PS), Svetlana Pavlovičová (Smer-SD, s podporou SNS a Sme rodina), Artúr Benes a Pavel Hagyari (obaja nezávislí), zvažuje ju aj Martin Eštočák (nezávislý).


Zdroj: SITA.sk - Nominant KDH na prešovského primátora Rastislav Mochnacký získal podporu ďalších piatich strán © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát KDH na primátora Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku Prešovský primátor
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