Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 6.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Irena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. apríla 2026

Pellegrini privítal v Bratislave gruzínskeho prezidenta, Korčok hovorí o nebezpečnom signáli pre EÚ – FOTO, VIDEO


Prezident Peter Pellegrini privítal vo štvrtok v Bratislave gruzínskeho prezidenta Michaila Kavelašviliho, ktorý pricestoval na prvú ...



Zdieľať
55183094331_2885aed0c3_k 676x438 2.4.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini privítal vo štvrtok v Bratislave gruzínskeho prezidenta Michaila Kavelašviliho, ktorý pricestoval na prvú oficiálnu návštevu Slovenska po deviatich rokoch. Pellegrini označil Bratislavu za miesto pre zmysluplný dialóg s partnermi zo všetkých častí sveta a zdôraznil význam otvorenej diskusie o domácej aj medzinárodnej politike.

Členstvo v Európskej únii


Pripomenul, že Slovensko rešpektuje nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Gruzínska a vyjadril podporu integrácii krajiny do Európskej únie.

Sú krajiny, ktoré prejavili záujem o členstvo v Európskej únii a pracujú na náročných reformách a procesoch, aby splnili tieto kritériá. Na druhej strane, toto rozširovanie kladie veľké nároky na členské krajiny, ale my musíme rešpektovať, že je suverénnym rozhodnutím ktorejkoľvek krajiny, kedy sa rozhodne v týchto rokovaniach pokračovať a ako vidí svoju budúcu perspektívu v rámci európskej perspektívy,“ skonštatoval.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Bilaterálne vzťahy


Témou rokovania boli aj bilaterálne vzťahy a spolupráca v oblasti dopravy, kultúry a obchodu. Prezident ocenil intenzívnenie bilaterálnych vzťahov medzi našimi krajinami. Ako príklad uviedol návštevu gruzínskej ministerky kultúry pri príležitosti inaugurácie Trenčína za Európske hlavné mesto kultúry či návštevu šéfky gruzínskej diplomacie v Bratislave vo februári.

Vyzdvihol tiež vznik priameho leteckého spojenia medzi Bratislavou a gruzínskym mestom Kutaisi. Toto spojenie podľa Pellegriniho výrazne prispeje k rozvoju turistického ruchu a zároveň posilní medziľudské kontakty. Zlepší tiež spoluprácu medzi Slovenskom a Gruzínskom nielen v oblasti cestovného ruchu a obchodu, ale aj medzi školami a univerzitami oboch krajín.


Prioritná krajina rozvojovej pomoci


Vzájomný obchod medzi Slovenskom a Gruzínskom podľa slov prezidenta rastie a má potenciál ďalej sa rozvíjať. Slovensko má čo Gruzínsku ponúknuť najmä v zelených technológiách, vodnom hospodárstve, ale aj infraštruktúrnych projektov,“ poukázal.

Prezident zároveň podotkol, že Gruzínsko patrí medzi prioritné krajiny slovenskej rozvojovej pomoci a doposiaľ bolo realizovaných približne 80 projektov v sume takmer tri milióny eur. Diskutovalo sa aj o medzinárodnej bezpečnosti, vrátane konfliktov na Ukrajine, Blízkom východe a v regióne Južného Kaukazu.

Diplomatické úsilie a stabilizácia konfliktov


Pellegrini vyzdvihol úlohu Gruzínska pri stabilizácii konfliktu medzi Arménskom a Azerbajdžanom a pripomenul význam projektov infraštruktúrneho prepojenia Európy a Ázie, ako je Global Gateway, v ktorých Slovensko participuje.

Zároveň sa obe hlavy štátu zhodli na potrebe zintenzívnenia diplomatického úsilia pre ukončenie vojny na Ukrajine a v Iráne, aby neumierali nevinní ľudia, nedevastovala sa krajina a neprispievalo sa k ešte väčšej eskalácii.

V opačnom prípade sa obávam, že môžeme byť svedkom rozhorenia ďalších vojenských konfliktov aj v iných častiach planéty, čo by bola veľmi negatívna správa a ohrozilo by to bezpečnosť na celom svete,“ zdôraznil Pellegrini.

Verejné zhadzovanie EÚ


Podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok kritizuje prezidenta Peter Pellegrini za prijatie gruzínskej hlavy štátu Micheila Kavelashviliho. Podľa Korčoka ide o krok, ktorým sa Slovensko vyčleňuje z Európskej únie.

„Peter Pellegrini dnes bol prvý a zatiaľ jediný líder v EÚ, ktorý prijal Micheila Kavelashviliho po tom, čo v Gruzínsku systematicky porušuje ľudské práva, útočí na opozíciu a novinárov, a porušuje slobodu slova,“ uviedol. Zároveň vyčíta prezidentovi, že počas návštevy jasne nevymedzil ukotvenie Slovenska.

Ak okrem toho prezident Gruzínska príde do Bratislavy a verejne zhadzuje EÚ, teda aj nás, a do toho blúzni o tom, že Gruzínsko a Slovensko spájajú ,spoločné hodnoty', tak je povinnosťou slovenského prezidenta jasne povedať, kde stojíme. Nie prikyvovať a usmievať sa,“ zdôraznil.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Podľa opozičného politika Pellegrini zároveň opomenul kľúčové témy ako právny štát, sloboda médií či podpora občianskej spoločnosti. „Namiesto toho sme od Petra Pellegriniho počúvali frázy o tom, že Bratislava má byť miestom dialógu. Súhlasím - ale dialóg nemôže znamenať, že bez výhrad tlieskame tým, ktorí porušujú právny štát a spochybňujú samotné základy Európskej únie,“ povedal Korčok.

Na záver dodal, že Slovensko sa takýmto prístupom opäť vyčleňuje z EÚ. Pellegrini podľa neho nenapĺňa sľubovanú nadstraníckosť, ale naopak, „sme svedkami toho, ako pri každej príležitosti stojí na strane Ficovej vlády a jej pomýlenej zahraničnej politiky“.


V rámci oficiálnej návštevy Slovenska sa prezident Gruzínska stretne s predsedom Národnej rady SR  Richardom Rašim a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou. Spoločne s Pellegrinim položia veniec k pamätníku Brána slobody na Devíne.




Zdroj: SITA.sk

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nonstop nakupovanie mení život v regiónoch. COOP Jednota otvorila 31. predajňu 24/7 v Mostovej
<< predchádzajúci článok
Opozícia by mohla s Demokratmi vyskladať vládnu väčšinu, bez matovičovcov by jej však chýbalo 15 kresiel

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 