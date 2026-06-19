|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 19.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alfréd
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. júna 2026
Nóri veslujú už aj v parlamente. Heia Norge!, zvolal šéf na poslancov a už išli – VIDEO
Nórski poslanci sa zahrali na fanúšikov a veslovali na počesť nórskeho tímu na MS vo futbale. Vtipné choreo nórskych fanúšikov počas majstrovstiev sveta vo futbale v Severnej Amerike, v ktorom veslujú ...
Zdieľať
19.6.2026 (SITA.sk) - Nórski poslanci sa zahrali na fanúšikov a veslovali na počesť nórskeho tímu na MS vo futbale.
Vtipné choreo nórskych fanúšikov počas majstrovstiev sveta vo futbale v Severnej Amerike, v ktorom veslujú na podporu svojho národného tímu, má obrovskú odozvu nielen na sociálnych sieťach, ale už aj v nórskom parlamente.
Zasadnutie najvyššieho zákonodárneho zboru Stortingu v Osle bolo vo štvrtok nakrátko prerušené, keď predseda nórskeho parlamentu navrhol, aby poslanci napodobnili veslovanie fanúšikov. Stretol sa s jednohlasným súhlasom.
"Bez ohľadu na stranícke tričko prejavme všetci svoju podporu národnému tímu na majstrovstvách sveta. Niet lepší spôsob ako im spoločne vysloviť podporu ako veslovať. Heia Norge," zvolal Masud Gharahkhani podľa webu bt.no.
Svetový internet už niekoľko dní vo veľkom zaplavujú videá fanúšikov Nórska, ktorí v súlade s námorníckou tradíciou svojej krajiny a odkazom na svojich predkov Vikingov veslujú ako odušu nielen počas zápasu svojich futbalistov na MS 2026, ale všade tam, kde sa objavia vo väčšom počte.
Americké mesto Boston zažilo v minulých dňoch doslova inváziu nórskych "veslárov", ktorí svoje umenie predvádzajú v baroch, reštauráciach, prostriedkoch verejnej prepravy a dokonca aj na eskalátoroch obchodných centier.
Nóri vo svojom úvodnom vystúpení v I-skupine na MS 2026 presvedčivo zdolali Iračanov 4:1. Svoj druhý zápas odohrajú Haaland a spol. v utorok 22. júna v East Rutherforde proti hráčom Senegalu.
Zdroj: SITA.sk - Nóri veslujú už aj v parlamente. Heia Norge!, zvolal šéf na poslancov a už išli – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vtipné choreo nórskych fanúšikov počas majstrovstiev sveta vo futbale v Severnej Amerike, v ktorom veslujú na podporu svojho národného tímu, má obrovskú odozvu nielen na sociálnych sieťach, ale už aj v nórskom parlamente.
Zasadnutie najvyššieho zákonodárneho zboru Stortingu v Osle bolo vo štvrtok nakrátko prerušené, keď predseda nórskeho parlamentu navrhol, aby poslanci napodobnili veslovanie fanúšikov. Stretol sa s jednohlasným súhlasom.
"Bez ohľadu na stranícke tričko prejavme všetci svoju podporu národnému tímu na majstrovstvách sveta. Niet lepší spôsob ako im spoločne vysloviť podporu ako veslovať. Heia Norge," zvolal Masud Gharahkhani podľa webu bt.no.
Tradícia a odkaz
Svetový internet už niekoľko dní vo veľkom zaplavujú videá fanúšikov Nórska, ktorí v súlade s námorníckou tradíciou svojej krajiny a odkazom na svojich predkov Vikingov veslujú ako odušu nielen počas zápasu svojich futbalistov na MS 2026, ale všade tam, kde sa objavia vo väčšom počte.
Invázia veslárov
Americké mesto Boston zažilo v minulých dňoch doslova inváziu nórskych "veslárov", ktorí svoje umenie predvádzajú v baroch, reštauráciach, prostriedkoch verejnej prepravy a dokonca aj na eskalátoroch obchodných centier.
Nóri vo svojom úvodnom vystúpení v I-skupine na MS 2026 presvedčivo zdolali Iračanov 4:1. Svoj druhý zápas odohrajú Haaland a spol. v utorok 22. júna v East Rutherforde proti hráčom Senegalu.
Zdroj: SITA.sk - Nóri veslujú už aj v parlamente. Heia Norge!, zvolal šéf na poslancov a už išli – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pokuta za záchranu života. Skolabovanému brankárovi prišli na pomoc aj rodinní príslušníci, no delegát nemal zľutovanie
Pokuta za záchranu života. Skolabovanému brankárovi prišli na pomoc aj rodinní príslušníci, no delegát nemal zľutovanie
<< predchádzajúci článok
Patovú situáciu vyriešili náhradníci. Švajčiari zdecimovali zlomenú Bosnu a Hercegovinu v poslednej 20-minútovke – VIDEO
Patovú situáciu vyriešili náhradníci. Švajčiari zdecimovali zlomenú Bosnu a Hercegovinu v poslednej 20-minútovke – VIDEO