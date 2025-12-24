Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 24.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Adam a Eva
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

24. decembra 2025

Nórsko pripravuje plány na evakuáciu civilistov v prípade napadnutia Ruskom


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Nórske riaditeľstvo pre verejnú bezpečnosť a civilnú pripravenosť (DSB) začalo posudzovať, ktoré oblasti v krajine by mali byť evakuované a v ktorých prichýliť civilistov v prípade ozbrojenej agresie Ruska. ...



Zdieľať
norska policia 676x451 24.12.2025 (SITA.sk) - Nórske riaditeľstvo pre verejnú bezpečnosť a civilnú pripravenosť (DSB) začalo posudzovať, ktoré oblasti v krajine by mali byť evakuované a v ktorých prichýliť civilistov v prípade ozbrojenej agresie Ruska. Referuje o tom web Espreso TV s odvolaním sa na nórsky denník VG a riaditeľku DSB Elisabeth Aarsaeterovú.


Podľa jej slov posudzujú možnú evakuáciu obyvateľstva z území zraniteľných pre ich geografickú blízkosť k Rusku alebo z oblastí, kde sa nachádzajú legitímne vojenské ciele. Evakuačné plány vytvárajú v úzkej koordinácii predovšetkým s ozbrojenými silami a políciou, pričom osobitnú pozornosť venujú oblasti Finnmark a lokalite okolo mesta Tromsö.

Pri vypracúvaní evakuačných plánov DSB zohľadňuje ruské útoky na ukrajinský energetický systém a ďalšiu civilnú infraštruktúru. „Na základe pozorovaní, že Rusko útočí aj na civilné ciele na Ukrajine, posudzujeme, či musíme širšie premýšľať o tom, čo by mohlo byť cieľom útokov aj v Nórsku,“ uviedla Aarsaeterová.

DSB tiež skúma, ktoré regióny v Nórsku by v prípade potreby prijať evakuovaných občanov. „Takýmito oblasťami budú obce, v ktorých vyhodnotíme riziko nepriateľských akcií ako nižšie a ktoré sú podľa názoru tamojších predstaviteľov vhodné. V rámci tejto práce budeme najmä posudzovať kapacity obcí v oblastiach zdravotníctva, bývania a vzdelávania,“ poznamenala Aarsaeterová.

Aktualizácia a podrobné rozpracovanie evakuačných plánov má byť jednou z priorít nórskej civilnej obrany v roku 2026.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Nórsko pripravuje plány na evakuáciu civilistov v prípade napadnutia Ruskom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ruský útok môže spôsobiť kolaps krytu v Černobyle. Boh nás ochraňuj, ak v blízkosti dopadne Iskander, hovorí Tarakanov
<< predchádzajúci článok
Premiér Fico a minister Ráž skoro ráno navštívili dopravný podnik v Bratislave – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 