|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 24.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Adam a Eva
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. decembra 2025
Ruský útok môže spôsobiť kolaps krytu v Černobyle. Boh nás ochraňuj, ak v blízkosti dopadne Iskander, hovorí Tarakanov
Tagy: Černobyl Jadrová elektráreň Rakety Iskander Rusko-ukrajinský konflikt ruský útok útok dronmi Vojna na Ukrajine
Ruský útok by mohol spôsobiť kolaps vnútorného radiačného krytu v nefunkčnej Černobyľskej jadrovej elektrárni na Ukrajine. V rozhovore pre agentúru AFP to povedal riaditeľ elektrárne Serhij ...
Zdieľať
24.12.2025 (SITA.sk) - Ruský útok by mohol spôsobiť kolaps vnútorného radiačného krytu v nefunkčnej Černobyľskej jadrovej elektrárni na Ukrajine. V rozhovore pre agentúru AFP to povedal riaditeľ elektrárne Serhij Tarakanov.
Kyjev od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 obviňuje Moskvu z opakovaných útokov na túto lokalitu, kde v roku 1986 došlo k najhoršej jadrovej havárii v histórii. Jeden z útokov začiatkom tohto roka prerazil vonkajší radiačný kryt, čo vyvolalo varovanie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), že zariadenie „stratilo svoje primárne bezpečnostné funkcie“.
Podľa Tarakanova by úplná obnova tohto krytu mohla trvať tri až štyri roky a ďalší ruský útok by mohol spôsobiť kolaps vnútorného krytu. „Ak by ho priamo zasiahla raketa alebo dron, alebo aj keby spadol niekde v blízkosti, napríklad Iskander, Boh ochraňuj, spôsobilo by to v oblasti minizemetrasenie,“ povedal Tarakanov.
Spomenutý Iskander je ruský balistický raketový systém krátkeho doletu schopný niesť rôzne konvenčné hlavice vrátane tých na ničenie bunkrov.
Zvyšky jadrovej elektrárne sú chránené vnútorným oceľovo-betónovým krytom, známym ako sarkofág, postaveným rýchlo po havárii, a moderným vonkajším krytom. Strecha vonkajšieho krytu bola vo februári vážne poškodená ruským dronovým útokom, čo spôsobilo veľký požiar vonkajšieho oceľového plášťa.
MAAE uviedla, že inšpekčná misia zistila, že kryt stratil „primárne bezpečnostné funkcie, vrátane schopnosti zadržiavať rádioaktivitu“, no nebola zistená trvalá škoda na nosných konštrukciách alebo monitorovacích systémoch.
Riaditeľ Tarakanov tiež uviedol, že úroveň radiácie na mieste zostáva „stabilná a v normálnych medziach“. Otvor spôsobený útokom dronom bol zakrytý ochrannou clonou, no 300 menších otvorov, ktoré vznikli pri hasení požiaru, je ešte potrebné zaceliť.
Ruská armáda obsadila elektráreň na začiatku invázie v roku 2022, no o niekoľko týždňov neskôr sa stiahla.
Zdroj: SITA.sk - Ruský útok môže spôsobiť kolaps krytu v Černobyle. Boh nás ochraňuj, ak v blízkosti dopadne Iskander, hovorí Tarakanov © SITA Všetky práva vyhradené.
Obnova krytu môže trvať tri až štyri roky
Kyjev od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 obviňuje Moskvu z opakovaných útokov na túto lokalitu, kde v roku 1986 došlo k najhoršej jadrovej havárii v histórii. Jeden z útokov začiatkom tohto roka prerazil vonkajší radiačný kryt, čo vyvolalo varovanie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), že zariadenie „stratilo svoje primárne bezpečnostné funkcie“.
Podľa Tarakanova by úplná obnova tohto krytu mohla trvať tri až štyri roky a ďalší ruský útok by mohol spôsobiť kolaps vnútorného krytu. „Ak by ho priamo zasiahla raketa alebo dron, alebo aj keby spadol niekde v blízkosti, napríklad Iskander, Boh ochraňuj, spôsobilo by to v oblasti minizemetrasenie,“ povedal Tarakanov.
Spomenutý Iskander je ruský balistický raketový systém krátkeho doletu schopný niesť rôzne konvenčné hlavice vrátane tých na ničenie bunkrov.
Kryt stratil primárne bezpečnostné funkcie
Zvyšky jadrovej elektrárne sú chránené vnútorným oceľovo-betónovým krytom, známym ako sarkofág, postaveným rýchlo po havárii, a moderným vonkajším krytom. Strecha vonkajšieho krytu bola vo februári vážne poškodená ruským dronovým útokom, čo spôsobilo veľký požiar vonkajšieho oceľového plášťa.
MAAE uviedla, že inšpekčná misia zistila, že kryt stratil „primárne bezpečnostné funkcie, vrátane schopnosti zadržiavať rádioaktivitu“, no nebola zistená trvalá škoda na nosných konštrukciách alebo monitorovacích systémoch.
Riaditeľ Tarakanov tiež uviedol, že úroveň radiácie na mieste zostáva „stabilná a v normálnych medziach“. Otvor spôsobený útokom dronom bol zakrytý ochrannou clonou, no 300 menších otvorov, ktoré vznikli pri hasení požiaru, je ešte potrebné zaceliť.
Ruská armáda obsadila elektráreň na začiatku invázie v roku 2022, no o niekoľko týždňov neskôr sa stiahla.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Ruský útok môže spôsobiť kolaps krytu v Černobyle. Boh nás ochraňuj, ak v blízkosti dopadne Iskander, hovorí Tarakanov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Černobyl Jadrová elektráreň Rakety Iskander Rusko-ukrajinský konflikt ruský útok útok dronmi Vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nové dokumenty o Epsteinovi obsahujú viaceré zmienky o Trumpovi
Nové dokumenty o Epsteinovi obsahujú viaceré zmienky o Trumpovi
<< predchádzajúci článok
Nórsko pripravuje plány na evakuáciu civilistov v prípade napadnutia Ruskom
Nórsko pripravuje plány na evakuáciu civilistov v prípade napadnutia Ruskom