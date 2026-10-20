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20. októbra 2026
Nórska lyžiarska legenda sa vracia do Svetového pohára ako tréner. Chce sa ešte učiť
Tagy: Zjazdové lyžovanie
Nórska legenda bude opäť pôsobiť v alpskom lyžovaní, ale už ako súčasť trénerského tímu. Kariéra Aksela Lunda Svindala bola popretkávaná mnohými ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Nórska legenda bude opäť pôsobiť v alpskom lyžovaní, ale už ako súčasť trénerského tímu.
Kariéra Aksela Lunda Svindala bola popretkávaná mnohými úspechmi, až sa napokon stal najlepším nórskym alpským lyžiarom v histórii Svetového pohára, keďže v ňom dosiahol 36 víťazstiev. K tomu pridal aj dve olympijské zlaté medaily a päť titulov majstra sveta.
Svindal sa v nedávnej minulosti prezentoval ako tréner americkej legendy Lindsey Vonnovej, ktorú v pokročilom veku doviedol k viacerým pódiovým miestam vo Svetovom pohári, ale to už je minulosť.
Aktuálne má 43-ročný Svindal novú prácu, bude súčasťou trénerského štábu nórskej mužskej reprezentácie v alpskom lyžovaní. Spočiatku by sa mal zamerať na technické disciplíny, čiže bude sa venovať nórskym obrakárom a slalomárom. Z minulosti má bližší vzťah so slalomovým špecialistom Atlem Liem McGrathom.
V Söldene, kde sa o pár dní začne nová sezóna Svetového pohára, bývalý výnimočný lyžiar nebude chýbať pri nórskych reprezentantoch.
"Na niečom sme sa už dohodli, ale niektoré rozhodnutia ešte neboli prijaté. Znie to trochu neprofesionálne, ale idem do toho," cituje Svindala NRK aj web Sport1.de.
Rozsah jeho úloh je stále neurčený, ale plánuje cestovať podstatne menej ako počas svojho pôsobenia ako športovec. Vidí príležitosť prispieť svojimi skúsenosťami, najmä priamo počas pretekov.
"Tréneri sú tu neustále, sú to kľúčoví ľudia. Ale ak môžem získať dostatok vedomostí o športovcoch, tréneroch a procesoch, aby som mohol niečím prispieť, potom to bude len dobré," dodal Svindal.
Zdroj: SITA.sk - Nórska lyžiarska legenda sa vracia do Svetového pohára ako tréner. Chce sa ešte učiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Kariéra Aksela Lunda Svindala bola popretkávaná mnohými úspechmi, až sa napokon stal najlepším nórskym alpským lyžiarom v histórii Svetového pohára, keďže v ňom dosiahol 36 víťazstiev. K tomu pridal aj dve olympijské zlaté medaily a päť titulov majstra sveta.
Svindal sa v nedávnej minulosti prezentoval ako tréner americkej legendy Lindsey Vonnovej, ktorú v pokročilom veku doviedol k viacerým pódiovým miestam vo Svetovom pohári, ale to už je minulosť.
Pozná sa s McGrathom
Aktuálne má 43-ročný Svindal novú prácu, bude súčasťou trénerského štábu nórskej mužskej reprezentácie v alpskom lyžovaní. Spočiatku by sa mal zamerať na technické disciplíny, čiže bude sa venovať nórskym obrakárom a slalomárom. Z minulosti má bližší vzťah so slalomovým špecialistom Atlem Liem McGrathom.
Znie to neprofesionálne
V Söldene, kde sa o pár dní začne nová sezóna Svetového pohára, bývalý výnimočný lyžiar nebude chýbať pri nórskych reprezentantoch.
"Na niečom sme sa už dohodli, ale niektoré rozhodnutia ešte neboli prijaté. Znie to trochu neprofesionálne, ale idem do toho," cituje Svindala NRK aj web Sport1.de.
Chce ďalšie vedomosti
Rozsah jeho úloh je stále neurčený, ale plánuje cestovať podstatne menej ako počas svojho pôsobenia ako športovec. Vidí príležitosť prispieť svojimi skúsenosťami, najmä priamo počas pretekov.
"Tréneri sú tu neustále, sú to kľúčoví ľudia. Ale ak môžem získať dostatok vedomostí o športovcoch, tréneroch a procesoch, aby som mohol niečím prispieť, potom to bude len dobré," dodal Svindal.
Zdroj: SITA.sk - Nórska lyžiarska legenda sa vracia do Svetového pohára ako tréner. Chce sa ešte učiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Zjazdové lyžovanie
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