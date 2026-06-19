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19. júna 2026

Nóri veslujú už aj v parlamente. Heia Norge!, zvolal šéf na poslancov a už išli – VIDEO


Tagy: MS vo futbale 2026 Nórska futbalová reprezentácia Poslanci veslár

Nórski poslanci sa zahrali na fanúšikov a veslovali na počesť nórskeho tímu na MS vo futbale. Vtipné choreo nórskych fanúšikov počas majstrovstiev sveta vo futbale v Severnej Amerike, v ktorom veslujú ...



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nori 676x451 19.6.2026 (SITA.sk) - Nórski poslanci sa zahrali na fanúšikov a veslovali na počesť nórskeho tímu na MS vo futbale.


Vtipné choreo nórskych fanúšikov počas majstrovstiev sveta vo futbale v Severnej Amerike, v ktorom veslujú na podporu svojho národného tímu, má obrovskú odozvu nielen na sociálnych sieťach, ale už aj v nórskom parlamente.

Zasadnutie najvyššieho zákonodárneho zboru Stortingu v Osle bolo vo štvrtok nakrátko prerušené, keď predseda nórskeho parlamentu navrhol, aby poslanci napodobnili veslovanie fanúšikov. Stretol sa s jednohlasným súhlasom.

"Bez ohľadu na stranícke tričko prejavme všetci svoju podporu národnému tímu na majstrovstvách sveta. Niet lepší spôsob ako im spoločne vysloviť podporu ako veslovať. Heia Norge," zvolal Masud Gharahkhani podľa webu bt.no.


Tradícia a odkaz


Svetový internet už niekoľko dní vo veľkom zaplavujú videá fanúšikov Nórska, ktorí v súlade s námorníckou tradíciou svojej krajiny a odkazom na svojich predkov Vikingov veslujú ako odušu nielen počas zápasu svojich futbalistov na MS 2026, ale všade tam, kde sa objavia vo väčšom počte.

Invázia veslárov


Americké mesto Boston zažilo v minulých dňoch doslova inváziu nórskych "veslárov", ktorí svoje umenie predvádzajú v baroch, reštauráciach, prostriedkoch verejnej prepravy a dokonca aj na eskalátoroch obchodných centier.

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Nóri vo svojom úvodnom vystúpení v I-skupine na MS 2026 presvedčivo zdolali Iračanov 4:1. Svoj druhý zápas odohrajú Haaland a spol. v utorok 22. júna v East Rutherforde proti hráčom Senegalu.


Zdroj: SITA.sk - Nóri veslujú už aj v parlamente. Heia Norge!, zvolal šéf na poslancov a už išli – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 Nórska futbalová reprezentácia Poslanci veslár
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