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 24hod.sk    Šport

20. októbra 2026

Nórska lyžiarska legenda sa vracia do Svetového pohára ako tréner. Chce sa ešte učiť


Tagy: Zjazdové lyžovanie

Nórska legenda bude opäť pôsobiť v alpskom lyžovaní, ale už ako súčasť trénerského tímu. Kariéra Aksela Lunda Svindala bola popretkávaná mnohými ...



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svindal_vonn 676x451 20.10.2026 (SITA.sk) - Nórska legenda bude opäť pôsobiť v alpskom lyžovaní, ale už ako súčasť trénerského tímu.


Kariéra Aksela Lunda Svindala bola popretkávaná mnohými úspechmi, až sa napokon stal najlepším nórskym alpským lyžiarom v histórii Svetového pohára, keďže v ňom dosiahol 36 víťazstiev. K tomu pridal aj dve olympijské zlaté medaily a päť titulov majstra sveta.

Svindal sa v nedávnej minulosti prezentoval ako tréner americkej legendy Lindsey Vonnovej, ktorú v pokročilom veku doviedol k viacerým pódiovým miestam vo Svetovom pohári, ale to už je minulosť.

Pozná sa s McGrathom


Aktuálne má 43-ročný Svindal novú prácu, bude súčasťou trénerského štábu nórskej mužskej reprezentácie v alpskom lyžovaní. Spočiatku by sa mal zamerať na technické disciplíny, čiže bude sa venovať nórskym obrakárom a slalomárom. Z minulosti má bližší vzťah so slalomovým špecialistom Atlem Liem McGrathom.

https://www.instagram.com/p/Der4vqRkYAP/?img_index=1

Znie to neprofesionálne


V Söldene, kde sa o pár dní začne nová sezóna Svetového pohára, bývalý výnimočný lyžiar nebude chýbať pri nórskych reprezentantoch.

"Na niečom sme sa už dohodli, ale niektoré rozhodnutia ešte neboli prijaté. Znie to trochu neprofesionálne, ale idem do toho," cituje Svindala NRK aj web Sport1.de.

Chce ďalšie vedomosti


Rozsah jeho úloh je stále neurčený, ale plánuje cestovať podstatne menej ako počas svojho pôsobenia ako športovec. Vidí príležitosť prispieť svojimi skúsenosťami, najmä priamo počas pretekov.

"Tréneri sú tu neustále, sú to kľúčoví ľudia. Ale ak môžem získať dostatok vedomostí o športovcoch, tréneroch a procesoch, aby som mohol niečím prispieť, potom to bude len dobré," dodal Svindal.


Zdroj: SITA.sk - Nórska lyžiarska legenda sa vracia do Svetového pohára ako tréner. Chce sa ešte učiť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Zjazdové lyžovanie
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